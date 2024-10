Samsung Galaxy S25: známe barvy všech chystaných variant

Samsung na začátku příštího roku odhalí novou generaci vlajkových smartphonů Galaxy S25. Stejně jako v minulých letech se dočkáme tří modelů – základního Galaxy S25, většího Galaxy S25+ a vrcholného Galaxy S25 Ultra. Díky úniku z tohoto týdne víme, že celou trojici bude pohánět čipset Snapdragon 8 Elite (pokud Qualcomm nedostane zákaz jej vyrábět), nyní se o nadcházejících telefonech od Samsungu dozvídáme další podrobnosti.

Ředitel společnosti Display Supply Chain Consultants (DSCC) Ross Young na sociální síti X zveřejnil seznam barev, do kterých se budou chystané telefony od Samsungu oblékat.

Zdá se, že u základních dvou modelů Samsung zvolí veselejší odstíny, zatímco u Galaxy S25 Ultra půjde spíše konzervativní cestou. Největší paletu barev by měla obdržet prostřední varianta Galaxy S25+.

Galaxy S25:

Galaxy S25:

Galaxy S25 Ultra:

Je dost možné, že tento výčet Samsung doplní ještě nějakými exkluzivními barvami, které budou nabízeny pouze na jeho e-shopu. My jsme zvědaví zejména na třpytivě modrou a zelenou u základních variant.

Ross Young rovněž na síti X zveřejnil zneklidňující detail o Galaxy S25 Ultra. Podle jeho zdrojů tento telefon dostane stejnou generaci OLED displeje (M13) jako S24 Ultra, a to i přesto, že letošní iPhony a Pixely od Samsungu dostaly generaci novější (M14). Samsung údajně tuto volbu učinil proto, aby snížil výrobní náklady, zákazníci tak budou muset oželet vylepšení, kterou modernější typ obrazovky disponuje, především o čtvrtinu vyšší účinnost a delší životnost.

Confirmed with materials suppliers that the S25 Ultra will use M13 rather than M14 materials for cost reasons.

— Ross Young (@DSCCRoss) October 25, 2024