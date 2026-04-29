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Vysavač na steroidech? Elektromobil od Dreame dá stovku za 0,9 sekundy

Adam Bělunek
Adam Bělunek 29. 4. 6:30
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Luxusní elektromobil značky Dreame
  • Po Xiaomi je tady další čínský výrobce vstupující na trh s elektromobily
  • Dreame chce příští rok začít s výrobou sportovního vozu Nebula Next 01 Jet Edition
  • Neuvěřitelné zrychlení má zajistit tryskový pohon 

Nedávno jsme psali o novém sportovním voze Denza Z od BYD se zrychlením pod dvě sekundy a už je tu další čínský vyzývatel. Tentokrát se jedná o produkt společnosti Dreame, kterou zatím můžete znát spíše jako výrobce vysavačů a dalších domácích spotřebičů. Nyní se ale pustila do konceptů elektromobilů a minimálně na papíře to zatím vypadá velmi slibně.

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Nebula Next 01 Jet Edition
Nebula Next 01 Jet Edition

Dreame Nebula Next 01 Jet Edition je vůz, který zaujme především parametrem zrychlení z nuly na sto za 0,9 sekundy. Již označení vozu napovídá, že základem bude sportovní koncept Dreame Nebula 1, který jsme mohli vidět na CESu. Zázračné zrychlení má zaručit přídavný duální tryskový pohon s maximálním výkonem 100 kN.

Pneumatiky jako hlavní limit zrychlení

Fór je v tom, že část dnešních elektromobilů v otázce zrychlení už dávno neomezuje výkon motorů, ale přilnavost pneumatik. Trakce vozů už jednoduše nedovoluje posunout se se zrychlením kamkoliv dál. Pokud ale obejdete toto fyzikální omezení například jiným typem pohonu, můžete dosáhnout zrychlení i pod jednu sekundu. Podobným způsobem se to vlastně Elon Musk snaží vyřešit i u svého Roadsteru, který má mít zrychlení 1,1 sekundy, nicméně už nyní má zhruba 7 let zpoždění.

Dreame nyní chce vyrobit nejrychlejší auto na světě, přičemž jeho produkce má začít už v roce 2027. Díky partnerství s BNP Paribas je v plánu vybudování továrny na předměstí Berlína, kde bude Dreame tento vůz i jiné modely kompletovat. Kromě ohromující rychlosti se máme těšit i na pokročilé technologie, jako je LiDAR s vysokým rozlišením pro autonomní řízení.



Luxusní elektromobil značky Dreame



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Ačkoliv plány výrobce vysavačů možná na první pohled znějí trochu přehnaně, je potřeba brát tyto informace v potaz. I BYD se za poslední roky obrovsky rozrostlo a podobně jako Dreame, i Xiaomi začalo u menších spotřebičů a došlo až k výrobě elektromobilů. Možná budou v Číně nakonec rychlejší než vizionář Elon Musk.

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Zdroj článku
Autor článku Adam Bělunek
Adam Bělunek
Baví mě Apple, kvalitní audio-video technika a obecně chytrá řešení, která fungují. Volné dny se snažím trávit na kole v bikeparcích a trailcentrech, nebo na horách s batohem na zádech. Užívám si dobrou hudbu, občas zajímavou knihu a rád cestuji.

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