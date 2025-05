Velký výprodej! Nový Prince i Assassin’s Creed Mirage v neskutečné slevě

V Ubisoft Store odstartoval Legendary Sale – řadu her v něm pořídíte za bezkonkurenční cenu

Díky kuponu „LEGEND“ získáte na vybrané tituly dodatečnou slevu ve výši 10 eur

Za historicky nejnižší cenu je k mání třeba Assassin’s Creed Mirage či Prince of Persia The Lost Crown

Herní společnost Ubisoft zahájila velký výprodej, v jehož rámci si můžete pořídit řadu nedávno vydaných titulů za historicky nejnižší ceny. Slevy šplhají až do výše 84 % a pokud v obchodě Ubisoft Store utratíte alespoň 19,99 eur (v přepočtu cca 500 korun), automaticky získáte nárok na uplatnění kuponu „LEGEND“, který vám garantuje dodatečnou slevu ve výši 10 eur (cca 250 korun).

A právě díky kuponu můžete srazit cenu některých titulů na historicky nejnižší úroveň. Patří mezi ně například Assassin’s Creed Mirage z roku 2023, který byl pro mnohé fanoušky vítaným návratem ke kořenům slavné série. Ve velké slevě pořídíte také oceňovanou hopsačku s prvky metroidvanie Prince of Persia The Lost Crown či povedené závody The Crew Motorfest, ve kterých můžete křížem krážem projezdit havajský ostrov Oahu.

Přehled nejzajímavějších slev (po uplatnění kuponu „LEGEND“)

Assassin’s Creed Mirage – 10 eur (cca 250 korun)

– 10 eur (cca 250 korun) Prince of Persia The Lost Crown – 9,99 eur (cca 250 korun)

– 9,99 eur (cca 250 korun) Avatar: Frontiers of Pandora – 13,10 eur (cca 330 korun)

– 13,10 eur (cca 330 korun) The Crew Motorfest – 11 eur (cca 275 korun)

– 11 eur (cca 275 korun) Far Cry 6 Deluxe Edition – 10 eur (cca 250 korun)

– 10 eur (cca 250 korun) Star Wars Outlaws – 24,99 eur (cca 625 korun)

Dobrou zprávou je, že s nákupem nemusíte nijak zvlášť spěchat – slevová akce totiž potrvá až do 20. května. Nabídka se navíc nevztahuje pouze na nedávno vydané tituly, ale ve slevě najdete prakticky celou knihovnu her od Ubisoftu. Za několik desítek korun si tak můžete doplnit vaši digitální knihovničku o starší tituly ze sérií Far Cry, Assassin’s Creed nebo Splinter Cell. Závěrem dodejme, že k aktivaci zakoupených her budete potřebovat účet v aplikaci Ubisoft Connect.

