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Týká se to i vás? Nejnovější iPhony trápí nepříjemný problém s nabíjením

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 4. 5. 15:00
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Celá rodina iPhone 17: zleva iPhone 17 Pro Max, iPhone 17, iPhone 17 Pro a iPhone Air
  • Uživatelé hlásí problémy s nabíjením poslední řady iPhonů 
  • Podle nich po kompletním vybití nelze telefon dobít skrze USB-C kabel
  • Dočasným řešením, než Apple zjedná nápravu, je nabíjení skrze bezdrátovou nabíječku

Chytré telefony jsou skvělým sluhou, který nám umožňuje dělat snadno a rychle věci, které ještě před několika dekádami byly prakticky nemyslitelné. Tedy když všechno funguje tak, jak má. Občas ale i nejnovější a nejpokročilejší technologie dokáže své majitele pořádně pozlobit a připravit jim nepříjemné chvilky. Ty jsou obzvláště otravné ve chvíli, kdy jste za chytrý telefon zaplatili desítky tisíc korun a tak nějak přirozeně očekáváte, že vše bude běhat jako po drátkách. Jak nedávno informoval Benjamin Mayo z webu 9to5Mac, uživatele trápí problém s nabíjením, který se týká přinejmenším některých nejnovějších iPhonů.

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Problémy s nabíjením u nejnovějších iPhonů

Mayo zmínil, že když se pokusil nabít svůj iPhone Air pomocí kabelu USB-C jen několik vteřin poté, co se zařízení kompletně vybilo, telefon se nezapnul a nezobrazila se obvyklá červená ikona baterie, která signalizuje probíhající nabíjení. Mayo si následně uvědomil, že několik uživatelů o tomto problému psalo na webových stránkách, jako jsou Reddit a iFixit Answers, ale není jasné, co je jeho příčinou, ani kolika uživatelů se přesně týká. Apple se k této záležitosti dosud veřejně nevyjádřil a zdá se, že problém nebyl v nejnovějších verzích softwaru iOS 26.4.1 a iOS 26.4.2 opraven.

Dobíjení probíhá bezdrátově, pomocí MagSafe nebo klasicky přes USB-C
Někteří uživatelé hlásí problémy s nabíjením nejnovějších iPhonů

Podobný problém pozoroval také Joe Rossignol z MacRumors. Ten během pobytu v hotelu omylem zapomněl svůj iPhone 17 Pro Max nabít, a tak se ráno po probuzení vypnul. Po připojení zařízení k nabíječce prostřednictvím USB-C kabelu ale obrazovka zůstala několik minut černá a nezobrazovala se na ní ani ikona baterie. Stejně jako Mayo, také Rossignol nakonec iPhone zapnul tak, že ho položil na nabíječku MagSafe a počkal asi 10 až 15 minut. Podle ohlasů uživatelů z Redditu se nejedná o problém jen iPhonu Air a 17 Pro Max, ale podobné potíže zaznamenali i uživatelé základního iPhonu 17.



Koncept výročního iPhonu pro rok 2027



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Celkově se zdá, že nové iPhony mají při úplném vybití baterie problémy s nabíjením, které se vyskytují nepravidelně a není jisté, kolik uživatelů vlastně postihují. Vzhledem k tomu, že se těmto potížím nyní věnují weby 9to5Mac a MacRumors, doufejme, že si toho Apple všimne a v některé z budoucích verzí iOS tuto chybu opraví.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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