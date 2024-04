Umělá inteligence Gemini zamíří do aplikace Google. Aktivujete ji jedním kliknutím

Umělé inteligence nyní rostou jako houby po dešti a i Google má svého chatbota s názvem Gemini. Ten se na našich zařízeních objevuje v různých podobách – uživatelé systému Android získali aplikaci Gemini, která mohla nahradit Asistenta Google na jejich vlajkových telefonech, a uživatelé iPhonů získali přístup k Gemini prostřednictvím stávající aplikace Google. Tato roztříštěnost se ovšem nyní má sjednotit, alespoň podle posledních uniklých informací.

Leaker zaměřující se na Android s přezdívkou AssembleDebug publikoval na sociální síti X (dříve Twitter) příspěvek, ve kterém zmiňuje svůj objev v aplikaci Google pro Android – dosud nezveřejněný přepínač, který uživatelům umožňuje přepínat mezi Vyhledáváním Google a Gemini. Tato funkce zatím není veřejně dostupná, ale AssembleDebug ji pravděpodobně zprovoznil po nastavení několika vývojářských funkcí. Na videu sdíleném s PiunikaWeb můžeme vidět, jak by mohla aplikace Google pro Android vypadat v budoucí aktualizaci po získání nativní podpory pro Gemini.

Google app for Android to soon get toggle to switch between Gemini and Search [just like on iOS]

📝 Read – https://t.co/eMgD2NxZKX#Google #Android pic.twitter.com/i19Msjb8wm

— AssembleDebug (@AssembleDebug) April 7, 2024