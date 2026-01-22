Ubisoft ruší projekty! Očekávaný remake Prince of Persia končí, dalších 7 her se odkládá

- Ubisoft říznul do svého portfolia rozpracovaných videoherních titulů
- Šest jich rovnou zrušil, dalších sedm pak odložil
- Škrty se bohužel nevyhnuly očekávanému remaku Prince z Persie
Videoherní průmysl není pro slabé povahy. Roky tvrdé práce, přesčasů a vysokých investic mohou během několika málo dní skončit v propadlišti dějin a řadu lidí tak připravit o práci. Někdy se bohužel stane, že náklady jsou pro vývojářská studia a vydavatele příliš vysoké a jsou tak nuceni rozpracované projekty ukončit dříve, než spatří světlo světa. To se netýká jen malých nezávislých vývojářů, ale také velkých a známých studií. Tentokrát si Černého Petra vytáhl francouzský Ubisoft.
Remaku Prince of Persia: The Sands of Time se nedočkáme
I když Ubisoft nemá mezi hráči v současné chvíli zrovna mnoho zastánců, přesto patří jeho tituly mezi ty nejprodávanější na světě a pro mnohé jsou sázkou na jistotu. Nyní se Ubisoft ovšem dostal do složité situace a je nucen provést rozsáhlou organizační restrukturalizaci, která se dotkla také některých rozpracovaných titulů. Francouzská společnost se tímto chce vrátit k vytváření otevřených světů, jež budou splňovat nejvyšší nároky na kvalitu.
Výsledkem této restrukturalizace a optimalizace portofila je zrušení šesti her, které údajně nesplňovaly nově nastavená kritéria kvality. To bohužel znamená, že očekávaný remake hry Prince of Persia: The Sands of Time byl zrušen, stejně jako čtyři neoznámené tituly, včetně tří nových značek a mobilního titulu. Identita šesté hry nebyla objasněna. „Učinili jsme těžké rozhodnutí zastavit vývoj hry Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Víme, že je to velmi zklamání. Tato hra má obrovský význam pro fanoušky i pro týmy, které na ní pracovaly,“ uvedl Ubisoft.
V rozhovoru pro média vysvětlil finanční ředitel Ubisoftu Frederick Duguet rozhodnutí zrušit šest her a odložit dalších sedm. „V rámci dokončení reorganizace jsme v prosinci a lednu provedli revizi projektů s ohledem na současný vývoj trhu, který je stále více selektivní. Zlepšili jsme kritéria kvality, abychom vybrali projekty, které považujeme za nejlepší,“ uvedl Duguet. Které další projekty byly odloženy prozatím nevíme, nicméně se spekuluje, že by mezi nimi mohl být i remake Assassin’s Creed: Black Flag.