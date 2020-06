Vše, co potřebujete vědět o smartphonu Sony Xperia 1 II

Japonský gigant Sony nedávno přišel na trh s novými fotoaparáty, sluchátky, filmy či herní konzolí PlayStation 5. Pokud nebudeme počítat konzoli, spojuje všechny tyto produkty jedno zařízení. Řeč je o smartphonu Sony Xperia 1 II.

Novinka by se v těchto dnech měla začít prodávat a cenovka 33 tisíc Kč značí, že se jedná o vlajkovou loď nejen co se týče výbavy, ale také ceny – ta je totiž hodně sebevědomá. Evropské zastoupení Sony nám nedávno o tomto telefonu řeklo více podrobností, o které se s vámi chci podělit. A přidám k tomu pár svých dojmů a poznatků.

Název na první pohled mate, je ale geniální

Nejprve začneme tématem, které rozděluje fanoušky dost možná nejvíce. Osobně se mi jméno „Sony Xperia 1 II“ zrovna dvakrát nezamlouvalo a dával jsem to za vinu nelogickému číslování modelů od Sony. Třeba loni přišel po Xperii 1 model Xperia 5. To samo o sobě moc logiky nedává a Sony toto rozhodnutí nikdy nevysvětlilo.

Top model pro rok 2020 je jednička s dvojkou ve jménu – doslova. Po vzoru digitálních fotoaparátů přišlo na scénu označení s verzí ve jménu. Například náš redakční fotoaparát má označení Sony Alpha A7 III. Taková inspirace z jiné divize japonského velikána je a bude snadno rozpoznatelná. V případě Sony Xperia 1 II tak čtěte: Sony Xperia jedna mark dva.

V průběhu prezentace nám bylo naznačeno, že systém pojmenování již zůstane stejný. Tím pádem bychom se měli dočkat modelů Xperia 5 II, Xperia 1 III, Xperia 10 III atd. Osobně jsem s tímto označením více než spokojený a líbí se mi, že Sony vystoupí z řady a půjde jinou cestou než většina výrobců. Název modelu však více vynikne v mluvené formě než v té psané. Ti praví fanoušci ale budou vědět, oč tady běží. Právě pro fanoušky je telefon zamýšlen. O tom ale až o něco později.

Displej a multimédia

Sony je významným hráčem v zábavním průmyslu a produkuje velké množství produktů pro domácí i profesionální použití. Filmová studia produkují snímky nejvyšší kvality a Sony Xperia 1 II bude chtít z těchto zkušeností vytěžit maximum. Základem je displej, který kromě 4K rozlišení dostal poměr stran 21:9. Přesně takový formát je poslední dobou trendy u filmů všech žánrů a kategorií. Někdo takovému displeji říká nudle.

Chápu to, na pohled je to nepřiměřeně vysoké a úzké. Ze zkušeností s loňskou „jedničkou“ ale můžu říct, že telefon se pak velmi příjemně drží a v ruce tak máte dost jistý úchop. Ne všem to ale bude vyhovovat. Nemá tak cenu nikoho přemlouvat (ani v komentářích 😉) a nejlepší bude si telefon vyzkoušet osobně.

Poměr tedy zůstává nezměněn i u letošního modelu a stejný je i počet pixelů. S rozlišením 4K jich na 6,5 palcovém displeji dostanete něco málo přes 6 milionů a údaj o ppi se zastavil u hodnoty 643. Jen pro srovnání – Samsung Galaxy S20 má zhruba 4,6 milionu pixelů a 563 ppi. Poznáte to? Ne, nemáte šanci. Rozlišení 4K je pro mě ve smartphonu naprostou zbytečností a mile rád bych ji obětoval za vyšší obnovovací frekvenci. Xperia 1 II běží na 60 Hz a bude to jeden z hlavních nedostatků vůči letošní konkurenci. Pokud si na rychlé displeje nepotrpíte, budete však s OLED panelem v Sony naprosto spokojeni.

S kvalitním videem jde ruku v ruce kvalitní zvuk. Sony má velké zkušenosti i v oblasti audio techniky a jejich sluchátka se řadí k tomu nejlepšímu, co si můžete v dnešní době koupit. I toto oddělení korporace Sony spolupracovalo na smartphonu Xperia 1 II, aby konečný uživatel dosáhl nejlepšího zážitku. Kromě předních stereoreproduktorů zde zbylo místo i pro 3,5mm jack na kvalitní analogový poslech. Hurá. Snad nebude Sony jediné. Audio bude při hraní her doplňovat také vylepšená haptická odezva na dotyk.

Baterie a výdrž: bude to propadák?

Jsem si vědom, že Sony má u svých smartphonů skvěle odladěný software a i s malou kapacitou dokáže vydržet dlouho. To chápu a beru to na vědomí. I samotné Sony na prezentaci zmínilo tuto výhodu oproti konkurenci a nemám s tím žádný problém. Kapacita baterie má však hodnotu 4000 mAh a to není v porovnání s dnešními vlajkovými modely nic extra. Se samotnou baterií zas tak velký problém nemám.

Sony Xperia 1 II totiž pokulhává zejména v rychlosti a možnostech nabíjení. Bezdrátové nabíjení naštěstí nechybí a podle zpráv bude hranicí výkon 11 W. To sice netrhá rekordy, ale ani nijak výrazně nevybočuje z průměru. K dispozici však bude i rychlé drátové nabíjení skrze kabel USB-C, se kterým dostanete Xperii z nuly na 50 % za 30 minut. Budete ale potřebovat 21W adaptér, který se bude prodávat samostatně.

V balení dostanete 18W nabíječku, které bude doplnění energie trvat o něco déle (přesné čísla se mi nepodařilo zjistit). Dokoupit si adaptér by bylo úplně nelogické a je dost škoda, že v době, kdy se chystají na trh modely s 65W nabíjením a standardem se stal výkon kolem 30 W, Sony dost zaostává. Zanedlouho bych měl dostat Xperii 1 II na recenzi, tak vyzkouším, jak moc velký problém to bude.

Jedním dechem ale musím zmínit, že díky tomu bude mnohem méně trpět baterie a v konečném důsledku tak bude mít delší životnost. Kdyby zde alespoň byla možnost připlatit si za výkonnější adaptér pro ty, kteří chtějí rychlé nabíjení a nesejde jim tolik na životnosti baterie, Sony by mělo u mnoha zákazníků plusové body navíc.

Samsung do balení vlajkových modelů přidává 25W nabíječku a připlatit si můžete za výkonnější, 45W adaptér. Zde by se mohlo Sony inspirovat. Reverzní nabíjení sice chybí, ale osobně by mi vůbec nechybělo. Za zhruba rok, co jsem používal Huawei P30 Pro jsem tuto funkci použil jen jednou pro pobavení přátel. Ta výkonná nabíječka by mi ale chyběla o moc víc.

Fotoaparát: velké změny hardwaru i softwaru

Jak již nadpis napověděl, Sony chce u modelu Xperia 1 II a jeho nástupců vsadit na fotoaparát. Tento japonský výrobce dodává čipy fotoaparátů do naprosté většiny smartphonů a byla tak vždycky velká škoda, když jejich producent podává horší výsledky než velká část konkurence. Loňská Xperia 1 mne osobně velmi mile překvapila a úplně poslední věta mé recenze fotoaparátu byla: „Budoucnost v podání Sony však vypadá nadějně“. I kvůli tomu, co jsem viděl při prezentaci a ze zahraničních recenzích, mám od nástupce poměrně velká očekávání.

Na zadní straně dlouhého a úzkého těla se nachází čtveřice fotoaparátů. Primárně vás však budou zajímat tři, které jsou nejdůležitější. Hlavní senzor je zcela nový čip Exmor IMX557 vlastní výroby o velikosti 1/1,7 palce. Čip je poměrně velký a v kombinaci s rozlišením 12 Mpx jsou výsledkem pixely o velikosti 1,8 μm.

Ve své podstatě se jedná o shodný senzor, který byl použit v řadě Galaxy S20 od Samsungu (IMX555). Jediný rozdíl je vyšší čtecí rychlost a nižší reakční doba (zhruba 10 ms). Sony se při prezentaci chlubilo rychlostí celého telefonu a jako motto bylo zvoleno spojení: Built for speed.

Pro přiblížení bude sloužit 12Mpx senzor s teleobjektivem a trojnásobným optickým přiblížením (ekvivalent 70 mm). Je velký 1/3,4 palce, velikost pixelů se zastavila na hodnotě 1 μm a světelnost činí f/2.4. Výhodou je optická stabilizace obrazu a ostření. Posledním do party je pak 12Mpx širokáč se 124° úhlem záběru.

Senzor je velký 1/2,55 palce a také nabízí autofokus s pomocí technologie Dual Pixel PDAF. Díky ostření se tak (s největší pravděpodobností) dočkáme super-makro režimu. Na zádech se také nachází 3D iToF senzor, který se stará o rozpoznání hloubky scény a pomáhá při ostření.

Právě ostření je jednou z kategorií, která byla u fotoaparátu modelu Sony Xperia 1 II zmiňována zřejmě nejvíce. Pokročilé technologie z fotoaparátů řady Alpha se dostaly i do tohoto smartphonu a těšit se tak můžete na Real-time Eye AF (automatické ostření na oko v reálném čase), burst-mode při 20 fps s automatickým ostřením a expozicí. Na GIFu níže můžete vidět, jak si profesionál poradil se psem ve skoku. Kvalita byla poznamenána konverzní, a proto přidávám odkaz na původní video.

Ostření je zde na velmi vysoké úrovni a jsem sám dost zvědavý, jak si bude stát proti tomu, co najdeme v vlajkových modelech Samsungu nebo Huawei. Očekávání jsou opět dost vysoko. Tak snad mě ani fanoušky Sony nová Xperia nezklame. Již zmíněné ostření Real-time Eye AF zachytí oko a bude na něj neustále ostřit.

Nově fotoaparát rozpozná také oči zvířat a fotit tak můžete spolehlivě i své čtyřnohé mazlíčky. Nevím, jestli existuje nějaký maximální počet očí, na které je možné zaostřit. Produktová videa samozřejmě ukazují perfektní výsledky, ale v recenzi a možná i nějakém FotoDuelu zjistím, jak si nová vlajka od Sony vede.

Už zde zřejmě nakousnu to, jaký mám pocit z Xperie 1 II. Všechny ty funkce a možnosti jsou super, ale musí o nich uživatel vědět a hlavně je musí umět správně použít. Dokážu si představit, že fanoušek Sony nebo ten, kdo používá fotoaparáty Alpha, po této vlajce sáhne téměř bez rozmýšlení. V prostředí fotoaparátu bude jako ryba ve vodě a bude si užívat možností, které telefon nabízí. Nejsem si ale úplně jistý, kolik z běžných uživatelů bude chtít nastavit ISO, využít burst mode nebo další ze spousty fičur.

Sony tak zřejmě razí cestu k fanouškům značky a technologickým nadšencům. Mnozí z vás, čtenářů smartmanie, má Sony rádo a po této vlajce budete pokukovat. A to je naprosto v pořádku, sám se na testování tohoto modelu dost těším. Mimo komunitu technologických nadšenců je však obrovské množství lidí, kterým je autofokus na oči a další vychytávky úplně fuk. OnePlus se také soustředí na fanoušky a osobně mám tuto strategii rád. Jak je ale z čísel vidět, na zbytek kupujících to nemá téměř žádný vliv.

Nahrávání videa se inspirovalo u filmu

Sony je velikán i v další oblasti zábavního průmyslu – ve filmu. K dispozici tak máte široké možnosti nastavení nahrávání videí v různých formátech a rozlišení. Video natočíte maximálně v 4K rozlišení při 60 fps, FullHD pak poběží při 120 snímcích za vteřinu. Podle informací ze zahraničí však nová Xperia přišla o možnost natáčet slowmotion záběry ve Full HD při 960 fps. Nejedná se však o oficiální informaci a pokusím se tento fakt co nejdříve zjistit. Zatím to tedy berte s jistým odstupem.

V aplikaci Cinema Pro můžete možnosti videa posunout ještě o úroveň výše. K dispozici je kromě výše zmíněných možností také 2K HDR video v poměru stran 21:9, snímkovací frekvencí 120 fps a 10 bitovými barvami. Nahrávat ve filmovém poměru 21:9 je umožněno i při zbytku nastavení rozlišení (tj. 4K i FullHD). Plynulé výsledky pak zajistí pětiosá elektronická stabilizace obrazu a OIS.

Sony Xperia 1 II by měla zanedlouho dorazit do naší redakce. Do té doby máte možnost se nás zeptat v komentářích na to, co vás o telefonu zajímá.