Uznávaný analytik Ming-Chi Kuo má jasno: Tim Cook by se měl omluvit za Apple Intelligence

Analytik Ming-Chi Kuo se ostře pustil do Applu

Podle něj by měl Tim Cook celou situaci ohledně Apple Intelligence pro Siri vysvětlit

Namístě je dle jeho názoru také omluva

Umělá inteligence je v současné době v technologickém světě tématem číslo jedna. Zatímco většina velkých firem na tento trend naskočila relativně včas, výjimkou je Apple. V jeho případě to dlouho vypadalo, že si s AI příliš hlavu neláme, nicméně nakonec představil své řešení v podobě Apple Intelligence. Ta byla také hlavním tématem při představení nových iPhonů na podzim loňského roku, ovšem mělo to jeden háček – všechny funkce, které Apple při představení zmínil, začal uvolňovat postupně, přičemž řada z nich stále není pro uživatele k dispozici, především ty, které se týkají asistentky Siri.

Apple Intelligence pro Siri je selhání

Podle známého analytika Ming-Chi Kua se jedná o velký přešlap, který neváhal srovnat s těmi největšími v historii Applu, jako je známá „Antennagate“ z období iPhonu 4. Kuo se domnívá, že přišel čas na to, aby generální ředitel Applu Tim Cook veřejně vystoupil a dal více nahlédnout do problémů, které doprovází Siri a Apple Intelligence, případně se za současnou situaci rovnou omluvil.

„Myslím, že nejhorší na tom je, že když přišel čas přiznat, že vývoj Apple Intelligence (Siri) neprobíhá podle plánu, Apple se rozhodl sdělit tuto zprávu světu neoficiální cestou. Takto se nejhodnotnější společnost na světě vypořádává s PR krizí,“ nešetří Kuo kritikou. „Co měla společnost Apple udělat? Skvělým příkladem je způsob, jakým Steve Jobs osobně řešil PR krizi s anténami iPhonu 4,“ přidal zároveň doporučení.

Kuo uznává, že vývoj umělé inteligence vyžaduje čas a že brzké oznámení funkcí Apple Intelligence Siri na konferenci WWDC 2024 je pochopitelné vzhledem k tlaku představenstva a akcionářů. S ohledem na to, že společnost není schopna dodat představené funkce ve slíbeném termínu, měl by Apple poskytnout konkrétnější odpovědi. Pro Tima Cooka to není jediný přešlap, který ho v jeho kariéře coby generálního ředitele Applu potkal – v roce 2012 se veřejně omluvil za stav Apple Map, které nefungovaly tak, jak měly, a v některých případech dokonce ohrozily uživatele na životě.