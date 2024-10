Snapdragon, Exynos nebo Dimensity? Samsung už se rozhodl, jaký čip použije v řadě Galaxy S25

Samsung se pro příští generaci vlajkových smartphonů rozhodoval mezi třemi čipsety

Vlastní Exynos 2500 byl nakonec vyřazen, údajně kvůli nízké výtěžnosti

Korejci se nakonec rozhodovali mezi čipsety od MediaTeku a Qualcommu

Jaký čipset bude pohánět připravované smartphony řady Galaxy S25? V tomto údajně neměl donedávna jasno ani sám Samsung. Korejský gigant se rozhodoval mezi třemi různými variantami, nakonec však údajně učinil rozhodnutí, které fanoušky potěší.

Galaxy S25 poběží pod taktovkou Snapdragonu

V minulých letech Samsung do svých vlajkových telefonů nasazoval dva rozdílné čipsety – v USA, v Kanadě, v Číně nebo na Tchajwanu používal procesory Snapdragon od Qualcommu, zatímco v Evropě, Velké Británii nebo v Indii ve stejných telefonech nasazoval vlastní čipsety Exynos. V některých generacích byly tyto čipy výkonnostně vyrovnané, v posledních letech Exynosy trochu ztrácely – před dvěma lety dokonce vznikaly petice, aby Samsung vlastní mobilní procesory opustil a používal pouze ty od Qualcommu.

Fanouškům značky se splnil sen s generací Galaxy S23, která byla založena výhradně na čipech Snapdragon, neboť tehdy vyvíjený Exynos 2300 se ukázal být nekonkurenceschopným. Stejný příběh se s největší pravděpodobností odehraje i příští rok – podle zvěstí informátora Ice Universe bude celou řadu Galaxy S25 pohánět čerstvě představený čipset Snapdragon 8 Elite.

Samsung chtěl pochopitelně primárně nasadit do řady Galaxy S25 vlastní procesor Exynos 2500, ovšem jeho vývoj nešel podle plánu – korejský gigant prý bojoval s nízkou výtěžností svého 3nm procesu, a kvůli tomu by nebyl schopen pokrýt kompletní produkci Galaxy S25. Nejprve se objevily spekulace o tom, že by Exynos 2500 mohl zamířit pouze do základní varianty Galaxy S25, podle nejnovějších zvěstí by tento čip mohl být nakonec nasazen až v podzimním odlehčeném modelu Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 series uses the Snapdragon 8 Elite chip. Not the Exynos 2500 and Dimensity 9400 — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) October 23, 2024

Po vyřazení Exynosu Samsungu zůstaly na stole dvě varianty – MediaTek Dimensity 9400 a Qualcomm Snapdragon 8 Elite. První varianta by mohla Samsungu pomoci snížit výrobní náklady, avšak korejská firma zřejmě odmítla vstoupit do neprobádaných vod a vsadila na jistotu. Snapdragon 8 Elite vypadá minimálně na papíře jako velice schopný čipset, který by měl řadě Galaxy S25 přinést vysoký výkon, podporu moderních standardů a obdivuhodnou efektivitu.

Jen doufáme, že nový čip nezpůsobí výrazné mezigenerační navýšení prodejní ceny – spekuluje se, že Qualcomm své vlajkové čipy meziročně zdraží o 20-30 procent, což by se mohlo promítnout i do celkové ceny telefonů.