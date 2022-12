TOP 4 telefony za nejlepší cenu. Dárky na poslední chvíli, co se vyplatí

I pár dní před Vánocemi padají do slev další telefony nejrůznějších značek. Pokud jste nechali dárky na poslední chvíli, udělali jste dobře. Díky nejnovějším slevám můžete pořádně ušetřit a přitom pořád ještě stíháte pořídit dárky pod vánoční stromeček – Mobil Pohotovost totiž stále garantuje stoprocentní dodání do Vánoc.

Unikátní Motorola jako vánoční trhák

Zdaleka nejvýhodnějším kouskem je teď Motorola Edge 20 ve speciální 256GB verzi, která je na našem trhu unikátní. Za pouhých 6 499 Kč jde o naprostý bestseller, protože získáte telefon přímo s královskou výbavou – trojitý zadní fotoaparát s hlavním 108Mpx snímačem a 30násobným Super Zoomem, procesor Snapdragon 778G, 8GB RAM, vyšší 256GB úložiště, rychlé 30W nabíjení či podpora 5G sítí. Navíc má přislíbený i brzký update na nejnovější Android 13 a také k ní získáte zdarma záruku 3 roky.

iPhone 14 levnější o 4 500 korun

Ušetřit dokonce můžete i při nákupu iPhonů 14. U Mobil Pohotovosti teď koupíte nejnovější smartphony od Applu levněji až o 4 500 Kč. Nejdostupnější iPhone 14 vás tak vyjde už na 24 490 Kč (běžně 26 490 Kč). Levnější je ale i větší iPhone 14 Plus, který může být váš už za 27 990 Kč (běžně 29 990 Kč). Ke všem iPhonům navíc dostanete ještě ten nejlepší dárek – prodlouženou záruku na 3 roky zdarma.

Z ostatních značek si na závěr zaslouží zmínit dva modely od Samsungu a Xiaomi. Ještě levnější je Galaxy A53, který po slevě a uplatnění výkupního bonusu koupíte jen za 8 490 Kč. (dříve 12 990 Kč). A předvánočním hitem se letos stal Xiaomi Redmi Note 11S, u kterého se můžete dostat na cenu 4 490 Kč (dříve 6 490 Kč) po uplatnění výkupního bonusu.

