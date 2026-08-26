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Trump nakupoval akcie SpaceX ve velkém, dva týdny po vstupu na burzu zaplatil přes milion

Dominik Vlasák
Dominik Vlasák 26. 8. 18:00
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Donald Trump při projevu ve Sněmovně reprezentantů v roce 2025
  • Prezident Spojených států neváhá rozšiřovat svůj majetek, například nákupem akcií SpaceX
  • Žádný zákon mu to sice nezakazuje, jedná se ale o kontroverzní krok
  • Společnost Elona Muska se totiž uchází o zakázky vládních agentur a ministerstev

Že Donald Trump je nejen prezident Spojených států, ale také obchodník, to je dobře známá věc. Zatímco předchozí prezidenti ale byli ve svých aktivitách mimo svěřený úřad o poznání zdrženlivější, 45. a 47. prezident se rozhodně zpátky nedrží. Podle finančního výkazu dokonce nakoupil akcie společnosti SpaceX patřící Elonu Muskovi za rovných 50 tisíc dolarů (cca jeden milion korun) jen přibližně dva týdny poté, co firma dokončila vstup na burzu v rámci největší primární emise akcií v historii.

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Donald Trump se na akciovém trhu nedrží zpátky

Samotný nákup akcií až takový problém není, minimálně po právní stránce. V americkém právním systému totiž neexistuje zákon, který by hlavě státu držení nebo aktivní obchodování s cennými papíry jednotlivých firem cíleně zakazoval, což ale neznamená, že si může dovolit úplně vše bez jakéhokoli omezení. Kupříkladu v rámci zákona Stock Act nesmí prezident, viceprezident, členové Kongresu a vládní úředníci využívat neveřejné informace k insider tradingu a veškeré obchody musí do 45 dnů přiznat.

Hackeři zneužili Elona Muska v livestreamu ke startu rakety (ilustrační obrázek)
Ilustrační obrázek

U amerických prezidentů je nicméně zvykem svěřovat po dobu vykonávání úřadu svůj majetek do slepého svěřeneckého fondu, což ale není případ Donalda Trumpa, který v této zvyklosti nepokračuje – prezident a viceprezident je totiž vyjmut z běžných ustanovení o konfliktu zájmů, což jinými slovy znamená, že pokud svými činy přímo pomůže firmě, ve které vlastní podíl, nejedná se automaticky o porušení zákona. Na druhou stranu se ovšem jedná o morálně kontroverzní krok, kterým by se měla americká hlava státu vyvarovat.



Elon Musk se spoustou peněz (ilustrační obrázek)



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Podle mluvčího Bílého domu se ale o nic nestandardního nejednalo. Ve vyjádření uvedl, že prezidentovo portfolio spravují externí finanční instituce a že kopíruje uznávané indexy. Ačkoli jde v zásadě o uspokojivé vysvětlení, okolo vstupu SpaceX na burzu je několik drobností, které stojí za pozornost. Předně SpaceX vyvíjela nátlak na hlavní poskytovatele indexů, aby urychlili její zařazení, což znamená, že akcie SpaceX nyní drží velké množství investorů, aniž by se pro to sami rozhodli. I když hodnota podílu Donalda Trumpa ve SpaceX je v rámci jeho deklarovaného majetku jen kapkou v moři, vzhledem k tomu, že se SpaceX ve velkém uchází o zakázky NASA a ministerstva obrany, může Trump svými kroky firmě výrazně pomoci v jejím dalším růstu.

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Autor článku Dominik Vlasák
Dominik Vlasák
Nadšený redaktor, bláznivý cestovatel, fanoušek technologií a umělé inteligence, Star Wars a dobré kávy.

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