Vlády špehuji uživatele přes mobilní notifikace. Apple i Google o tom ví

Světové vlády prý špehují své občany přes notifikace na zamčené obrazovce jejich telefonů

Sběr těchto informací pak komunikují přímo s Applem a Googlem, odhalil americký senátor

Smartphone patří k tomu nejintimnějšímu, co vlastníte. Nosíte jej s sebou všude, komunikujete přes něj s nejbližšími, fotíte, natáčíte videa a podobně. Podle amerického demokratického senátora se přístupu k mobilním telefonům pokouší zneužít zahraniční vlády na úkor svých občanů. Co to znamená?

Šmírují vás přes notifikace

Podle Rona Wydena, amerického senátora ze státu Oregon, se zahraniční vlády vyloženě pokoušejí špehovat uživatele iPhonů a telefonů s Anroidem prostřednictvím oznámení z mobilních aplikací. Má jít o další způsob, jak mohou vlády po celém světě dohlížet na své občany a svým způsobem je vlastně špehovat.

Zahraniční (i americké) vládní agentury žádají společnosti Apple a Google o metadata související s push notifikacemi, která mají například pomoci přiřadit anonymní uživatele aplikací pro zasílání zpráv ke konkrétním účtům v systému Apple nebo Google.

Wyden se snaží zdůraznit, že blíže nespecifikované politické reprezentace (podle informací Reuters jde hlavně o demokratické spojence USA, tedy možná i českou vládu) mohou mít přístup k mnoha datům z vámi nainstalovaných aplikací, přestože ohromná většina těchto dat podléhá end-to-end šifrování.

Jde právě o notifikace, které se zobrazí na zamykací obrazovce a odhalí třeba část textové zprávy nebo fragment nějaké důležité informace, která by klasicky byla čitelná pouze po odemčení telefonu a otevření zašifrované aplikace.

Ví o tom Apple i Google

Senátor Wyden publikoval jeho zjištění ve středu, krátce na to se k situaci vyjádřil také americký Apple, jehož uživatelů se varování týká. Apple aktualizoval své pokyny pro reportování, aby byl jednoznačně transparentnější ohledně toho, jak od něj jednotlivé vlády požadují sdílení notifikací z telefonů uživatelů.

„Nyní, když se tato metoda dostala na veřejnost, aktualizujeme naše zprávy o transparentnosti tak, aby tyto druhy žádostí podrobně popisovaly, jak k možnému sledování dochází,“ napsal Apple ve vyjádření. Obdobné prohlášení poslal i Google, i ten chce jasně informovat o tom, dle jakých podmínek s politiky komunikuje a případně sdílí uživatelská data.

V samotném dopise senátor Wyden uvádí coby zdroj „tip, který si přeje zůstat v anonymitě“. Tento zdroj prý také uvedl, že si není vědom toho, jak dlouho komunikace mezi Applem a Googlem a demokratickými světovými vládami probíhá.