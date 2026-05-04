Týká se to i vás? Nejnovější iPhony trápí nepříjemný problém s nabíjením

- Uživatelé hlásí problémy s nabíjením poslední řady iPhonů
- Podle nich po kompletním vybití nelze telefon dobít skrze USB-C kabel
- Dočasným řešením, než Apple zjedná nápravu, je nabíjení skrze bezdrátovou nabíječku
Chytré telefony jsou skvělým sluhou, který nám umožňuje dělat snadno a rychle věci, které ještě před několika dekádami byly prakticky nemyslitelné. Tedy když všechno funguje tak, jak má. Občas ale i nejnovější a nejpokročilejší technologie dokáže své majitele pořádně pozlobit a připravit jim nepříjemné chvilky. Ty jsou obzvláště otravné ve chvíli, kdy jste za chytrý telefon zaplatili desítky tisíc korun a tak nějak přirozeně očekáváte, že vše bude běhat jako po drátkách. Jak nedávno informoval Benjamin Mayo z webu 9to5Mac, uživatele trápí problém s nabíjením, který se týká přinejmenším některých nejnovějších iPhonů.
ℹ️ Stačí jeden klik! Přidejte si nás mezi mezi preferované weby, případně nás sledujte v Google Zprávách, nebo na Seznam.cz
Problémy s nabíjením u nejnovějších iPhonů
Mayo zmínil, že když se pokusil nabít svůj iPhone Air pomocí kabelu USB-C jen několik vteřin poté, co se zařízení kompletně vybilo, telefon se nezapnul a nezobrazila se obvyklá červená ikona baterie, která signalizuje probíhající nabíjení. Mayo si následně uvědomil, že několik uživatelů o tomto problému psalo na webových stránkách, jako jsou Reddit a iFixit Answers, ale není jasné, co je jeho příčinou, ani kolika uživatelů se přesně týká. Apple se k této záležitosti dosud veřejně nevyjádřil a zdá se, že problém nebyl v nejnovějších verzích softwaru iOS 26.4.1 a iOS 26.4.2 opraven.
Podobný problém pozoroval také Joe Rossignol z MacRumors. Ten během pobytu v hotelu omylem zapomněl svůj iPhone 17 Pro Max nabít, a tak se ráno po probuzení vypnul. Po připojení zařízení k nabíječce prostřednictvím USB-C kabelu ale obrazovka zůstala několik minut černá a nezobrazovala se na ní ani ikona baterie. Stejně jako Mayo, také Rossignol nakonec iPhone zapnul tak, že ho položil na nabíječku MagSafe a počkal asi 10 až 15 minut. Podle ohlasů uživatelů z Redditu se nejedná o problém jen iPhonu Air a 17 Pro Max, ale podobné potíže zaznamenali i uživatelé základního iPhonu 17.
Celkově se zdá, že nové iPhony mají při úplném vybití baterie problémy s nabíjením, které se vyskytují nepravidelně a není jisté, kolik uživatelů vlastně postihují. Vzhledem k tomu, že se těmto potížím nyní věnují weby 9to5Mac a MacRumors, doufejme, že si toho Apple všimne a v některé z budoucích verzí iOS tuto chybu opraví.