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Vivo V70 je povedená střední třída se spoustou novinek: vybrali jsme TOP 5 funkcí

Michal Javůrek
Michal Javůrek 20. 4. 15:00
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Vivo V70
  • Vivo V70 letos sebevědomě nakukuje nad úroveň střední třídy
  • Nabízí například výborný fotoaparát s teleobjektivem nebo pokročilou ultrasonickou čtečku otisků
  • Aktuálně jej pořídíte v akci za 13 990 korun, jde o verzi s 512GB úložištěm

Čínské Vivo je rozhodně synonymem pro vlajkové fotomobily, které i podle serveru DxOMark stabilně poráží zástupce Applu, Xiaomi nebo Samsungu. Pak jsou tu modely střední třídy Vivo V, které ale už pár let také nabízí fotoaparáty s podpisem německých mistrů Zeiss. Platí to i o nejnovějším modelu V70, který od loňska vylepšil takřka vše. Proč byste se o něj měli zajímat?

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Kapitoly
Ještě větší baterie
Fotoaparát Zeiss s teleobjektivem
Nový design à la iPhone
OriginOS 6 a dlouhá softwarová podpora
Ultrasonická čtečka otisků
Cena a dostupnost

Ještě větší baterie

Loňský model V50 dorazil s úctyhodnou 6000mAh baterií, už tehdy šlo o novější typ lithium-iontového akumulátoru založeného na křemíko-uhlíkové anodě; výrobce této technologii přezdívá BlueVolt. Letošní novinka Vivo V70 to ještě vylepšuje, disponuje totiž akumulátorem o kapacitě 6 500 mAh. Díky efektivnímu Snapdragonu 7 Gen 4 a stejné architektuře baterie s křemíko-uhlíkovou anodou se jedná o solidní dvoudenní telefon.

Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 %
Čas 15 minut 29 minut 40 minut 51 minut

Vivo to doplňuje statistikou vlastního měření při testovacím provozu: 10 hodin navigace, 40 hodin přehrávání videa nebo 5 hodin nepřetržitého nahrávání videa při rozlišení 4K a 60 FPS. Jakmile se telefon vybije, podrží vás rychlé 90W nabíjení. To podle našeho vlastního měření trvá z 1 do 100 % asi 51 minut, přičemž už za necelou půlhodinu máte prvních 50 %. Za zmínku pak stojí i novinka Bypass Charging, která pomůže s chlazením, pokud telefon dobíjíte a zároveň na něm pracujete.

Hardwarové parametry Vivo V70

Systém, čipset a konstrukce

Operační systém: Android 16, čipset: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, octa-core, 1× 2,8 GHz Cortex-720 + 4× 2,4 GHz Cortex-720 + 3× 1,8 GHz Cortex-520, GPU: Adreno 722, RAM: 8 GB, interní paměť: 256/512 GB, pam. karta:
Rozměry: 157,52 × 74,33 × 7,4 mm (černá) nebo 7,59 mm (šedá, hnědá), hmotnost: 187 g (černá) nebo 194 g (šedá, hnědá), zvýšená odolnost: IP68/IP69

Displej, konektivita a baterie

6,59", AMOLED, rozlišení: 1,5K, 1260 × 2750 px
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:

Fotoaparáty

Hlavní: 50 Mpx, f/1.9, 23mm, 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS, druhý: 50 Mpx, teleobjektiv, f/2.7, 73mm, 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS, 3× optický zoom, třetí: 8 Mpx, širokoúhlý, f/2.2, 15mm, 115˚, selfie kamera: 50 Mpx, f/2.0, 21mm, 1/2.76", 0.64µm, AF, optika Zeiss, 4K video

Cena: 14 990 Kč

Kompletní specifikace

Fotoaparát Zeiss s teleobjektivem

Jak už zaznělo, fotoaparát je devizou značky Vivo. U vlajkových lodí se tradičně opírá o pomoc německé firmy Zeiss, vloni tuto spolupráci rozšířila i na modely střední třídy. Vivo V70 je tak už druhá generace, která znovu nabízí kvalitu schválenou mistry od Carla Zeisse. Konkrétně jde o hlavní snímač Sony IMX 766 s optikou Zeiss (50 Mpx, clona f/1.88, optická stabilizace obrazu) a také teleobjektiv Sony IMX 882 (znovu 50 Mpx, 3× optický zoom, optická stabilizace obrazu).

Fotoaparát Vivo V70

Kvalita fotek je celkově na vysoké úrovni, rozhodně lepší, než byste čekali u smartphonu střední třídy. Hlavní snímač táhne většinu práce, má autentické vykreslení barev s určitým líbivým jakoby „filtrem“, který je typický právě pro telefony Vivo s Zeiss. Optické přiblížení je použitelné nejen na portréty, ale i na běžné kompozice, kde se hodí větší odstup od scény. Navíc je k dispozici i širokoúhlý snímač a selfie kamerka, i když ty hodně stojí ve stínu dvou 50Mpx fotoaparátů.

Pokud jde o video, potěší schopnost natáčet plnohodnotně v 60 FPS při 4K rozlišení, a to zadní i přední kamerou. Nicméně mnohem silnější stabilizace je dostupná při natáčení ve Full HD při 30 fps. Sympaticky pak výrobce nasadil u tohoto modelu režim Jeviště pro natáčení na koncertech, což je funkce známá spíše z vlajkových modelů řady X.

Nový design à la iPhone

U posledních generací modelů V si výrobce moc hlavu nelámal s designem. Avšak letos už byl zjevně dotlačen k tomu nabídnout něco nového. Výsledkem je přechod k plochému displeji, zarovnané boky hliníkového rámečku a záda z matného „mléčného“ skla. Dominantou zad je potom čtvercový, jakoby plotnový fotomodul, který trefně připomíná iPhone.

Konstrukce z hliníku je pevná – při testu ohnutí se nepoddala a necítíte žádné vrzání. Odolnost celkově potěší, protože výrobce neopomněl certifikaci IP68/69, která chrání proti prachu a vodě, a to při ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. Obecně jde o jeden z nejlépe zpracovaných telefonů střední či vyšší střední třídy.

OriginOS 6 a dlouhá softwarová podpora

V70 je první z řady V s OriginOS 6 na Androidu 16. Novinek si všimnete hned, protože přechod z Funtouch OS znamená barevnější a na animace bohatší prostředí. Systém je plynulý, vizuálně živý, nechybí ani chytlavé funkce jako chytrý průstřel Origin Island, který pracuje s notifikacemi a zobrazuje například průběh minutky nebo přehrávanou hudbu. Výrobce slibuje 5 velkých aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat, což je ve střední třídě nadstandard.



Vivo V70



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Ultrasonická čtečka otisků

Maličkost, která ale potěší. Vivo V70 používá modernější ultrasonickou čtečku otisků v displeji, ne optickou, která je ve střední třídě obvyklejší. Ultrasonická technologie skenuje 3D reliéf prstu ultrazvukovými vlnami, díky čemuž funguje rychle a spolehlivě i při vlhkých, mastných nebo špinavých prstech a pod libovolným úhlem. Na rozdíl od optických čteček, závislých na kvalitě světla a čistotě povrchu, tato varianta výrazně zvyšuje uživatelský komfort při každodenním používání. Výsledkem je téměř okamžité odemknutí.

Systém OriginOS 6 na Vivo V70

Cena a dostupnost

Model V70 původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/512 GB s oficiální maloobchodní cenou 15 999 Kč. Avšak nyní je v rámci speciální akce po uplatnění slevového kódu „vivov70“ (bez uvozovek) u vybraných prodejců k dispozici za 13 990 Kč. Držitelé platného studentského dokladu ISIC navíc získají slevu 7 %. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun, takže vás telefon vyjde na necelých 13 tisíc korun.

Vivo V70 Katalog
Vivo V70
Výhodná cena od 411 Kč měsíčně
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Autor článku Michal Javůrek
Michal Javůrek
Nadšenec do mobilních technologií, vášnivý fotograf, cyklista a sběratel starých telefonů. Pokud zrovna nesedím u počítače, najdete mě v přírodě s fotoaparátem přes rameno, nebo v sedle na kole.

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