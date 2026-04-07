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Konec nekvalitním hovorům? WhatsApp dostane funkci, kterou si zamilujete

Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl 7. 4. 20:00
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Aplikace WhatsApp na chytrém telefonu (Ilustrační obrázek)
  • Meta připravuje pro svou komunikační platformu WhatsApp další novinku
  • Ta se zaměří na volání, tedy jednu z velmi populárních funkcí
  • Uživatelé se mohou těšit na výrazné zlepšení kvality hovorů

WhatsApp je nejrozšířenější komunikační platforma na světě a celkově ji používají zhruba 3 miliardy lidí. Ti si přes ni píšou, posílají obrázky, soubory a samozřejmě spolu i volají, a to buď přes klasické hlasové hovory, nebo videohovory. A právě hovorů, které do aplikace dorazily v roce 2015 (videohovory o rok později), se týká aktuálně připravovaná novinka.

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Lepší kvalita hovorů nejen z dovolené

Nová funkce pro hlasové i videohovory byla spatřena v poslední betaverzi aplikace WhatsApp pro Android, konkrétněji se jedná o potlačení okolního hluku během hovorů. Funguje tak, jak asi očekáváte – když je funkce aktivní, automaticky filtruje hluk na pozadí tak, aby vynikl hlas volajícího a hovor byl kvalitnější.

Smartphone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)
Smartphone s aplikací WhatsApp (ilustrační obrázek)

WhatsApp již nyní nabízí velmi dobrou kvalitu hovorů, ale když telefonujete v hlučném prostředí, tak se bez podobných funkcí neobejdete. Stačí, abyste realizovali hovor někde venku, kde je například hustá doprava, nebo při silném větru a protistrana bude mít problém vás slyšet. Filtr okolních ruchů v reálném čase je rozhodně vítanou novinkou.

Volejte bez ohledu na prostředí

Tato nová funkce tedy odfiltruje nežádoucí ruchy na pozadí a konverzace se díky tomu stanou srozumitelnější a přirozenější. Jak můžete vidět na přiloženém obrázku, potlačení okolních ruchů při volání se nachází přímo na obrazovce s hovorem a aktivujete/deaktivujete je jednoduchým stiskem přepínače. Žádné složité nastavování se tedy konat nebude.

Meta testuje funkci potlačení hluku při hovorech
Meta testuje funkci potlačení hluku při hovorech

V poslední betaverzi byla funkce ve výchozím nastavení aktivována, takže pokud by ji uživatel nechtěl využívat, musel by ji manuálně na obrazovce s hovorem vypnout. Nejlepší kvalita hovoru bude dosažena v případě, kdy budou mít tuto funkci aktivní oba účastníci, a nutnost to bude pro všechny uživatele WhatsAppu, kteří se pohybují v rušném prostředí.



žena držící telefon s logem aplikace whatsapp



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Dostupnost

Vestavěné potlačení hluku při hovorech se aktuálně nachází ve fázi beta testování, a to v rámci malé skupiny vybraných testerů. Zatím není známo, kdy přesně se tato funkce dostane do ostrého provozu, mělo by se tak však stát v horizontu následujících týdnů či měsíců. Prozatím není jasné, jestli bude k dispozici jen pro telefony s Androidem, nebo se dostane i na iOS.

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Zdroj článku
Autor článku Tomáš Zenkl
Tomáš Zenkl
V technologiích se pohybuji již přes 20 let a pořád mě to baví. Nejraději se motám okolo telefonů a počítačů, ale zároveň i aktivně sportuji, když to čas umožní. Ve volném čase si rád zahraju na konzoli / počítači.

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