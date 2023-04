Vodafone zdražil, ale přesto nabízí jeden z nejlevnějších tarifů vůbec

Vodafone láká na zlevněný tarif pro nenáročné zákazníky

S cenou 327 Kč nabízí 130 minut volání, 100 SMS a 3 GB dat

Operátor Vodafone jako zatím jediný neskrytě oznámil, že „časy jsou zlé“ a je třeba zdražovat. Od března platí jeho nová nabídka, která všechny paušální tarify zvedá o 9 %. Přesto ale Vodafone zařadil do svého portfolia zajímavou slevu pro nové zákazníky a zákazníky s předplacenou kartou.

Exkluzivně v e-shopu operátora najdete tarif jménem Start s 3 GB. Ten za cenu 327 Kč měsíčně nabízí 130 minut volání do všech sítí, 100 SMS zpráv a 3 GB mobilních dat. Součástí je samozřejmě roaming v rámci EU, Islandu, Norska, Lucemburska a Velké Británie.

Vodafone o této nabídce hovoří jako o „limitované“, kompletní podmínky však nebyly zveřejněny (na webu hlásí chybu 404) a tudíž nevíme, do kdy je nabídka k dispozici. Na podobnou slevu však Vodafone lákal i loňské léto. Tehdy byla cena 288 Kč měsíčně a akční cena platila necelé dva měsíce.

Co do specifikací tarifu jde o nejlevnější nabídku na trhu. O2 podobný tarif v portfoliu nemá. T-Mobile sice ano, navíc za 275 Kč měsíčně, avšak je omezen pro klienty ve věku 6 až 15 let. Disponuje 150 minutami volání, 150 SMS a 3 GB dat s aktivní službou Pořád online.