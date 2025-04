Třikrát hurá! Galaxy S23 dostává Android 15 s prostředím One UI 7

Majitelé smartphonů řady Galaxy S23 se konečně dočkali aktualizace na Android 15

Nový systém obsahuje spoustu novinek, proto vyžaduje stažení 5GB aktualizačního balíčku

Další na řadě jsou ohebné smartphony z roku 2023

Samsung pokračuje v distribuci Androidu 15 a prostředí One UI 7 na starší telefony. Před dvěma týdny byla obnovena aktualizace loňských vlajkových a ohebných smartphonů, nyní přichází řada na telefony z roku 2023.

One UI 7 přistává na Galaxy S23

Když Samsung musel kvůli nalezené chybě odložit aktualizaci smartphonů Galaxy S24, začalo se proslýchat, že se opozdí i update pro další modely. Naštěstí se tyto zvěsti nepotvrdily – podle původního harmonogramu měli Korejci v plánu vydat do konce tohoto měsíce aktualizaci vybraných smartphonů z roku 2023, a to se zatím částečně plní. Včera vyšla aktualizace na One UI 7 pro modelovou řadu Galaxy S23.

Nový Android 15 s prostředím One UI 7 si nově mohou stáhnout majitelé smartphonů Galaxy S23, S23+ a S23 Ultra – varianty S23 FE se zatím tato vlna netýká, nicméně i tento telefon by měl být dřív nebo později updatován. Aktualizace vyžaduje stažení 5GB balíčku, a kromě nového systému a prostředí obsahuje i nejnovější dubnové bezpečnostní záplaty.

Co je nového?

Prostředí One UI 7 přináší velkou spoustu novinek, především přepracované rozhraní, které odděluje notifikační centrum od nabídky rychlých přepínačů. Designových úprav se dočkaly i widgety, na zamykací obrazovku pak přibyl prvek Now bar, který živě zobrazuje aktivity z vybraných aplikací.

Do systému rovněž přibyly nové funkce využívající umělou inteligenci (například integrovaná funkce Gemini do zapínacího tlačítka) a nechybí ani úprava systémových aplikací, např. fotoaparátu. Více o novinkách v One UI 7 se dozvíte v našem souhrnném článku.

Kdo je další na řadě?

Podle oficiálního harmonogramu by chtěl Samsung dokončit aktualizaci svých smartphonů a tabletů na Android 15 v červenci letošního roku, v tomto nebo příštím týdnu by se měly nového systému dočkat tablety řady Galaxy S10 a skládačky Galaxy Z Flip 5 a Z Fold 5.

Autor článku Jakub Karásek Příznivec mobilních technologií, konvertibilních zařízení a bezdrátového nabíjení, fanoušek tvrdé hudby a milovník rychlé jízdy v motokárách, na kole a na lyžích.