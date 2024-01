Útok na demokracii: AI už začala ovlivňovat americké prezidentské volby

Objevil se případ telefonátu s AI hlasem Joea Bidena

Falešný telefonát odrazoval potenciální voliče demokratů od primárek

Kampaň Donalda Trumpa se od telefonátu distancovala

Úřad generálního prokurátora amerického státu New Hampshire vyšetřuje telefonní hovor, ve kterém se AI falešně vydávala za prezidenta Joea Bidena a vyzývala demokraty, aby nehlasovali v nadcházejících primárkách.

Nevolte, pomůžete tím Trumpovi

Telefonát s digitálně zmanipulovaným hlasem připomínajícím Bidenův hlas i styl mluvy klamavě tvrdí, že hlasování v primárkách pomáhá republikánům a potenciálnímu znovuzvolení Donalda Trumpa. Nabádá tak potenciální voliče k vynechání primárek a tím pádem de facto k „propadnutí“ jejich hlasu.

Vyšetřování bylo vyvoláno poté, co o podvodném telefonátu, který obsahoval vzkaz: „Hlasování toto úterý pouze umožňuje republikánům v jejich snaze znovu zvolit Donalda Trumpa,“ informovala stanice NBC News. Úřad generálního prokurátora varoval voliče, aby si tohoto obsahu nevšímali, a označil jej za nezákonný pokus narušit primárky a potlačit volební účast.

Útok na demokracii

V závěru hovoru je falešně uvedeno telefonní číslo patřící Kathy Sullivan, bývalé předsedkyni Demokratické strany v New Hampshire, která se zasazuje o písemnou kampaň pro Bidena. Sullivan pro NBC tvrdí, že je odhodlána zajistit, aby odpovědné osoby byly stíhány v maximální možné míře. „Je to útok na demokracii,“ řekla a naznačila, že to takhle nenechá a chce vědět, kdo za tím stojí, kdo to platí a kdo z toho benefituje. Kampaň Donalda Trumpa se na dotaz NBC od telefonátu distancovala.

Původ tzv. robocallů a rozsah jejich dosahu zůstávají nejasné, ačkoli telefonní čísla voličů jsou často dostupná prostřednictvím zprostředkovatelů dat. Praktické dopady něčeho takového bude nejspíše velice těžké opravdu důkladně analyzovat, stejně jako třeba u nás velice dobře známé řetězové emaily plné dezinformací.

Státní úředníci, včetně státního tajemníka Davida Scanlana a senátorky Maggie Hassan, tyto telefonáty odsoudili. Scanlan vyjádřil znepokojení nad dopadem umělé inteligence na kampaně, zatímco Hassan vyzvala voliče, aby se pokusům o potlačení volebního práva vzepřeli a Bidena podpořili.

Je to teprve začátek

Incident připomíná podobnou strategii rušení telefonních hovorů, která byla použita v roce 2002 v senátních volbách v New Hampshire a která vedla k odsouzení dvou republikánských funkcionářů.

Není to přitom tak dávno, co jsme psali o snaze společnosti OpenAI podnikat kroky k omezení či zákazu využívání jejích nástrojů pro manipulaci amerických prezidentských voleb. Jenže je dobré si to neustále připomínat: OpenAI je pouze jednou z několika velkých firem s vlastními AI nástroji a upřímná snaha jedné společnosti v širším měřítku nic moc neznamená.

Jaké nástroje pro napodobení Bidenova hlasu tady neznámý člověk použil, nevíme, nicméně aplikací pro vytvoření hlasu se na internetu povaluje vícero, a tak udělat si vlastního falešného Bidena je opravdu to nejmenší. Výsledek šetření, pokud se vůbec Sullivan někdy dobere zdroje telefonátu, asi hned tak nebude a mezitím si můžeme být prakticky jistí, že to u jediného telefonátu neskončí. Americké prezidentské volby budou gradovat v září, říjnu a na začátku listopadu a společně s tím budou nepochybně stoupat i případy zneužití nástrojů umělé inteligence s cílem ovlivnit výsledky voleb ve prospěch jedné či druhé strany.