Volkswagen chystá robotické taxi, autonomní vozy již testuje v Hamburku

- Německý Volkswagen testuje první robotická taxi prostřednictvím své firmy Moia
- Mezi cestujícími je údajně o svezení v autonomním vozidle velký zájem
- Zcela bez řidiče by se vozidla ID. Buzz mohla v ulicích objevit už příští rok
Autonomní vozidla jsou velkým tématem především za velkou louží, nicméně i na starém kontinentu nechceme zůstat pozadu. Složitější městské prostředí a řada regulací je nicméně pro autonomní řízení překážkou, což ale neznamená, že by Evropa nehledala cesty – ostatně poměrně nedávno 18 států EU, včetně Česka, podepsalo dohodu o testování robotaxi. Nyní se do tohoto segmentu chce pořádně opřít evropská automobilová jednička, německý koncern Volkswagen.
🔥 Exkluzivní akce pro 40 nejrychlejších: Pixel 10 Pro ve slevě a se sluchátky za 5 490 Kč zdarma!
Robotaxi jako součást městské hromadné dopravy
Moia, dceřiná společnost Volkswagenu zabývající se autonomní mobilitou, začala nabízet jízdy v autonomních dodávkách ID. Buzz předem registrovaným obyvatelům Hamburku. Jedná se o první případ, kdy významný evropský výrobce automobilů spustil službu autonomní přepravy osob na svém domovském kontinentu. V počáteční fázi je v provozu až pět vozidel, přičemž se předpokládá rozšíření vozového parku na deset vozidel. V každém vozidle je přítomen proškolený bezpečnostní dohlížitel, který může v případě potřeby zasáhnout. Jízdy jsou během pilotního projektu zdarma a lze je rezervovat prostřednictvím aplikace Moia.
Služba funguje spíše jako sdílená autonomní kyvadlová doprava, než jako soukromé robotaxi. Cestující směřující stejným směrem mohou sdílet jedno vozidlo a nástup i výstup probíhá na určených virtuálních zastávkách, nikoli přímo od dveří ke dveřím. Pilotní projekt pokrývá oblast o rozloze přibližně deset kilometrů čtverečních v Hamburku a bude se postupně rozšiřovat na přibližně 36 kilometrů čtverečních, jak sdělil mluvčí společnosti Moia serveru Business Insider.
Kdy budou autonomní vozidla v Evropské unii běžná?
Plné autonomní řízení bez jakéhokoliv dohledu řidiče (tzv. Úroveň 5) v EU jen tak standardem nebude, ale k postupnému přerodu dochází právě teď. Odborné odhady, automobilky i legislativní plány se shodují, že skutečným standardem pro běžné řidiče na dálnicích se autonomie stane mezi lety 2030 a 2035. Technika na dálnicích funguje skvěle, ale Evropa je extrémně přísná v otázkách bezpečnosti. Automobilky se bojí právní odpovědnosti za nehody. Evropský AI Act navíc od roku 2028 zavádí pro systémy autonomního řízení v autech status vysoce rizikové AI, což znamená obří porci certifikací a testování, které vývoj pro běžný trh v EU mírně zpomalují oproti USA nebo Číně.
/box]
Moia také uvedla, že od zahájení registrace se na čekací listinu již zapsalo několik tisíc lidí. Firma plánuje službu nakonec integrovat do hamburské aplikace pro veřejnou dopravu, čímž chce autonomní vozidla prezentovat spíše jako doplněk stávající veřejné dopravy, než jako její náhradu.
Nepřehlédněte
Revoluce v dopravě se blíží: 18 států EU, včetně Česka, podepsalo dohodu o testování robotaxi
„Naši první cestující nyní poprvé zažívají autonomní mobilitu v hamburském městském provozu,“ uvedl ve svém prohlášení generální ředitel společnosti Moia Sascha Meyer. Vozidla využívají technologii autonomního řízení Mobileye a fungují na úrovni SAE 4, což znamená, že systém dokáže v rámci vymezené oblasti zvládnout všechny úkoly spojené s řízením bez lidského zásahu. Moia usiluje o získání evropského regulačního schválení pro provoz vozidel ID. Buzz zcela bez řidiče v roce 2027.