Tyto Xiaomi smartphony dostanou HyperOS. Je mezi nimi i ten váš?

Xiaomi pošle nový systém HyperOS na několik současných zařízení

Seznam obsahuje pouze vlajkové smartphony a tablety z minulého roku

Bude se rozšiřovat, nebo starší zařízení poběží i nadále na MIUI?

V tomto týdnu byly představeny smartphony Xiaomi 14 a 14 Pro, které pohání operační systém HyperOS. Oproti MIUI se nejedná o pouhou grafickou nadstavbu systému Android, ale o zbrusu novou platformu, kterou v Xiaomi vyvíjeli od roku 2017. HyperOS se dostane i na některá zařízení představená v minulých letech, avšak jejich seznam je překvapivě velmi krátký.

HyperOS dostanou tato zařízení

Nový systém HyperOS je založen na open-source verzi Androidu (AOSP), který si Xiaomi upravilo a doplnilo pro svoje potřeby – kromě vizuálních novinek do něj přidalo hromadu optimalizací, bezpečnostních funkcí a také podporu umělé inteligence. Podle čínských zdrojů se aktualizace na HyperOS dočkají pouze následující zařízení:

Xiaomi MIX Fold 3 a MIX Fold 2

Xiaomi 13, 13 Pro a 13 Ultra

Xiaomi Pad 6, Pad 6 Pro a Pad 6 Max 14

Redmi K60, K60 Pro a K60 Extreme Edition

Xiaomi TV S Pro Mini LED (65″, 75″ a 85″)

Xiaomi Smart Camera 3 Pro PTZ version

Xiaomi Sound Speaker

Update výše uvedených zařízení bude odstartován v prosinci letošního roku, a to nejprve v Číně. Globální varianty těchto zařízení se mají systému HyperOS dočkat v prvním kvartále příštího roku. Seznam je v tuto chvíli dosti krátký, což si lze vyložit dvěma různými vysvětleními – buď tento soupis ještě zdaleka není konečný a bude postupně doplňován, anebo systém HyperOS vyžaduje moderní a výkonný hardware, což by vyřadilo ze hry velkou spoustu telefonů a tabletů.

Pokud by byla správně druhá varianta, dá se předpokládat, že u neupgradovatelných zařízení bude Xiaomi ještě několik let udržovat při životě nadstavbu MIUI. Podle dosavadní aktualizační politiky Xiaomi nabízí 2 roky velkých aktualizací u levnějších zařízení podznaček Redmi a Poco, zatímco samotné telefony Xiaomi se mohou těšit ze 4 let aktualizací. V jejich případě by tak ještě měla softwarová podpora pokračovat u smartphonů řady Xiaomi 11 a novějších.