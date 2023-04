WhatsApp v problémech. Nový zákon může kompletně ohrozit jeho bezpečnost

WhatsApp by mohl být využit pro vládní monitoring občanů

Zástupci chatovacích aplikací s tím nesouhlasí, napsali otevřený dopis

Vláda Velké Británie projednává návrh zákona, který by státním orgánům umožnil přikázat sociálním platformám a chatovacím aplikacím monitorování uživatelského obsahu za účelem identifikace snímků zneužívání dětí.

Návrh zákona přichází ve chvíli, kdy drtivá většina chatovacích aplikací a sociálních sítí protežuje tzv. end-to-end šifrování, tedy bezpečnostní prvek, který zprávu, obrázek či video odeslané přes službu zašifruje na vašem zařízení a dešifruje ji až na zařízení adresáta. Pokud dojde cestou k úniku, útočníci mají v držení pouze ničemná zašifrovaná data.

Uskupení kyberbezpečnostních společností a zástupců potenciálně dotčených aplikací a platforem napsali vládě Velké Británie otevřený dopis. Patří sem zástupci WhatsAppu, Viberu, Threemy, Signalu, Wire, Elements a ředitel Oxen Privacy Tech Foundation.

Dopis klade důraz na zmíněné koncové šifrování, respektive bezpečnost, o kterou uživatelé přijdou s jeho narušením. Stojí v něm mimo jiné: „Návrh zákona neposkytuje žádnou výslovnou ochranu šifrování, a pokud by byl proveden tak, jak je napsán, mohl by zmocnit OFCOM [britská vládní regulační agentura], aby se pokusil prosadit proaktivní skenování soukromých zpráv u komunikačních služeb šifrovaných end-to-end, což by v důsledku zmařilo účel šifrování a ohrozilo soukromí všech uživatelů.“

„Stručně řečeno, návrh zákona představuje bezprecedentní hrozbu pro soukromí a zabezpečení každého občana Spojeného království a lidí, s nimiž komunikují po celém světě, a zároveň dodává odvahu nepřátelským vlivům, které se mohou snažit navrhnout kopírovací zákony.“ Celé znění otevřeného dopisu si můžete přečíst na webu WhatsAppu. Předpokládá se, že návrh zákona se k projednání vrátí někdy v průběhu léta.