Tragédie byla na spadnutí: turisté slepě věřili umělé inteligenci a málem za to zaplatili životem

- Umělá inteligence je všude kolem nás a používáme ji čím dál častěji
- Spousta uživatelů ji využívá k plánování nejenom pracovních činností, ale i svého volna
- Jak ale ukázal nedávný případ trojice turistů, ne vždy je dobré se na ni 100% spoléhat
Umělá inteligence se již stala běžnou součástí našich životů a spousta uživatelů ji využívá prakticky na denní bázi. S tím, jak je schopnější a zvládá komplexnější úkoly, roste i její použitelnost a jedním z velkých benefitů AI jsou schopnosti týkající se plánování a organizace času. Jenže nikdo není neomylný, ani umělá inteligence a ne vždy je dobré se na ni zcela spolehnout.
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Tři turisté a výlet v režii Gemini
Tento nadpis není začátkem vtipu, ale velmi nepříjemné události, která mohla klidně skončit tragicky. V Americe se trojice mladých turistů vydala na výšlap na neaktivní sopku Mount Shasta (4 321 m), která je druhá nejvyšší hora Kaskádového pohoří a sedmá nejvyšší hora Kalifornie. Organizaci tohoto náročného treku svěřili z velké části Gemini.
Ta má pro podobné úkoly velmi dobré dispozice a AI chatbota doplnila trojice mužů o aplikaci AllTrails. Gemini jim na základě zadání vytvořila plán osmihodinového výstupu a navrhla seznam zásob, přičemž turisté se před výšlapem informovali také prostřednictvím videí z YouTube. Zdálo se tedy, že vše proběhne v pořádku a trojice si užije skvělý výlet do přírody.
Osm hodin? Myslela jsem šestnáct
Gemini naplánovala celou túru na 8 hodin a doporučila trojici vzít si na cestu primárně rychlé sacharidy namísto tuků s argumentem, že tuky se příliš dlouho tráví. Gemini ale bohužel velmi špatně odhadla dobu výstupu a z plánovaných 8 hodin se stalo 16. Turisté na tak dlouhou dobu samozřejmě nebyli řádně vybaveni a vodu i zásoby potravin vyčerpali už v polovině.
Trojice tak moc spoléhala na plán vytvořený Gemini, že ignorovala druhou skupinku horolezců, která jim doporučila otočit se kvůli pokročilému času, kdy dosáhnou vrcholu. Oficiální bezpečnostní pravidlo pro tuto horu navíc říká, že pokud nejpozději ve 12:00 není dosaženo vrcholu, je nutné se otočit a vrátit se.
Noc v mrazivé tmě vyhaslé sopky
Trojice dorazila k vrcholu až v 19:00, což samozřejmě znamenalo nemožnost návratu a nutnost přenocovat na hoře. Na to ale kvůli itineráři od Gemini a radám ohledně oblečení a jídla, nebyli dostatečně vybaveni a bez jídla, vody i teplého oblečení museli strávit noc ve výšce kolem 3 350 metrů a v mrazivých teplotách.
Při sestupu za tmy navíc turisté udělali několik zásadních chyb a ztratili se – sešli z oficiální trasy a zabloudili do nebezpečného území, vybil se jim telefon a jeden z nich si navíc zranil nohu. Příběh má ale šťastný konec a druhý den ráno je našli strážci U.S. Forest Service, kteří je za pomoci záchranářů z okrsku Siskiyou v podvečer bezpečně dopravili dolů.
Spoléhat na AI se ne vždy vyplatí
Když vám Gemini špatně poradí s nějakým obyčejným úkolem a udělá chybu, je to jedna věc, ale špatná organizace horského výšlapu, který mohl skončit tragicky, to už je docela problém. Bylo by ale samozřejmě jednoduché hodit všechnu vinu na AI chatbota a faktem je, že trojice turistů si za celou událost mohla z velké části sama.
Muži se totiž až slepě spoléhali na AI a vůbec nevzali v potaz její možné pochybení, a to ani v okamžiku, kdy je druhá skupinka horolezců informovala, že jsou pozadu a mají se otočit. Ignorovali také oficiální pokyny pro tuto horu uvádějící, že pokud horolezec nedosáhne vrcholu do 12:00, musí se otočit a vrátit. Spoléhali se zkrátka až moc na AI a málo na vlastní kritické myšlení.