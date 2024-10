Velká rána pro Qualcomm. Čipový gigant může přijít o licenci na architekturu ARM

ARM jde do otevřené bitvy se společností Qualcomm

Americký výrobce by mohl přijít o přístup k architektuře ARM

Obě firmy mají 60 dní na to, aby se dohodly

Qualcomm pořádá v těchto dnech na Havaji svůj tradiční výroční summit. Americký gigant na něm odhalil několik nových produktů v čele s novým čipsetem pro příští generaci vlajkových smartphonů. Snapdragon 8 Elite je velice výkonný a efektivní čip, který si zaslouží stát v záři reflektorů, ovšem stín na něj vrhá dosti nepříjemná kauza.

Qualcomm může přijít o licenci na ARM

Britská společnost ARM Holdings spravovaná japonskou skupinou SoftBank tomto týdnu poslala do Qualcommu upozornění o ukončení licencování architektury ARM a návrhů procesorových a grafických jader. Tento krok je důsledkem sporu, který obě firmy vedou od roku 2022 – Qualcomm tehdy koupil startup Nuvia vyvíjející vlastní procesorová jádra, ale podle ARMu si nevyjednal nové podmínky licencování.

Společnost ARM tvrdí, že Qualcomm od ní nezískal k převodu licencí od společnosti Nuvia oprávnění, a již dva roky porušuje její duševní vlastnictví. Ve svých počítačových procesorech a nově i v čerstvě představeném čipsetu Snapdragon 8 Elite totiž využívá procesorová jádra Oryon, která pochází právě od startupu Nuvia.

Qualcomm s tímto výkladem nesouhlasí a tvrdí, že veškerá dříve dohodnutá licenční ujednání zahrnují i operace společnosti Nuvia. Americký gigant se rovněž ohrazuje vůči aktuální aktivitě ARMu o ukončení licence – podle Qualcommu je vypovědění licence naprosto nepodložené. Podle zástupců Qualcommu chce ARM tímto nátlakem pouze dosáhnout zvýšení licenčních poplatků.

Výpověď licenční dohody nemá okamžitou platnost – ARM dává Qualcommu na vyřešení situace lhůtu 60 dní, a teprve poté začne uplatňovat své nároky. Pokud by Qualcomm přišel o možnost využívat architekturu ARM, zásadně by to ovlivnilo jeho fungování – na architektuře ARM totiž staví veškeré čipové sady pro počítače, smartphony, nositelnou elektroniku nebo pro automobily.

Tato situace by nebyla výhodná ani pro ARM, neboť by přišel o svého největšího zákazníka a dlouholetého partnera. Dá se tedy předpokládat, že obě firmy najdou v příštích 60 dnech společnou řeč.