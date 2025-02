Videoherní Duna se blíží vydání. Postavu si vytvoříte už nyní

Titul Dune: Awakening bude k dispozici už za pár měsíců, konkrétně 20. května

Pokud se už nemůžete dočkat, můžete si v předstihu vytvořit vlastní postavu skrze test Gom Jabbar

Také můžete využít specializovaný benchmark a ověřit si, jestli hru na vašem počítači spustíte

Román Duna od spisovatele Franka Herberta v poslední době výrazně nabrala na popularitě, především díky novým filmům režiséra Denise Villeneuve. Ve světě videoher měla Duna nejednoho zástupce, nicméně výraznějšího úspěchu se žádný z nich nedočkal. Změnit by to chtěl titul Dune: Awakening od vývojářů z Funcomu, kteří se již připravují na vydání, jenž je plánováno na 20. května. I když se na Steamu titul objeví až za pár měsíců, už nyní můžete do tohoto fascinujícího světa nahlédnout.

Hra Dune: Awakening ještě před vydáním láká na tvorbu postavy

Pokud se už nemůžete dočkat, máte nyní k dispozici aplikaci pro tvorbu postavy, která má podobu nechvalně známého testu Gom Jabbar. Podle vývojářů si budete moci nejen nastavit, jak bude vaše postava vypadat, ale také si vybrat „domovskou planetu, kastu a mentora, ať už to bude Swordmaster, Bene Gesserit, Mentat nebo Trooper“, což následně ovlivní schopnosti, které budete mít na začátku hry. Vaše volby se pak mohou přenést po spuštění plné hry.

K dispozici je také speciální benchmark, který hráčům umožňuje otestovat, zda jejich systém hru zvládne, nebo jestli je potřeba před vydáním váš počítač upgradovat. Funcom tvrdí, že hráči budou mít možnost zhlédnout několik epických scén ze hry, včetně vznášení se s ornitoptérou a dramatického setkání s kolosálním písečným červem. Nástroj pro otestování vaší herní sestavy i aplikace pro tvorbu postavy jsou k dispozici zdarma prostřednictvím služby Steam.