Ve třinácti za hraní na mobilu utratila 1,4 milionu. Rodinu přivedla na mizinu

Kromě vlastních útrat teenagerka poskytovala prostředky i svým deseti spolužákům

Její závislost na hrách matce nahlásil učitel ze školy

Z účtu matky zmizely peníze v hodnotě 1,4 milionu korun

Nákupy v aplikacích a převážně ve hrách jsou nezanedbatelným zdrojem financí herních vydavatelů. Nakoupit si můžete speciální zbraně, oděvy pro herní postavu nebo unikátní schopnosti. U některých uživatelů ale může tento způsob utrácení vést až k závislostem. Problém pak může nastat především když se jedná o děti, které rodiče dostatečně nekontrolují. O jednom takovém případu informoval deník Elephant News.

Teenagerka závislá na mobilních hrách

Gong Yiwang v květnu letošního roku zjistila, že její třináctiletá dcera je závislá na placených hrách. Dozvěděla se to díky telefonátu vyučujícího ze školy, kam dcera chodí. Dosud by se asi nejednalo o zcela jedinečný případ, o kterém by bylo nutné informovat. Dcera ale zvládla utratit v přepočtu asi 1,4 milionu korun.

Říkáte si, jak se jí to asi podařilo? Neměla to ani tak těžké. Platební karta matky byla totiž připojena ke smartphonu dcery a ta neměla tušení, odkud se peníze berou a kolik za den takto neuváženě utratí. Rozhazovačného chování při hraní her si brzy všimli i spolužáci, kteří nakonec od dívky získali také nějaké ty prostředky do hry.

Ta si na své spolužáky nestěžovala, protože tušila, že sama by ze zapeklité situace nevyvázla bez problémů. V poslední fázi tedy dcera Gong Yiwang „sponzorovala“ dalších deset spolužáků. Díky tomu se propracovala k již zmíněné astronomické částce. Dívka byla natolik šikovná, že se jí podařilo smazat veškerou historii komunikací a transakcí se spolužáky, aby se nezjistilo, kdo všechno od ní peníze dostával.

Matka se bohužel ocitla bez peněz a nyní nastalou situaci musí řešit. Platební brány by ale podle všeho měly zpětně zrušit provedené transakce a peníze vrátit. Každopádně mladá zlodějka bude nyní pod detailním drobnohledem a k placeným hrám se asi nějaký ten pátek nedostane.