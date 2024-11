Vyrobit iPhone 17 i Galaxy S25 v tenké verzi bude slušný oříšek. Tyto výzvy je třeba překonat

Samsung a Apple plánují vyrobit tenčí verze svých vlajkových modelů

Oba technologičtí giganti nicméně narazili na stejné problémy

Jak (a jestli vůbec) se s nimi popasovali bychom se měli dozvědět už v příštím roce

Pokud patříte mezi naše pravidelné čtenáře či technologické nadšence, jistě vám neuniklo, že Apple a Samsung údajně plánují výrazně zeštíhlit své příští vlajkové modely. Ať už jde o iPhone 17 Air nebo o Samsung Galaxy S25 Slim, oba spekulované modely mají mít jedno společné – na dnešní poměry nadstandardní tenkost. Ne že bychom tady v minulosti neměli zařízení, která měla v pase jen několik málo milimetrů, nicméně z řady důvodů od nich výrobci upustili. Jak to tak vypadá, tentokrát už výrobci nejspíše našli řešení několika zásadních problémů.

Samsung i Apple řeší stejné problémy

Ty největší jsou dva a jmenují se baterie a základní deska. V obou případech se jedná o poměrně zásadní komponenty, ze kterých zdánlivě není kde ubírat, aniž by některý z technologických gigantů přišel se zcela novou technologií. Dle dřívějších informací Apple už vyřešil problém s tloušťkou základní desky, přičemž nyní se zaměřuje na druhou stránku, kterou je snížení výrobních nákladů, alepoň podle leakera s přezdívkou yeux1122. Apple se podle něj snažil zakomponovat i novou technologii baterie, nicméně kvůli předpokládanému objemu výroby a dalších problémů zůstane v tomto případě u starší technologie.

Výsledkem by mělo být, že iPhone 17 Slim by měl mít v pase jen přibližně okolo 6 milimetrů. Jen pro představu – iPhone 16 Plus, tedy zařízení, které by mělo uvolnit místo v portfoliu pro verzi Slim, má tloušťku 7,8 milimetrů a Pro varianty mají tloušťku dokonce 8,3 milimetrů. Spekulovaný Slim by měl spoléhat na nový OLED panel s úhlopříčkou 6,6″, přičemž analytik Ming-Chi Kuo předpokládá, že by se měl na celkových prodejích iPhonů podílet zhruba mezi 5 až 10 procenty.

Mezitím Samsung Galaxy S25 Slim by měl nahradit oblíbenou fanouškovskou verzi s označením FE, přičemž po designové stránce by měl vycházet se zatím nepředstavených modelů z řady Galaxy S26, pokud se jejich design ukáže jako populární. Z technického hlediska nicméně Samsung narazil na stejné problémy, jako jeho velký rival – i v jeho případě je problém v masové výrobě tenčích základních desek. Z dostupných informací prozatím ani nevíme, jak tenký by měl Galaxy S25 Slim být, avšak aktuálně nejtenčí zařízení Samsungu z poslední doby je základní Galaxy S24 se 7,6 milimetry v pase. Odpověď na to, jak Samsung a Apple vyřešily tyto problémy, bychom se nicméně měli dozvědět ve druhé polovině příštího roku.