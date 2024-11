Galaxy S25: máme nové informace o čipsetech, barvách a fotoaparátech

V minulém týdnu se vyrojila spousta nových informací o příštích vlajkách od Samsungu

Známe exkluzivní barevné varianty lednových modelů

Čipset Exynos 2500 pravděpodobně ještě není úplně ze hry venku

Galaxy S25 Slim dostane stejný fotoaparát jako Galaxy S25 Ultra

Samsung na začátku příštího roku odhalí novou řadu vlajkových smartphonů Galaxy S25. V první vlně ji bude tvořit tradiční trojice modelů – základní Galaxy S25, větší S25+ a vrcholný S25 Ultra, později je má doplnit ještě zbrusu nový model prozatím označovaný jako S25 Slim. V minulých dnech se o těchto telefonech vyrojila spousta nových informací, tak si pojďme shrnout v jednom článku.

Exkluzivní barvy pro webový prodej

Ředitel společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young před nedávnem zveřejnil seznam základních barev, ve kterých se bude řada Galaxy S25 prodávat. Samsung ale na svém webu nabízí své vlajkové telefony ještě v exkluzivních barvách, a i ty už jsou nyní známé.

In non-political news, I got more Galaxy S25 colors which are at much lower volumes: S25 and S25+

Coral Red

Pink Gold

Blue/Black S25U

Titanium Blue/Black

Titanium Jade Green

Titanium Pink Gold — Ross Young (@DSCCRoss) November 7, 2024

Ve výsledku tak mají být lednové modely Galaxy S25 nabízeny v následujících barvách:

Galaxy S25:

Moon Night Blue – tmavě modrá,

Silver Shadow – stříbrná,

Sparkling Blue – třpytivě modrá,

Sparkling Green – třpytivě zelená,

Coral Red – korálově červená,

Pink Gold – růžově-zlatá,

Blue/Black – modro-černá.

Galaxy S25+:

Midnight Black – černá,

Moon Night Blue – tmavě modrá,

Silver Shadow – stříbrná,

Sparkling Blue – třpytivě modrá,

Sparkling Green – třpytivě zelená,

Coral Red – korálově červená,

Pink Gold – růžově-zlatá,

Blue/Black – modro-černá.

Galaxy S25 Ultra:

Titanium Black – černá,

Titanium Blue – modrá,

Titanium Gray – šedá,

Titanium Silver – stříbrná,

Titanium Blue/Black – modro-černá,

Titanium Jade/Green – zelená,

Titanium Pink/Silver – růžovo-stříbrná.

Pozn.: tučně jsou vyznačené exkluzivní varianty

Galaxy S25 Ultra a S25+ v benchmarku: Exynos nakonec bude?

Další novinku z tábora Galaxy S25 přinesl benchmark GeekBench. Ten zachytil smartphony Galaxy S25 Ultra a S25+ a prozradil překvapivé informace. Vrcholný model poháněný čipsetem Snapdragon 8 Elite vykázal působivá čísla – ve výkonu jednoho jádra zaznamenal 3 148 bodů, při zapojení všech jader dokonce 10 236 bodů. Jedná se o ještě větší hodnoty, než byly zaznamenány dříve, což naznačuje lepšící se optimalizaci telefonu před jeho uvedením.

O něco horší čísla v benchmarku vykázal Galaxy S25+, který překvapivě poháněl čip Samsung Exynos 2500. Podle nedávných spekulací jsme již brali za hotovou věc, že kvůli výrobním problémům s Exynosem 2500 nakonec bude celou řadu Galaxy S25 pohánět Snapdragon 8 Elite, ale zdá se, že nakonec přeci jen nějaké jednotky s Exynosem 2500 dorazí.

Podle benchmarku se procesorová jednotka tohoto čipsetu skládá z 10 jader:

1 supervýkonné s taktem 3,3 GHz

2 výkonná s taktem 2,75 GHz

5 výkonných s taktem 2,36 GHz

2 efektivní s taktem 1,8 GHz

Ani tato konfigurace ale nestačila na Snapdragon 8 Elite, neboť v benchmarku nasbírala „pouze“ 2 359 bodů na jedno jádro a 8 141 bodů při zapojení všech jader. Je ale možné, že i zde ještě dojde k optimalizaci, která tato čísla zlepší.

Galaxy S25 Slim dostane špičkové fotoaparáty

Poslední nové informace se týkají verze Slim, která údajně v portfoliu Samsungu nahradí fanouškovskou variantu FE. Existenci novinky má potvrzovat databáze GSMA IMEI, podle ní mají modely z celé modelové řady nést následující označení:

Galaxy S25 – SM-S931

Galaxy S25+ – SM-S936

Galaxy S25 Ultra – SM-S938

Galaxy S25 Slim – SM-S937U

Písmeno „U“ značí, že se jedná o americkou variantu – snad se nebude jednat pouze o exkluzivní variantu pro USA. Na druhou stranu by nás to ale nepřekvapilo, chystaný telefon by mohl být protipólem iPhonu 17 Air, který Apple údajně pro příští rok připravuje.

Galaxy S25 Slim má zaujmout ultratenkým tělem, na druhou stranu by ale nemusel být nijak výrazně bitý na výbavě. Podle informátora Ice Universe by měl být vybaven „Ultra“ fotoaparátem, čili by mohl dostat podobnou fotovýbavu jako vrcholný Galaxy S25 Ultra. Zda s ním bude sdílet kompletní sadu fotoaparátů nebo pouze 200Mpx hlavní snímač zatím nevíme.

Exclusive: The Galaxy S25 Slim is equipped with an “Ultra” camera. — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 7, 2024

A kdy bude Galaxy S25 Slim představen? Oproti fanouškovské edici by mělo k jeho odhalení dojít výrazně dříve, spekuluje se o dubnu příštího roku. S tím koresponduje i termín záznamu v databázi GSMA IMEI – telefony se do ní obvykle dostávají šest až sedm měsíců před uvedením.

0 % Trust Meter Nakolik věříme tomuto úniku?