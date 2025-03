Trump tvrdě odsoudil útoky na vozy Tesla. Bude je považovat za akt terorismu

Poškozování vozidel Tesla podle Donalda Trumpa zašlo příliš daleko

V jednom ze svých vyjádření podpořil Elona Muska a protesty tvrdě odsoudil

Na každého, kdo poškozuje Tesly, bude nahlížet jako na teroristu

Aktivity Elona Muska v rámci administrativy současného prezidenta Spojených států vyvolávají značné kontroverze. V reakci na jeho činy se řada uživatelů začala od něj distancovat, v mnoha případech dokonce prodávat svoje elektromobily Tesla. O poznání menší skupina se nicméně rozhodla svůj názor vyjádřit agresivnějšími metodami, konkrétně ničením vozidel a prodejen. Že je toto jednání už za hranou patrně není potřeba zmiňovat, nicméně současný prezident Donald Trump se rozhodl proti těmto protestujícím ostře vystoupit a podpořit Elona Muska.

Donald Trump si s protestujícími nebere servítky

Jeho podpora se neomezuje jen na prohlášení, že si koupí vůz Tesla, ale také tvrdým odsouzením činů protestujících. Konkrétně Trump uvedl, že všechny, kteří se podílejí na ničení vozidel a autosalónů, bude považovat za teroristy a jejich činy budou orgány činné v trestním řízení považovat za domácí terorismus. „Udělám to. Udělám to. Zastavím je. Chytíme každého, kdo to dělá, protože poškozuje velkou americkou společnost,“ řekl Trump na adresu protestujících.

Reakce hnutí Tesla Takedown na sebe nenechala dlouho čekat. V příspěvku na sociální síti Bluesky se vyjádřila následovně: „Jsme nenásilné protestní hnutí zdola. Jsme proti násilí a ničení majetku. Pokojný protest na veřejném majetku není domácím terorismem. Snaží se nás zastrašit. Nedovolíme, aby se jim to podařilo,“ reagovalo hnutí na prohlášení Donalda Trumpa.

V prohlášení také stojí, že „je ironií, že Donald Trump chce naše pokojné hnutí označit za domácí terorismus. Je to člověk, který poslal násilnický dav na Kapitol, aby ukradl volby, které prohrál, a pak omilostnil více než 1 600 výtržníků, kteří byli porotami svých vrstevníků shledáni vinnými ze závažných zločinů proti Spojeným státům americkým.“ Patrně není velkým překvapením, že se Trump postavil za Elona Muska, nicméně je otázkou, zda lze násilný protest klasifikovat jako domácí terorismus, což je poměrně silné obvinění. To je nicméně otázka, kterou musí zodpovědět až americký právní systém.