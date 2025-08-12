Umělá inteligence zaplavuje Wikipedii. Tvůrci hledají způsob, jak ji zkrotit

- Wikipedia bojuje se záplavou obsahu vytvořeného umělou inteligencí
- Její nástroje pomáhají s odhalováním a mazáním nekvalitního obsahu
- Zároveň ale Wikimedia Foundation hledá způsob, jak AI využít ku prospěchu věci
S nástupem umělé inteligence se musí potýkat řada odvětví a oborů, mimo jiné také největší online encyklopedie, Wikipedia. Ta stojí na příspěvcích plejády uživatelů, kteří nejen poctivě vyplňují hesla, ale také k nim uvádějí řádné zdroje. A právě v tomto ohledu může být AI dobrým pomocníkem, ale také zlým pánem – umělá inteligence totiž nerada přiznává, že něčemu nerozumí a když nemůže odpověď na dotaz dohledat, není pro ni problém si ji vymyslet a velmi pečlivě na ni trvat. Využívání AI proto může vést k nepřesným údajům, jež mohou z dlouhodobého hlediska ohrozit reputaci Wikipedie.
Wikipedia je k použití umělé inteligence obezřetná
Komunita dobrovolníků přispívající na Wikipedii se již zmobilizovala, aby se postavila umělé inteligenci, což produktový ředitel nadace Wikimedia Marshall Miller přirovnal k reakci ve stylu imunitního systému. „Dbají na to, aby obsah zůstal neutrální a spolehlivý,“ uvádí Miller. „Jak se internet mění a objevují věci jako umělá inteligence, je to imunitní systém, který se přizpůsobuje nějaké nové výzvě a zjišťuje, jak na ni zareagovat.“
Jedním ze způsobů, jak Wikipedisté reagují na špatně napsaná a ozdrojovaná hesla, je možnost rychlého mazání. Jeden z recenzentů Wikipedie, který vyjádřil podporu této možnosti uvedl, že jsou „nepřetržitě zaplavováni příšernými návrhy“. Dodává, že rychlé odstraňování „by výrazně pomohlo úsilí v boji proti němu a ušetřilo by nespočet hodin odstraňování odpadu, který po sobě AI zanechává“. Další říká, že lži a falešné odkazy, které AI umí vyprodukovat, zabírají neuvěřitelné množství času zkušených redaktorů, kteří pracují na jejich odstranění.
Články označené k odstranění obvykle procházejí sedmidenní diskusí, během níž členové komunity rozhodují o tom, zda by encyklopedie měla článek smazat. Nově přijaté pravidlo umožní správcům Wikipedie tyto diskuse obejít, pokud je článek zjevně vytvořen umělou inteligencí a nebyl zkontrolován osobou, která jej předložila. V rámci projektu WikiProject AI Cleanup, jehož cílem je řešit narůstající problém obsahu generovaného AI, sestavili redaktoři seznam frází a formátovacích charakteristik, které obvykle vykazují články psané chatboty.
Na seznamu se kromě nadměrného používání pomlček, které AI ráda využívá, objevuje i nadměrné používání některých spojek, jako je „navíc“, a také jazyk používaný v reklamě, kupříkladu popis něčeho jako „dechberoucí“. Stránka doporučuje wikipedistům, aby si dávali pozor i na další problémy s formátováním, včetně špatného typu uvozovek. Přestože se názory na využití umělé inteligence v komunitě Wikipedie různí, Wikimedia Foundation není proti jejímu používání, pokud je výsledkem přesné a kvalitní psaní.
AI jako pomocník při vytváření hesel na Wikipedii
„Je to dvousečná zbraň,“ uvádí Miller. „Způsobuje to, že lidé jsou schopni vytvářet méně kvalitní obsah ve větším objemu, ale umělá inteligence může být také potenciálně nástrojem, který pomůže dobrovolníkům při jejich práci. Nutné je ovšem AI používat správně. Budeme s dobrovolníky spolupracovat, abychom přišli na správné způsoby jejího použití.“ Wikimedia Foundation již například používá AI k identifikaci revizí článků obsahujících vandalismus a její nedávno zveřejněná strategie s ohledem na AI zahrnuje podporu editorů využívajících umělou inteligenci, které přispěvatelům pomohou automatizovat repetitivní úkoly a překlady.
„Sledujeme, co naše komunity dělají a co považují za produktivní,“ dodává Miller. „Zatím se při používání strojového učení v kontextu editace zaměřujeme spíše na to, abychom lidem pomohli dělat konstruktivní úpravy.“ Wikimedia Foundation také aktivně vyvíjí nástroj s názvem Edit Check, který není poháněn umělou inteligencí a jehož cílem je pomoci novým přispěvatelům dodržovat zásady a pokyny pro psaní, a také pracuje na přidání funkce Paste Check, která se uživatelů, kteří vložili do článku větší část textu, ověří, zda jej skutečně napsali.