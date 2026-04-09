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WhatsApp dostal novou aplikaci, radost budou mít majitelé iPhonů

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 9. 4. 7:00
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Logo aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (ilustrační obrázek)
  • Používáte WhatsApp za volantem? Tahle zpráva vás jistě potěší
  • Aplikace dostala aktualizaci a v rámci infotainmentu funguje ještě lépe
  • Na nativní podporu se mohou těšit majitelé iPhonů využívající systém CarPlay

Občas musíme vyřídit hovory či zprávy, které přijdou v tu nejméně vhodnou dobu, například při řízení automobilu. A někdy se přitom nejedná o klasické hovory či SMS, ale o zprávy, které dorazí na komunikační aplikace, jako je kupříkladu WhatsApp. Vyřizovat byť i naléhavé zprávy během řízení s chytrým telefonem není zrovna dvakrát bezpečné, proto jsou tyto aplikace často integrovány také do infotainmentů. Výjimkou není ani CarPlay od Applu, ve kterém WhatsApp už nějaký ten pátek najdeme, nicméně nyní máme dobré zprávy.

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Komfortnější konverzace na WhatsAppu z automobilu

Aplikace WhatsApp, která spadá pod giganta sociálních médií Metu, dostala zajímavou aktualizaci, kterou ocení řidiči – nabízí totiž rozšířenou podporu pro systém CarPlay. Uživatelé CarPlay mohou v rámci této aktualizace nyní snadněji uskutečňovat telefonní hovory a posílat zprávy svým přátelům či rodinným příslušníkům v aplikaci WhatsApp, a to přímo z rozhraní infotainmentu v automobilu.

Aplikace WhatsApp dostala aktualizaci pro pohodlnější použití v rámci Apple CarPlay
Aplikace WhatsApp dostala aktualizaci pro pohodlnější použití v rámci Apple CarPlay

WhatsApp již dříve podporoval integraci v rámci ‌CarPlay‌, avšak nabízel jen omezené funkce založené na hlasové asistentce Siri. Nová aplikace nabízí plnohodnotné nativní rozhraní  přizpůsobené pro Apple ‌CarPlay a zahrnuje například‌ seznam posledních konverzací a historii hovorů, včetně záložky pro oblíbené kontakty. K dispozici jsou tlačítka pro rychlý přístup k odeslání zprávy pomocí diktování nebo k zahájení hovoru, což usnadňuje komunikaci.



Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)



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Aktualizovaná aplikace WhatsApp pro CarPlay je k dispozici od minulého týdne v rámci testovací fáze. Uživatelé mohou novou aplikaci pro CarPlay získat aktualizací WhatsAppu na iPhonu na nejnovější verzi a následným připojením zařízení k vozidlu kompatibilnímu s CarPlay. Je možné, že ne všichni již budou mít k nové verzi přístup a že Meta bude aktualizaci uvolňovat postupně.

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Zdroj článku
Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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