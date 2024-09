Vyzkoušeli jsme Samsung Galaxy S24 FE: vlajková loď pod 20 tisíc korun

Samsung Galaxy S24 FE znovu přichází, aby potěšil věrné fanoušky značky

Jde zase o velmi výhodný vlajkový model, který nabízí jen hrstku kompromisů

V českých obchodech je ode dnešního dne k mání za 18 999 Kč včetně daně

Samsung dnes bez velké pompy odhalil novou generaci svého „fanouškovského“ telefonu z vlajkové řady, a sice Galaxy S24 FE. Příchod tohoto stroje se očekával, půjde o zajímavý model pro méně náročné zákazníky, kteří pohledávají high-end telefon za smysluplnou cenu. Jak vypadá Galaxy S24 FE naživo a jak se používá?

Horká novinka Galaxy S24 FE

Novinka zahřívá v portfoliu Samsungu místo těsně pod základním modelem Galaxy S24. Jak sám výrobce říká, model FE přináší jisté kompromisy, díky čemuž je možné jeho cenu posadit pod úroveň Galaxy S24. A víte vlastně, co znamená „FE“? V angličtině Fan Edition, tedy volným překladem „edice pro fanoušky“.

Galaxy S24 FE do značné míry kopíruje design svých dvou starších sourozenců. Má rovné boky, konstrukci z hliníku a lesklá plochá skleněná záda, ze kterých vyčnívají tři samostatné objektivy, jeden jako druhý. Při držení v ruce má možná trochu oblejší hrany než S24, pocitově připomíná spíše Galaxy A35. Což je kompliment, neboť tento telefon měl velmi jemný přechod hran.

Odlišuje se taktéž barvami – zatímco „dospělé“ modely S24 se prodávají v černé, žluté, fialové a šedé, FEčko si můžete pořídit sytější žluté, tyrkysové, světle modré a samozřejmě i v konvenčním černém provedení. Konstrukci nechybí odolnost proti vodě a prachu IP68 a odolné sklo Gorilla Glass Victus+ na zádech i displeji.

Displej a výbava

Displej má velmi podobný jako S24+. Hovoříme o Dynamic AMOLED 2X panelu s úhlopříčkou 6,7″ a rozlišením Full HD+. To je celkem zásadní rozdíl oproti loňskému modelu, který nabízel ještě relativně kompaktní 6,4″ úhlopříčku. Displeji také chybí podpora pro LTPO, přesto nabízí až 120Hz obnovovací frekvenci s volným přepínáním mezi 60 a 120 Hz v rámci dynamického režimu.

Obrazovka má perfektní pozorovací úhly, barvy jsou vyvážené a i na slunci je na ní radost pohledět. Samsung se zde chlubí jak vysokou svítivostí 1 900 nitů, tak i speciální technologií Vision Booster pro lepší čitelnost na slunci. Za zmínku stojí i razantní ztenčení rámečků na 1,99 milimetru (oproti 2,44 milimetru u S23 FE).

O výkon se zde stará čipová sada Exynos 2400e. To „e“ na konci není překlep, ale speciální upravená verze čipu Exynos 2400, který najdete u modelů S24 a S24+. Oproti tomu má v praxi jen nepatrně nižší takt 10jádrového procesoru. Oproti S23 FE však nabízí skoro 2× vyšší výkon a o 11 % účinnější chladicí mechanismus.

Výkon v praxi, respektive v benchmarkových aplikacích, jsme vyzkoušet nemohli. Jak ale dokládají uniklé testy z Geekbench, výkon je maximálně o 10 % nižší než u S24 a S24+. Z další výbavy určitě sluší uvést 4700mAh baterii s drátovým (až 25 W) i bezdrátovým (až 15 W) nabíjením, Wi-Fi 6e, 5G, NFC pro placení, Bluetooth 5.3, optická čtečka otisků prstů a podpora desktopového rozhraní DeX.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S24 FE Systém, čipset a konstrukce Operační systém: Android 14, čipset: Samsung Exynos 2400e, 10-core, 3.11 GHz, GPU: Xclipse 940, RAM: 8 GB, interní paměť: 128/256 GB, pam. karta:

Rozměry: 77,3 × 162 × 8 mm, hmotnost: 213 g, zvýšená odolnost: IP68 Displej, konektivita a baterie 6,7", Dynamic AMOLED, rozlišení: Full HD+, 1080 × 2340 px

5G: , NFC: , Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C

Baterie: 4700 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení: Fotoaparáty Hlavní: 50 Mpx, f/1.8, 84˚, PDAF, OIS, druhý: 8 Mpx, teleobjektiv, f/2.4, 32˚, PDAF, 3× optický zoom, třetí: 12 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 123˚, selfie kamera: 10 Mpx, f/2.4, 4K video, gyro-EIS Kompletní specifikace

Telefon se dodává pouze s 8 GB operační paměti, v závislosti na vámi zvolené variantě však můžete mít 128 či až 256 GB pro vlastní data. Rozšíření microSD ani žádnou jinou kartou není možné. Uvnitř nechybí Android 14 s nadstavbou One UI 6.1.1 a plnou podporou Galaxy AI, tedy sady funkcí umělé inteligence. Rovnou od startu prodeje bude S24 FE podporovat všechny AI funkce jako řada S24 nebo skládačky Z Fold 6 i Z Flip 6.

Fotoaparát: vlajkový základ

U fotoaparátu platí, že co funguje, netřeba měnit. Tak nějak se toho chytil i Samsung a do S24 FE napasoval vesměs stejné fotoaparáty jako do loňské generace FE modelu. Tak tedy:

Hlavní – Samsung Isocell S5KGN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,57″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF)

– Samsung Isocell S5KGN3, rozlišení 50 Mpx, 1/1,57″ velikost čipu, clona f/1.8, ohnisková vzdálenost 23 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření (PDAF) Teleobjektiv – Hynix Hi847, rozlišení 8 Mpx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 76 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS

– Hynix Hi847, rozlišení 8 Mpx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 76 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 30× digitální zoom, OIS Širokoúhlý – Samsung Isocell S5K3L6, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF

– Samsung Isocell S5K3L6, rozlišení 12 Mpx, velikost čipu 1/3″, clona f/2.2, ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 123°, elektronická stabilizace obrazu (EIS), PDAF Přední – Samsung Isocell S5K3J1, rozlišení 10 Mpx, clona f/2.4, ohnisková vzdálenost 25 milimetru

Pokud patříte k fanouškům Samsungu, nejspíš vám ze specifikací nemohlo uniknout, že korejský výrobce rád recykluje své fotoaparáty. Vesměs podobné snímače použil také u S21 FE a S23 FE, některé pochází přímo ze základních modelů S23 a S22.

Na druhou stranu, tyto fotomobily patřily k velmi povedeným, není tak důvod mít přehnané obavy. Další důležitou součástí fotovýbavy je obrazový procesor ProVisual Engine s umělou inteligencí. V řadě FE se objevuje vůbec poprvé a díky pokročilým AI algoritmům je zárukou vyšší kvality detailů a textur.

Cena a dostupnost

Samsung Galaxy S24 FE vstupuje na trh hned dnes, již nyní je k mání na e-shopu Samsung nebo u vybraných partnerů. Základní varianta 8/128 GB je k dispozici za 18 999 Kč včetně DPH. Varianta s dvojnásobným úložištěm 256 pak vyjde jen o tisíc korun dráž, tedy 19 999 Kč.

Do 4. října pak mohou zákazníci s nákupem S24 FE získat 50% slevu na vybraná ochranná pouzdra. Úplně do konce října pak Samsung přímo na svém e-shopu, ale i u některých partnerů, rozdává výkupní bonus 3 tisíc korun při odprodeji libovolného zařízení, čímž si můžete dál ponížit samotnou cenu nového telefonu.

Kupte Galaxy S24 FE o 4 500 Kč výhodněji a se zárukou 3 roky zdarma speciálně u Mobil Pohotovosti. Využít můžete i slevu na ISIC a srazit si cenu o další téměř dva tisíce korun. Více na Kupte Galaxy S24 FE o 4 500 Kč výhodněji a se zárukou 3 roky zdarma speciálně u Mobil Pohotovosti. Využít můžete i slevu na ISIC a srazit si cenu o další téměř dva tisíce korun. Více na mp.cz/samsung-galaxy-s24-fe