Konec nekvalitním hovorům? WhatsApp dostane funkci, kterou si zamilujete

- Meta připravuje pro svou komunikační platformu WhatsApp další novinku
- Ta se zaměří na volání, tedy jednu z velmi populárních funkcí
- Uživatelé se mohou těšit na výrazné zlepšení kvality hovorů
WhatsApp je nejrozšířenější komunikační platforma na světě a celkově ji používají zhruba 3 miliardy lidí. Ti si přes ni píšou, posílají obrázky, soubory a samozřejmě spolu i volají, a to buď přes klasické hlasové hovory, nebo videohovory. A právě hovorů, které do aplikace dorazily v roce 2015 (videohovory o rok později), se týká aktuálně připravovaná novinka.
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Lepší kvalita hovorů nejen z dovolené
Nová funkce pro hlasové i videohovory byla spatřena v poslední betaverzi aplikace WhatsApp pro Android, konkrétněji se jedná o potlačení okolního hluku během hovorů. Funguje tak, jak asi očekáváte – když je funkce aktivní, automaticky filtruje hluk na pozadí tak, aby vynikl hlas volajícího a hovor byl kvalitnější.
WhatsApp již nyní nabízí velmi dobrou kvalitu hovorů, ale když telefonujete v hlučném prostředí, tak se bez podobných funkcí neobejdete. Stačí, abyste realizovali hovor někde venku, kde je například hustá doprava, nebo při silném větru a protistrana bude mít problém vás slyšet. Filtr okolních ruchů v reálném čase je rozhodně vítanou novinkou.
Volejte bez ohledu na prostředí
Tato nová funkce tedy odfiltruje nežádoucí ruchy na pozadí a konverzace se díky tomu stanou srozumitelnější a přirozenější. Jak můžete vidět na přiloženém obrázku, potlačení okolních ruchů při volání se nachází přímo na obrazovce s hovorem a aktivujete/deaktivujete je jednoduchým stiskem přepínače. Žádné složité nastavování se tedy konat nebude.
V poslední betaverzi byla funkce ve výchozím nastavení aktivována, takže pokud by ji uživatel nechtěl využívat, musel by ji manuálně na obrazovce s hovorem vypnout. Nejlepší kvalita hovoru bude dosažena v případě, kdy budou mít tuto funkci aktivní oba účastníci, a nutnost to bude pro všechny uživatele WhatsAppu, kteří se pohybují v rušném prostředí.
Dostupnost
Vestavěné potlačení hluku při hovorech se aktuálně nachází ve fázi beta testování, a to v rámci malé skupiny vybraných testerů. Zatím není známo, kdy přesně se tato funkce dostane do ostrého provozu, mělo by se tak však stát v horizontu následujících týdnů či měsíců. Prozatím není jasné, jestli bude k dispozici jen pro telefony s Androidem, nebo se dostane i na iOS.