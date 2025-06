Večerní káva škodí mozku více, než si myslíte! Navíc zhoršuje kvalitu spánku

Kofein mění chování našeho mozku během spánku, upozorňují vědci

I když usneme, mozek vykazuje výraznou aktivitu

To zabraňuje regeneraci mozku a dalším klíčovým procesům

Většina lidí moc dobře ví, že kofein ztěžuje usínání. Nový výzkum ale ukazuje, že účinek kofeinu na mozek sahá mnohem dál. Kofein mění samotné fungování mozku během spánku. Vědci sledovali čtyřicet dospělých, kteří před usnutím dostali buď 200 miligramů kofeinu, nebo nápoj bez kofeinu vypadající stejně, tedy takzvané placebo. Po celou noc sledovali jejich mozkovou aktivitu.

U lidí, kteří pili kofein přešel mozek během spánku do takzvaného kritického režimu. Ten je obvykle spojován s bdělostí a schopností rychle a efektivně zpracovávat informace. Jinými slovy, mozek byl i během spánku výkonný, aktivní a připravený řešit úkoly. To je přesně to, co během noci není žádoucí. Spánek slouží k odpočinku, regeneraci a ukládání nových vzpomínek. Pokud mozek zůstává ve stavu pohotovosti, odpočinek není úplný a regenerační procesy mohou být narušené.

Zajímavé je, že účinky kofeinu byly nejsilnější u mladších lidí. Jejich mozky vykazovaly mnohem větší nárůst složitosti a toku informací než u starších účastníků. Tento rozdíl vědci přičítají vyššímu počtu adenosinových receptorů v mozku mladých lidí. Právě adenosin je totiž hlavním „vypínačem“ bdělosti a jeho receptory jsou hlavním cílem kofeinu.

Studie ukázala, že dokonce i nejhlubší fáze spánku, takzvaný non-REM spánek, byla u lidí po kofeinu aktivnější. Místo klidného a pomalého fungování mozek stále zpracovával informace. Kvůli tomu se člověk ráno nemusí cítit odpočatý, i když spal dostatečně dlouho. Tento efekt byl nejvýraznější právě u mladých účastníků, kteří jsou tak na narušení spánku kofeinem nejcitlivější.

Kofein je přírodní alkaloid, který působí jako stimulant nervové soustavy. Blokuje účinek adenosinu, čímž oddaluje únavu a zvyšuje bdělost. Vyskytuje se také v čaji, energetických nápojích nebo čokoládě.

Výsledky rozšiřují dosavadní poznání o tom, jak kofein ovlivňuje spánek. Není to jen o zpožděném usínání nebo povrchním spánku. Kofein zásadně mění mozkovou aktivitu v noci a tím i samotný význam spánku. Přitom právě během spánku dochází k upevnění vzpomínek, opravě buněk a dalším klíčovým procesům. Pokud zůstává mozek příliš aktivní, tyto funkce se mohou narušit.

Pro každého, kdo je zvyklý pít kávu nebo energetické nápoje večer, je to důležité varování. Mozek totiž neumí jednoduše „přepnout“ do spánku, když si to přejeme. Reaguje na chemické signály a kofein mění pravidla této hry. Pokud tedy nemáte vzácnou genetickou mutaci, která vám umožňuje prospat noc po pozdní kávě, měli byste příjem kofeinu v odpoledních a večerních hodinách raději omezit.

Autor článku Josef Novák