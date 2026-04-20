Vivo V70 je povedená střední třída se spoustou novinek: vybrali jsme TOP 5 funkcí

- Vivo V70 letos sebevědomě nakukuje nad úroveň střední třídy
- Nabízí například výborný fotoaparát s teleobjektivem nebo pokročilou ultrasonickou čtečku otisků
- Aktuálně jej pořídíte v akci za 13 990 korun, jde o verzi s 512GB úložištěm
Čínské Vivo je rozhodně synonymem pro vlajkové fotomobily, které i podle serveru DxOMark stabilně poráží zástupce Applu, Xiaomi nebo Samsungu. Pak jsou tu modely střední třídy Vivo V, které ale už pár let také nabízí fotoaparáty s podpisem německých mistrů Zeiss. Platí to i o nejnovějším modelu V70, který od loňska vylepšil takřka vše. Proč byste se o něj měli zajímat?
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Ještě větší baterie
Loňský model V50 dorazil s úctyhodnou 6000mAh baterií, už tehdy šlo o novější typ lithium-iontového akumulátoru založeného na křemíko-uhlíkové anodě; výrobce této technologii přezdívá BlueVolt. Letošní novinka Vivo V70 to ještě vylepšuje, disponuje totiž akumulátorem o kapacitě 6 500 mAh. Díky efektivnímu Snapdragonu 7 Gen 4 a stejné architektuře baterie s křemíko-uhlíkovou anodou se jedná o solidní dvoudenní telefon.
|Naměřená rychlost nabíjení 90W adaptérem
|Úroveň
|30 %
|50 %
|80 %
|100 %
|Čas
|15 minut
|29 minut
|40 minut
|51 minut
Vivo to doplňuje statistikou vlastního měření při testovacím provozu: 10 hodin navigace, 40 hodin přehrávání videa nebo 5 hodin nepřetržitého nahrávání videa při rozlišení 4K a 60 FPS. Jakmile se telefon vybije, podrží vás rychlé 90W nabíjení. To podle našeho vlastního měření trvá z 1 do 100 % asi 51 minut, přičemž už za necelou půlhodinu máte prvních 50 %. Za zmínku pak stojí i novinka Bypass Charging, která pomůže s chlazením, pokud telefon dobíjíte a zároveň na něm pracujete.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 157,52 × 74,33 × 7,4 mm (černá) nebo 7,59 mm (šedá, hnědá), hmotnost: 187 g (černá) nebo 194 g (šedá, hnědá), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/ax, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 6500 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Fotoaparát Zeiss s teleobjektivem
Jak už zaznělo, fotoaparát je devizou značky Vivo. U vlajkových lodí se tradičně opírá o pomoc německé firmy Zeiss, vloni tuto spolupráci rozšířila i na modely střední třídy. Vivo V70 je tak už druhá generace, která znovu nabízí kvalitu schválenou mistry od Carla Zeisse. Konkrétně jde o hlavní snímač Sony IMX 766 s optikou Zeiss (50 Mpx, clona f/1.88, optická stabilizace obrazu) a také teleobjektiv Sony IMX 882 (znovu 50 Mpx, 3× optický zoom, optická stabilizace obrazu).
Kvalita fotek je celkově na vysoké úrovni, rozhodně lepší, než byste čekali u smartphonu střední třídy. Hlavní snímač táhne většinu práce, má autentické vykreslení barev s určitým líbivým jakoby „filtrem“, který je typický právě pro telefony Vivo s Zeiss. Optické přiblížení je použitelné nejen na portréty, ale i na běžné kompozice, kde se hodí větší odstup od scény. Navíc je k dispozici i širokoúhlý snímač a selfie kamerka, i když ty hodně stojí ve stínu dvou 50Mpx fotoaparátů.
Pokud jde o video, potěší schopnost natáčet plnohodnotně v 60 FPS při 4K rozlišení, a to zadní i přední kamerou. Nicméně mnohem silnější stabilizace je dostupná při natáčení ve Full HD při 30 fps. Sympaticky pak výrobce nasadil u tohoto modelu režim Jeviště pro natáčení na koncertech, což je funkce známá spíše z vlajkových modelů řady X.
Nový design à la iPhone
U posledních generací modelů V si výrobce moc hlavu nelámal s designem. Avšak letos už byl zjevně dotlačen k tomu nabídnout něco nového. Výsledkem je přechod k plochému displeji, zarovnané boky hliníkového rámečku a záda z matného „mléčného“ skla. Dominantou zad je potom čtvercový, jakoby plotnový fotomodul, který trefně připomíná iPhone.
Konstrukce z hliníku je pevná – při testu ohnutí se nepoddala a necítíte žádné vrzání. Odolnost celkově potěší, protože výrobce neopomněl certifikaci IP68/69, která chrání proti prachu a vodě, a to při ponoření do hloubky až 1,5 metru po dobu 30 minut. Obecně jde o jeden z nejlépe zpracovaných telefonů střední či vyšší střední třídy.
OriginOS 6 a dlouhá softwarová podpora
V70 je první z řady V s OriginOS 6 na Androidu 16. Novinek si všimnete hned, protože přechod z Funtouch OS znamená barevnější a na animace bohatší prostředí. Systém je plynulý, vizuálně živý, nechybí ani chytlavé funkce jako chytrý průstřel Origin Island, který pracuje s notifikacemi a zobrazuje například průběh minutky nebo přehrávanou hudbu. Výrobce slibuje 5 velkých aktualizací Androidu a 5 let bezpečnostních záplat, což je ve střední třídě nadstandard.
Ultrasonická čtečka otisků
Maličkost, která ale potěší. Vivo V70 používá modernější ultrasonickou čtečku otisků v displeji, ne optickou, která je ve střední třídě obvyklejší. Ultrasonická technologie skenuje 3D reliéf prstu ultrazvukovými vlnami, díky čemuž funguje rychle a spolehlivě i při vlhkých, mastných nebo špinavých prstech a pod libovolným úhlem. Na rozdíl od optických čteček, závislých na kvalitě světla a čistotě povrchu, tato varianta výrazně zvyšuje uživatelský komfort při každodenním používání. Výsledkem je téměř okamžité odemknutí.
Cena a dostupnost
Model V70 původně vstupoval na český trh v paměťové variantě 8/512 GB s oficiální maloobchodní cenou 15 999 Kč. Avšak nyní je v rámci speciální akce po uplatnění slevového kódu „vivov70“ (bez uvozovek) u vybraných prodejců k dispozici za 13 990 Kč. Držitelé platného studentského dokladu ISIC navíc získají slevu 7 %. Aby toho nebylo málo, u Mobil Pohotovosti ještě získáte bonus k výkupní ceně v hodnotě 1 000 korun, takže vás telefon vyjde na necelých 13 tisíc korun.