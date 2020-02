Android 11: velký přehled novinek a vylepšení

V případě nových verzí Androidu jsme byli zvyklí, že Google první vývojářskou verzi Developer Preview vydával v březnu. Letos se však v Googlu rozhodli celý proces spustit dříve a Developer Preview 1 vydali již nyní. Následovat budou další dvě vývojářské verze, pak přijdou tři beta verze, a nakonec ve třetím čtvrtletí roku přijde čas i na finální Android 11.

Letošní novinkou je také větší oddělení Developer Preview a beta verzí. Zatímco beta verze bude nadále možné instalovat na podporovaných zařízeních přes OTA, Developer Preview je nově nutné instalovat manuálně. Cílem je zřejmě zdůraznit, že jde skutečně o vývojářský vývojový stupeň, a nikoliv verzi pro nadšence.

Již po prvním Developer Preview každopádně máme základní přehled novinek, jichž se v Androidu 11 dočkáme. Detaily se samozřejmě budou měnit a některé funkce možná budou oznámeny až později. I tak se ale můžeme podívat na to, co zatím o novém Androidu víme.

Konektivita

V roce 2020 bezpochyby na trh zamíří větší množství telefonů s podporou 5G. Android tedy nemůže zůstat pozadu a formálně přidává podporu 5G, byť prakticky ho zvládá již Android 10.

V nové verzi ale vývojáři budou mít k dispozici nová API, která umožní lépe využívat vysokých rychlostí a nízké latence, kterou 5G připojení nabízí. Novinkou je také schopnost automaticky rozpoznat, jestli je datový balíček operátora omezený a podle toho přizpůsobit chování aplikace. Vývojář tak bude moci své aplikaci „říct“, že pokud ze systému vidí, že připojení není účtováno podle objemu přenesených dat, může začít používat například textury ve vysokém rozlišení a další datově náročné prvky.

Spíše detailem je pak API pro odhad šířky pásma, díky němuž už nebudou muset vývojáři v případě potřeby zabudovávat do aplikací vlastní test, resp. výpočet pro získání odhadu.

Z dalších novinek této kategorie zmiňme například vylepšený screening příchozích hovorů nebo vylepšení autorizace Wi-Fi Passpoint.

Podpora „nových“ typů displejů

Android 11 se oficiálně naučí podporovat displeje s otvorem pro přední kamerku, stejně tak jako displeje zaoblené do stran. Takto řešených přístrojů je sice již na trhu spousta, nicméně v nové verzi operačního systému Google konečně tyto prvky zahrnul do patřičných API.

Vývojáři aplikací tak mohou tyto displeje identifikovat a používat s využitím příslušných API, jako je tomu již nyní u klasických výřezů. To by teoreticky mělo přinést lepší optimalizaci aplikací i na méně typických přístrojích.

Notifikace a „bubliny“

Notifikace jsou oblastí, jež se alespoň trochu mění snad s každou verzí Androidu. Nejinak tomu bude v 11. verzi, kdy bychom se měli už konečně dočkat „bublin“. Na ně bylo možné narazit už v kódu Androidu 10. Půjde v podstatě o něco podobného, jako už dlouho nabízí Facebook Messenger, akorát pro každou komunikační aplikaci. Resp. každou komunikační aplikaci, jejíž vývojář se rozhodne nové API využívat.

Cílem je umožnit uživatelům komfortně vést konverzace při používání telefonu bez nutnosti neustále přepínat do komunikátoru. Vlákno konverzace tak bude samostatně dostupné v plovoucím okně. K tomu se váže i další novinka, jíž je možnost vkládat přímo do odpovědí na notifikace obrázky – samozřejmě za předpokladu, že to daná aplikace podporuje.

Kopírování obrázků do schránky v této verzi podporuje i Google Chrome a naučila se ho i klávesnice Gboard. Google tedy jednoznačně míří k tomu, aby bylo co nejméně nutné aktivně otevírat komunikační aplikace.

Oprávnění a ochrana soukromí

Praktickou novinkou v Androidu 11 je nový způsob udělování oprávnění aplikacím. Dosud bylo možné například k mikrofonu přístup zakázat, povolit, nebo povolit pouze tehdy, když je aplikace v popředí. Nově bude možné také oprávnění udělit jednorázově, takže vyprší, jakmile aplikaci opustíte. Při dalším otevření příslušené aplikace budete mít znovu možnost rozhodnout o udělení oprávnění.

Android 11 také omezí opakované dotazy na udělení oprávnění. Pokud se vás aplikace zeptá na nějaké konkrétní oprávnění, a vy ho dvakrát po sobě odmítnete, Android to nově „pochopí“ jako „odmítnout a znovu se neptat“. Po celou dobu existence aplikace na vašem telefonu už v takovém případě telefon znovu žádost o konkrétní oprávnění nezobrazí a rovnou ji odmítne. Pokud to budete chtít změnit, bude nutné jít do nastavení a oprávnění manuálně povolit.

V této kapitole se zmiňme také o další významné novince, byť se neváže exkluzivně k Androidu 11. Od 3. srpna budou muset všechny nové aplikace používající přístup k poloze na pozadí získat speciální povolení Googlu, jinak nebudou připuštěny do Google Play. Od 2. listopadu se pak tato povinnost začne vztahovat i na stávající aplikace, a pokud povolení nezískají, budou z Google Play odstraněny. To je zásadní zpřísnění podmínek, které by mělo efektivně eliminovat škodlivé používání přístupu k poloze na pozadí.

Další novinky

Android 11 bude obsahovat i další dílčí novinky. Jde například o vylepšený tmavý režim, který se bude nově umět zapínat a vypínat dle západu či východu slunce. Nastavit půjde i vlastní časové intervaly.

Návrat zažívá také nahrávání displeje, které se poprvé ukázalo už v prvních verzích Androidu 10, ale následně bylo odstraněno. Nyní však funguje již v prvním Developer Preview a lze tak očekávat, že se dostane i do finální verze. Aktivovat ho lze pomocí dlaždice v horní liště.

Spíše pro vývojáře jsou pak zajímavá nová API týkající se neuronových sítí, bezpečnosti a nástroje na omezení negativních dopadů aktualizací systému na aplikace. Praktické je nové API umožňující ztlumit vibrace a vyzvánění (včetně budíků) v případě, že je zrovna aktivní kamera. Nemělo by se tak už stát, že záznam videa naruší vibrace z chatu, nebo zapomenutý budík.

Aplikace nově též získají možnost otevřít kameru v bokeh režimu, pokud to telefon podporuje. Pro streamování videa a zejména služby typu Google Stadia je pak důležitý nový způsob dekódování videa, který by měl snížit latenci.

Speciality pro Pixely

Několik speciálních novinek pak čeká exkluzivně na majitele Pixelů. Pixely 4 se s Androidem 11 naučí nová gesta Motion Sense pro pozastavení hudby. Nově bude také možné zvýšit citlivost na dotyky v případě, že máte na displeji aplikované ochranné sklíčko nebo folii.

U nadcházejících Pixelů 5 pak bude zřejmě možné používat reverzní bezdrátové nabíjení. Tato funkce se však jeví v kódu stále značně rozpracovaně a víme tak v podstatě jen to, že se má jmenovat „sdílení baterie“.

Vývojářské preview Androidu 11 si můžete stáhnout z těchto stránek. Nevývojářům Google doporučuje počkat až na vydání beta verze.