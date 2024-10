Víme, kdy vyjde iOS 18.1 s Apple Intelligence. Jak je to s dostupností v Česku?

Apple se konečně chystá oficiálně vypustit aktualizaci, která na podporovaných zařízeních zpřístupní funkce umělé inteligence Apple Intelligence. Datum prozradil ve svém newsletteru americký analytik Mark Gurman z agentury Bloomberg. Stane se tak již za pár týdnů.

Fanoušci společnosti Apple a umělé inteligence by si měli do kalendáře zapsat datum pondělí 28. října. Právě tento den má dorazit aktualizace iOS 18.1, která zpřístupní první várku chytrých funkcí sady Apple Intelligence. Po boku iOS 18.1 dorazí jistojistě i iPadOS 18.1 a macOS 15.1 Sequoia.

Umělá inteligence se na zařízení Apple dostane 4 měsíce poté, co tyto funkce Apple prezentoval v rámci konference WWDC24. „Apple si prý dává se zaváděním načas, aby odstranil hlavní chyby a zvládl veškerý nový provoz na svých cloudových serverech s umělou inteligencí,“ vysvětluje zpoždění Mark Gurman.

Get Ready: Apple is targeting an Oct 28 release for Apple Intelligence and Nov. 1 availability for new M4 Macs, I’m told. Expect a product announcement towards the end of this month. https://t.co/wjJp2dDIUJ

— Mark Gurman (@markgurman) October 6, 2024