Vybíráme kompaktní smartphony, které skvěle padnou do ruky

Smartphony dnes běžně dosahují úhlopříček přes šest palců a nezřídka kdy se pohybují spíše okolo sedmi palců. Pokud nepatříte mezi fanoušky tohoto trendu a s nostalgií vzpomínáte na doby čtyřpalcových přístrojů z let minulých, pokusíme se vám tímto přehledem nabídnout alespoň částečnou útěchu.

Opravdu malé smartphony s úhlopříčkou pod pět palců už sice v podstatě neexistují, to ale neznamená, že by nebylo možné pořídit kompaktní přístroj. Je si totiž třeba uvědomit, že dříve sice byly displeje menší, ale o to větší byly zase rámečky okolo nich. Dnes tak reálně není problém dosáhnout klidně i o palec větší úhlopříčky ve stejném těle.

Dalším faktorem je pak přechod drtivé většiny výrobců na protáhlé displeje s poměrem stran 18:9 a více. Oproti dřívějšímu standardu 16:9 tak logicky úhlopříčka roste, i když telefon zůstává stejně široký.

Všechny tyto aspekty je tak třeba brát v úvahu při výběru nového kompaktního telefonu. Úhlopříčka totiž mnohdy není rozhodující parametr.

Samsung Galaxy S10e: vlajková loď v malém balení

Vlajkové lodi mají tendenci spíše růst, to však není případ přibližně rok starého modelu Samsung Galaxy S10e. Jde o povedený telefon, který sdílí velkou část výbavy a funkcí se svými většími sourozenci Galaxy S10 a S10+.

Displej o úhlopříčce 5,8″ nabízí rozlišení Full HD+, podporuje HDR10+ a díky slušnému jasu není problém s čitelností ani na přímém slunci. Menší úhlopříčka tak v tomto případě rozhodně neznamená horší podívanou. Díky drobnějšímu displeji navíc telefon vydrží i při náročnějším používání celý den, což je vzhledem k relativně malé 3 100mAh baterii poměrně překvapivé.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy S10e Systém: Android 10 Rozměry: 142,2 x 69,9 x 7,9 mm , Hmotnost: 150 gramů Čipset: Exynos 9820, octa-core 2x 2,7 GHz Mongoose M4, 2x 2,3 GHz Cortex-A75, 4x 1,9 GHz Cortex-A55 RAM: 6/8 GB , Interní paměť: 128/256 GB , Pam. karta: Displej: Dynamic AMOLED, 5,8", Full HD+, 1080 × 2280 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 10 Mpx, f/1.9, 4K video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3100 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Na velmi dobré úrovni je i fotoaparát. Ten sice logicky nedosahuje kvalit letošních vlajkových lodí, ale ty loňské ho nezahanbí. Většině uživatelů tak bude bohatě stačit. Problémy nejsou ani s nabídkou konektivity či odladěním uživatelského prostředí.

Jediné, co bychom Samsungu Galaxy S10e vytkli, je absence notifikační diody, poněkud nudný design a pro někoho možná také nevhodně umístěné vypínací tlačítko.

V kategorii kompaktních telefonů jde ale každopádně o jednu z nejlepších voleb. V současné době se telefon z oficiální české distribuce prodává za 12 990 Kč včetně DPH.

iPhone Xs: kompaktní jablko

Apple v loňském roce představil iPhone Xs, který pokračuje ve šlépějích výroční „desítky“. iPhone Xs z čelní strany opět vyplňuje 5,8palcový OLED displej s rozlišením 1125 x 2436 pixelů a podporou HDR, přičemž dynamický rozsah má být o 60 procent vyšší než u loňského modelu. Jemnost panelu je 458 ppi, obnovovací frekvence displeje 60 Hz (u dotykové vrstvy 120 Hz), maximální jas 625 nitů. Displej také podporuje technologie True Tone, 3D Touch a Dolby Vision.

Fotoaparát u tohoto modelu tvoří dva 12Mpx senzory, jeden z širokoúhlou čočkou o světelnosti f/1.8, nad druhým se nachází čočka zprostředkovávající dvojnásobný zoom se světelností f/2.4. Oba snímače jsou opticky stabilizované, hlavní snímač má větší velikost než u předchozí generace. V oblasti videa je maximem 4K ve snímkovací frekvenci 60 fps, možný je i záznam super slow motion videí ve Full HD při 240 snímcích za vteřinu.

iPhone Xs je odolný s certifikací IP68, což znamená výdrž po dobu 30 minut v hloubce 2 metry. Apple při testování topil telefony nejen v běžné vodě, ale i ve slané vodě, limonádě, či pivu. iPhone Xs bude nabízen ve stříbrné, černé a nově také zlaté barvě.

Hardwarové parametry iPhone Xs Systém: iOS 12 Rozměry: 143,6 x 70,9 x 7,7 mm , Hmotnost: 177 gramů Čipset: Apple A12 Bionic, 7nm RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/256/512 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,8", Super Retina, 1125 × 2436 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 7 MP, f/2.2 Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: Lightning Baterie: 2658 mAh Li-Ion , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Google Pixel 4: příruční fotoaparát

Google má tradici vyrábět své Pixely ve dvou variantách. Klasické a XL. Pro účely tohoto článku pochopitelně volíme klasickou verzi, která ale kromě menšího displeje v zásadě není oproti XL verzi o nic ochuzena.

Jak už je u Pixelů zvykem, hlavním argumentem je zde fotoaparát. Ten je naprosto identický jako u větší verze, takže o nic nepřijdete a dostanete jeden z nejlepších mobilních fotoaparátů na trhu. O jeho kvalitách se asi nemá cenu rozepisovat, více najdete například v naší recenzi.

Zmiňme ale, že kvalitní je i displej s obnovovací frekvencí 90 Hz. A pokud patříte mezi nadšence do technických novinek, jistě může být argumentem pro koupi i radar ukrytý v poněkud nevzhledně širokém horním okraji displeje. Funkce Motion Sense jsou sice zatím poměrně omezené, ale Google s nimi má velké plány a slibuje průběžně přidávat nové.

Hardwarové parametry Google Pixel 4 Systém: Android 10 Rozměry: 147,1 x 68,8 x 8,2 mm , Hmotnost: 162 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 855, octa-core 1x 2,84 GHz Kryo 485, 3x 2,42 GHz Kryo 485, 4x 1,78 GHz Kryo 485 RAM: 6 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: P-OLED, 5,7", Full HD+, 1080 × 2280 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx + TOF 3D, f/2.0, Auto-HDR, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 2800 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Pokud vás Google Pixel 4 láká, vezměte ale na vědomí jeho nepříliš dobrou výdrž baterie. Ta má jen 2 800 mAh a to je prostě málo. Nabíjení je sice rychlé, pocit stálého dostatku energie ale mít nebudete.

Google Pixel 3a: Nexus pod novým názvem

I další z vybraných telefonů nese značku Pixel, tentokrát jde však o 5,6″ mid-range Google Pixel 3a. Ten si na rozdíl od plnohodnotných Pixelů nehraje na vlajkovou loď. Přitom ale nabízí úplně stejnou kameru jako loňské Pixely 3, kterou lze stále počítat za velmi nadprůměrnou.

Šetřilo se na procesoru a RAM, zde jsme již bez diskuze ve střední třídě. Vzhledem k poměrně odladěnému softwaru to ale není pro běžné používání problém. Úspory jsou svým způsobem patrné i na těle, které je plastové. Jde ale o kvalitní polykarbonát a telefon tak nepůsobí na dotyk levným dojmem.

Hardwarové parametry Google Pixel 3a Systém: Android 9.0 Rozměry: 151,3 x 70,1 x 8,2 mm , Hmotnost: 147 gramů Čipset: Qualcomm Snapdragon 670, octa-core 2x 2,0 GHz 360 Gold, 6x 1,7 GHz Kryo 360 Silver RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: OLED, 5,6", Full HD+, 1080 × 2220 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 8 Mpx, f/2.0, Full HD video, Auto HDR Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3 000 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

V zásadě by se dalo říct, že jde o takového nástupce dnes již mrtvé řady Nexus. Ta šla sice trochu opačnou cestou, kdy se šetřilo naopak spíše na fotoaparátů a dalších „vedlejších funkcích“, ale idea je stejná. Dnes navíc již i procesory střední třídy nejsou vůbec špatné a určitě tak není na škodu ušetřené prostředky vrhnout právě třeba do fotoaparátu.

Celkově je Pixel 3a i rok po představení stále dobrá volba a ve své cenové kategorii nemá v oblasti fotografování moc konkurence. V našem původním článku jsme radili nákup z Německa.Od té doby ale cena u českých dovozců klesla a koruna v důsledku událostí posledních týdnů oslabila.

Dnes tak již doporučujeme nákup v ČR, Google Pixel 3a už je možné sehnat i pod 10 tisíc Kč.

Honor 10: osvědčená klasika

Honor 10 je téměř dva roky starý telefon a trochu jsme proto uvažovali, jestli ho ještě zařadit. Stále je však možné ho koupit a svou výbavou nijak nezaostává za dnešní nabídkou. Je navíc jedním z opravdu kompaktních telefonů, při úhlopříčce 5,8″ na výšku neměří ani celých 15 cm. Je ho tak možné pohodlně používat skutečně jen jednou rukou, což může být pro mnoho lidí důležité.

Displej je „jen“ IPS s Full HD+ rozlišením, ovšem velmi solidní s dobrým jasem a bezproblémovou čitelností na slunci. Osmijádrový procesor Kirin 970 pak ve své době patřil ke špičce, a i dnes v pohodě zvládne většinu úkolů, které mu předložíte. Operační paměť s kapacitou 4 GB nijak neuchvátí, ale ve střední třídě stále platí za standard.

Hardwarové parametry Honor 10 Systém: Android 8.1 Rozměry: 149,6 x 71,2 x 7,7 mm , Hmotnost: 153 gramů Čipset: Hisilicon Kirin 970, octa-core, 4x 2,4 GHz + 4x 1,8 GHz RAM: 4 GB , Interní paměť: 64/128 GB , Pam. karta: Displej: IPS LCD, 5,84", Full HD+, 1080 × 2280 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 24 Mpx (f/2.0), Full HD video Bluetooth: 4.2 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 a 5 GHz) , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3400 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Duální fotoaparát spoléhá na služby umělé inteligence a v původní recenzi jsme psali, že se řadí jednoznačně k nadprůměru. Dnes již doba pokročila a jde spíše o lepší průměr, což ale není nic, za co se ve střední třídě stydět.

Honor 10 je tak celkově velmi solidní telefon s atraktivním designem. Vytknout mu lze absenci bezdrátového nabíjení, chybějící voděodolnost a vzhledem k jeho věku zřejmě omezenou dobu aktualizací.

Samsung Galaxy A40: kompaktní lidovka

Zatímco výše uvedené telefony lze řadit spíše do vyšší střední třídy, nebo přímo k vlajkovým lodím, Samsung Galaxy A40 s cenovkou okolo pěti tisíc patří zjevně do nižší střední. V této kategorii však nabízí velmi solidní parametry. Nemůžete od něj samozřejmě očekávat oslnivý herní výkon, ale v běžném používání si poradí slušně.

Potěší i kvalitní displej – AMOLED s Full HD+ rozlišením a minimálními rámečky v této cenové kategorii není úplně samozřejmostí. Osmijádrový procesor Exynos 7904 a 4GB RAM pak sice mají ke špičce daleko, nějaké zasekávání systému na druhou stranu nehrozí. USB-C, Bluetooth 5.0, NFC, FM rádio a čtečka otisků prstů pak znamenají, že telefonu nic zásadního nechybí ani po stránce konektivity a výbavy.

Duální fotoaparát nabídne kromě hlavního 16Mpx snímače také širokoúhlou čočku se senzorem o rozlišení 5 Mpx. Fotografie nebudou špatné, za dobrých světelných podmínek budou dokonce velmi slušné. Nečekejte ale samozřejmě kvalitu násobně dražších telefonů. Na limitace narazíte zejména za tmy.

Hardwarové parametry Samsung Galaxy A40 Systém: Android 9.0 Rozměry: 144,3 × 69,0 × 7,9 mm , Hmotnost: 140 gramů Čipset: Samsung Exynos 7904, octa-core 2x 1,8 GHz Cortex-A73, 6x 1,6 GHz Cortex-A53 RAM: 4 GB , Interní paměť: 64 GB , Pam. karta: Displej: Super AMOLED, 5,9", Full HD+, 1080 × 2220 px Hlavní fotoaparát: Druhý fotoaparát: Třetí fotoaparát: , Přední kamera: 25 Mpx, f/2.0, Full HD video Bluetooth: 5.0 , Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac , NFC: Konektor: USB-C Baterie: 3100 mAh Li-Pol , Rychlé nabíjení: Bezdrátové nabíjení: Kompletní specifikace

Telefon podporuje rychlé nabíjení, které baterii naplní na 50 % za něco málo přes půl hodiny. To je jedinou záchranou jinak dosti slabé baterie s kapacitou 3 100 mAh. Ta zkrátka při náročnějším používání bude mít co dělat, aby do večera vydržela.

Tyto nedostatky je však třeba vnímat optikou cenovky, při níž už je možné ledacos prominout. A pokud vám jde v první řade o kompaktnost, budete určitě spokojeni také. Výška 144,3 mm a hmotnost pouhých 140 g jsou dnes již vcelku úkazem.