Volkswagen musí pozastavit produkci elektromobilů. Prodejům škodí konec dotací i špatná ekonomická situace

Proběhne dvoutýdenní odstávka výroby modelů ID.3 a Cupra Born

Zastavení produkce se dotkne závodů v Cvikově a Drážďanech

Poptávka po vozech v Evropě klesá především kvůli ekonomické situaci i levnější konkurenci z Číny

Koncern Volkswagen pozastavuje výrobu některých svých elektromobilů v německých továrnách. Důvodem je snížená poptávka, která je způsobena ekonomickou situací i posílením konkurence. Konkrétně se bavíme o modelech Volkswagen ID.3 a Cupra Born, jejichž výroba v Cvikově je pozastavena až do 16. října. Taktéž v menší drážďanské továrně dojde k útlumu produkce v rámci prvních dvou říjnových týdnů, jak uvedl mluvčí koncernu. Ostatní elektromobily, jako je ID.4, ID.5, Audi Q4 e-tron nebo Audi Q4 Sportsback e-tron, budou pokračovat bez přestávek.

Ačkoliv Volkswagen nijak nekomentoval, jakým způsobem naloží se zaměstnanci obou továren, kterých se říjnová odstávka bude týkat, už před několika týdny proběhla zpráva o chystaném propouštění asi 300 lidí z továrny ve Cvikově. Německá automobilka poslední dobou nezvládá prodávat dostatek svých elektromobilů a poráží ji především Tesla. Nyní se ale dostávají ke slovu také některé čínské značky, jako je například BYD.

Propad prodejů zapříčinily i končící dotace

Poptávka na domácím trhu Volkswagenu klesá především kvůli zvyšujícím se nákladům na život v Evropě i nepříliš pozitivnímu ekonomickému vývoji posledních měsíců. Velkým problémem je také snižování dotací od německé vlády, které navíc mají od příštího roku dále klesat. Továrnu ve Cvikově ale nejvíce postihlo zrušení dotací na firemní elektromobily, které skončily k prvnímu září. Firemní vozy totiž tvořily asi 70 % produkce zmíněného provozu.

Vzhledem k rostoucím nákladům v Evropě už mnohé automobilky přesouvají svou výrobu do Číny. Kromě Volkswagenu tak koná i Tesla nebo BMW. Chystané SUV Cupra Tavascan má být jedním z modelů, které se přesunou právě do asijské produkce. Do Evropy by mělo dorazit v průběhu příštího roku.

Otázkou zůstává, jak dlouho bude výroba v Číně výhodnější, protože Evropská unie tento trend vnímá a začíná řešit čínské dotace výrobcům elektromobilů, které je zvýhodňují i na dalších trzích.