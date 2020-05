Ušetřete 180 korun. Špionážní pecka Deus Ex GO je dočasně zdarma

S ohledem na současnou situaci ve světě se na mobilních platformách tu a tam objeví nějaká aplikace nebo hra zdarma, čímž se vývojáři a vydavatelé snaží lidem ulehčit či zpříjemnit pobyt v domácí karanténě. To se nově týká také povedeného titulu Deus Ex GO, který si v roce 2016 vysloužil chválu ze strany fanoušků a recenzentů. Logickou hru se špionážními prvky si můžete po omezenou dobu stáhnout zdarma na iOS i Androidu, běžně se přitom prodává za 179 korun.

Deus Ex GO je mobilní odbočkou stejnojmenné RPG série. Hráč se zhostí role agenta Adama Jensena, jehož úkolem je rozkrýt plány nebezpečné teroristické organizace. Hra nabízí nemalé množství zapeklitých úrovní, v nichž vás čeká řešení nápaditých hádanek, které jsou ozvláštněné prvky kradmého postupu a špionáže. Na izometrickém herním plánu se budete pohybovat pomocí tahů.

V současné době není jasné, jak dlouho bude hra zdarma, takže se stažením určitě neváhejte.