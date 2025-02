Vorwerk Thermomix TM7: nová generace mixéru je ještě chytřejší, známe českou cenu

Vorwerk Thermomix TM7 je novinka na poli chytrých mixérů

Nabízí velký 10″ displej, propojení s platformou Cookidoo a je připraven i na AI

Společnost v současné době přijímá předobjednávky, cena začíná na 37 995 korunách

Chytrou domácnost si v kontextu moderních technologií nejčastěji představujeme jako soubor zařízení, která jsou připojena k internetu a které lze ovládat na dálku. Tato myšlenka v mnoha případech došla až do absurdních rozměrů, kdy někteří výrobci příslušenství osazovali konektivitou i zařízení, která internetové připojení a chytré funkce ani zdaleka nepotřebují.

Někteří výrobci ovšem pochopili skutečné poslání chytré domácnosti, jež se ukrývá v myšlence, že přístroje a spotřebiče by nám měly život ulehčovat, jak jen to jde. To platí také v případě firmy Vorwerk a jejího kuchyňského spotřebiče Thermomix. Ten dostal označení TM7, nicméně v pořadí jde už o 11. generaci. Ta vůbec první s označením VKM5 byla představena už v roce 1961.

Thermomix je multifunkční kuchyňský robot, který kombinuje více než 20 různých funkcí v jednom zařízení. Díky integrované váze, indukčnímu ohřevu, mixování, sekání, hnětení a dalším funkcím umožňuje připravit širokou škálu jídel.

Jeho hlavní výhodou je celková automatizace vaření – uživatelé mohou jednoduše přidat ingredience, zvolit recept a nechat přístroj, aby se postaral o správnou teplotu, čas i míchání. Thermomix si sympatie získal nejen mezi nadšenci do vaření, ale i zaneprázdněnými rodinami či uživateli trpícími specifickou alergií na některé suroviny, jako je například lepek.

Chytrý mixér pro náročné

Mohlo by se zdát, že právě Vorwerk Thermomix spadá do první kategorie zbytečných chytrých produktů, nicméně tato úvaha by byla chybná. Kombinace špičkového hardwaru s receptovým portálem Cookidoo, který v sobě ukrývá více než 100 tisíc receptů, z něj dělá užitečného pomocníka v kuchyni, především pak pro uživatele, kteří si vaření příliš neužívají, nebo mají nějakou specifickou dietu (celiakie, laktóza…). S touto myšlenkou přichází na trh také novinka v podobě Vorwerk Thermomix TM7.

Mezi jeho přednosti patří kupříkladu velký 10″ displej s propojenou aplikací Cookidoo, funkce „digitální dvojče“, která zrcadlí v reálném čase aktivity jako vážení surovin a vedení každého kroku pro zvládnutí každého receptu, vysoký výkon a tichý chod, personalizované profily pro každého člena domácnosti, které zohledňují jeho chuťové preference, zamykací mechanismus umožňující otevřené vaření bez víka mixovací nádoby, modulární platforma připravená na budoucí nasazení umělé inteligence či propojení s chytrým telefonem. Nová generace má rovněž výkonnější, ale zároveň tišší motor. O přibližně 45 % se také zvětšil prostor v koši pro vaření v páře.

Cena a dostupnost

Nový mixér Vorwerk Thermomix TM7 od společnosti sídlící v německém Wuppertalu je aktuálně možné předobjednat za cenu 37 995 korun skrze oficiální síť obchodních poradců, přičemž první zájemci se na novinku mohou těšit už ve druhém dubnovém týdnu. V galerii níže si můžete prohlédnout několik fotografií z montážní linky, kde se Thermomix kompletuje.

Zároveň Vorwerk připravil také rozlučkový balíček pro předchozí generaci, kdy zájemci obdrží nejen Thermomix TM6, ale také další příslušenství navíc, 5letou záruku, multifunkční kráječ 2v1, druhou mixovací nádobu, Thermomix Sensor a ochranný kryt nožů 2v1, a to za cenu 36 995 korun.