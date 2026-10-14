TOP 10 kasovních průšvihů: tyhle filmy přišly Hollywood pořádně draho

- Pokračování Kapitánky Marvel prodělalo 237 milionů dolarů a má nejnižší tržby v historii filmového vesmíru Marvelu
- Mezi propadáky je i animovaný film od Disneyho, který kritici převážně chválili
- Tom Cruise má právě v kinech film, kterému hrozí ztráta až čtvrt miliardy dolarů
V Hollywoodu se propadák nepozná jen podle prázdných sálů. Pátý Indiana Jones utržil v kinech po celém světě 384 milionů dolarů a Disney na něm přesto prodělal. Studiu totiž zůstane zhruba polovina vstupného, v zahraničí často méně, a k rozpočtu na natáčení se přičítá ještě reklama, u velkofilmů klidně za další stovku milionů. Film, jehož výroba stála dvě stě milionů, tak potřebuje z kin výrazně víc než dvojnásobek, pokud se má zaplatit už na vstupném. Následujících deset filmů ukazuje, že tak drahou podívanou nemusí zachránit ani slavná značka, herecká hvězda nebo příznivé recenze.
Tron: Ares (2025)
Tron je u Disneyho kultovní značka, která se nikdy nestala pořádným kasovním trhákem. Třetí díl studio připravovalo už v roce 2015. Krátce po neúspěchu jiné své sci-fi, Země zítřka, ale přípravy zastavilo. Do kin nakonec třetí Tron dorazil o deset let později, v jiné podobě a s Jaredem Letem v roli programu Ares, který se z digitálního světa dostane do toho skutečného. Výroba stála 220 milionů dolarů a propagace spolkla dalších 102 milionů.
Zářící motorky a souboje v neonových kulisách vypadají skvěle, Ares ale zůstává předvídatelným příběhem o umělé bytosti, která se vzepře svému tvůrci a objevuje lidské city. Honiček je dost, hrdinova proměna však mezi nimi dostává málo prostoru.
Do kin dorazili hlavně starší fanoušci, teenagerů bylo v publiku málo. Odhad ztráty počítal s celosvětovými tržbami 160 milionů dolarů, film ale skončil na 142 milionech. Nejlíp z celého projektu nakonec dopadla hudba Nine Inch Nails, jejíž píseň As Alive as You Need Me to Be získala Grammy za nejlepší rockovou skladbu.
Odhadovaná ztráta: 133 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 57 %
Indiana Jones a nástroj osudu (2023)
Pátý Indiana Jones byl prvním dílem série, který nerežíroval Steven Spielberg. Osmdesátiletý Harrison Ford se v něm vydal na rozlučkové dobrodružství. Film měl premiéru v Cannes a v kinech utržil 384 milionů dolarů. Úvodních pětadvacet minut se odehrává v roce 1944 a Ford v nich vystupuje s digitálně omlazenou tváří. Jeho mladší podobu pomohla vytvořit umělá inteligence, která pracovala s archivními záběry herce.
Počítačové triky jsou ale nápadné i v dlouhých honičkách a akce kvůli nim místy působí nevěrohodně. Indy znovu prchá před nacisty a pátrá po vzácném předmětu, jenže známé situace už nemají takový spád jako ve starších dílech. Klidnější scény, v nichž se Ford loučí s Indym, naopak dokážou dojmout. Výroba přitom stála 352 milionů dolarů, nejvíc z celé této desítky.
Odhadovaná ztráta: 143 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 68 %
Joker: Folie à Deux (2024)
První Joker utržil přes miliardu dolarů. Takový úspěch otevírá peněženky, a tak pokračování vyšlo zhruba třikrát dráž. Za ty peníze diváci dostali soudní drama se šestnácti písněmi, většinou předělávkami starších hitů. Režisér a studio vynechali testovací projekce, aby z filmu předčasně nic neuniklo.
Joker tráví většinu filmu v psychiatrickém ústavu a u soudu, kde se znovu probírají jeho zločiny z prvního dílu. Lady Gaga v roli jeho obdivovatelky do filmu přináší energii, samotný děj se však posouvá jen pomalu. Písně často přerušují vyprávění, místo aby rozvíjely vztah ústřední dvojice.
Diváci filmu dali v anketě CinemaScore známku D, nejhorší v historii komiksových filmů, a o druhém víkendu severoamerické tržby spadly o 81 %. Celosvětově Joker utržil 207 milionů dolarů.
Odhadovaná ztráta: 144 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 46 %
Král Artuš: Legenda o meči (2017)
Studio Warner Bros. chtělo z artušovské legendy udělat šestidílnou sérii a první díl svěřilo Guyi Ritchiemu. Ten ji pojal po svém, s rychlým střihem a drsňáckými hláškami jako ve svých gangsterkách. Jeho Artuš vyrostl v nevěstinci a dobře se vyzná v pouličních rvačkách. Na plátně se mihl i David Beckham v roli strážného, který dohlíží na muže pokoušející se vytáhnout Excalibur z kamene.
Ritchie se tolik soustředí na zběsilý střih, kouzla a digitální bitvy, že postavy i jejich vztahy zůstávají nedotažené. Kritiky tahle směs nepřesvědčila, na Rotten Tomatoes má jen 31 % kladných recenzí. Na ČSFD ovšem ze všech filmů této desítky získal nejvyšší hodnocení. Při rozpočtu 175 milionů dolarů celosvětově utržil necelých 149 milionů a dalších pět dílů už nevzniklo.
Odhadovaná ztráta: 153 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 73 %
Flash (2023)
Flash měl původně dorazit do kin v roce 2018, studio Warner Bros. ale střídalo režiséry i termíny a premiéra se posunula až na rok 2023. Nové vedení už mezitím chystalo novou sérii filmů se Supermanem, Batmanem a dalšími hrdiny komiksového vydavatelství DC. Flash tak přišel do kin jako součást série, kterou studio právě opouštělo. Kampaň navíc komplikovaly kauzy a problémy se zákonem představitele hlavní role Ezry Millera.
Studio vsadilo na nostalgii. Michael Keaton se vrátil jako Batman a při pohledu do paralelních světů se objevili i digitálně vzkříšení herci ze starších filmů a seriálů o Batmanovi a Supermanovi. Právě počítačové efekty ale místy vypadaly jako z videohry a digitální podoby známých herců nepůsobily věrohodně. Celosvětově film utržil 271 milionů dolarů. Výroba přitom stála 200 milionů dolarů a marketing dalších 120 milionů.
Odhadovaná ztráta: 155 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 61 %
Smrtelné stroje (2018)
Premisa má grády: více než tisíc let po zničující válce jezdí města na obřích pásech a ta větší honí a pohlcují menší. Londýn je tu dravec, který si malé městečko natáhne do útrob a rozebere ho na suroviny. Peter Jackson koupil práva na knižní předlohu, podílel se na scénáři a režii svěřil Christianu Riversovi, který získal Oscara za triky ke King Kongovi. Jacksonovo jméno na plakátu ale nestačilo a hvězdu, kvůli které by lidé šli do kina, film neměl.
Pod nápaditým světem se navíc skrýval málo originální příběh. Mladá hrdinka se chce pomstít za smrt matky, mocný padouch buduje ničivou zbraň a do boje proti němu vyrážejí povstalci.
Celosvětově utržil 86 milionů dolarů. Výroba stála 110 milionů dolarů a reklama dalších 120 milionů. Odhadovaná ztráta tak převýšila i náklady na samotné natáčení.
Odhadovaná ztráta: 175 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 57 %
Osamělý jezdec (2013)
Studio Disney chtělo zopakovat recept Pirátů z Karibiku: stejný režisér Gore Verbinski, producent Jerry Bruckheimer a Johnny Depp, tentokrát jako indián Tonto. Ten má pomalovaný obličej a na hlavě mrtvou vránu. Už během příprav se plánované náklady vyšplhaly na 260 milionů dolarů. Scénář počítal s velkolepými vlakovými scénami i útokem nadpřirozených kojotů. V srpnu 2011 Disney přípravy zastavil a povolil pokračování až po snížení rozpočtu na 215 milionů. Kojoti přitom ze scénáře zmizeli.
Vedle Tontových groteskních kousků se do filmu dostaly i drsné scény vyvražďování indiánů. Přechody mezi komedií a vážným westernem jsou kostrbaté a dobrodružství se táhne téměř dvě a půl hodiny. Nejlepší zábavu nabídne až závěrečná honička na dvou jedoucích vlacích. Mladšímu publiku přitom jméno hrdiny mnoho neříkalo, takže ani slavná předloha nebyla velkým lákadlem.
O prodlouženém víkendu kolem amerického Dne nezávislosti film navíc převálcoval animovaný Já, padouch 2, který v Severní Americe utržil skoro trojnásobek. Bruckheimer se bránil, že kritici místo filmu recenzovali jeho rozpočet.
Odhadovaná ztráta: 160 až 190 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 66 %
Divnosvět (2022)
Animovaný Divnosvět ukazuje, že k velkému propadáku nejsou potřeba zdrcující recenze. Na Rotten Tomatoes má 72 % kladných recenzí. Rodina objevitelů se v něm vydává do podzemní krajiny plné neobvyklých tvorů. Nápaditá výprava ovšem doprovází dobře známé rodinné spory: otcové chtějí synům určovat budoucnost a těžko přijímají, že potomci touží po jiném životě.
Film se navíc v řadě zemí do kin vůbec nedostal. Ve Francii ho Disney na protest proti pravidlům, která oddalují nasazení filmu na streamovací službu, poslal rovnou na Disney+, z Ruska se po invazi na Ukrajinu stáhl. V části zemí Blízkého východu, Afriky a Asie film ani nepředložil cenzorům. Čekal požadavky na vystřižení scén s dospívajícím hrdinou, který je otevřeně gay, a takové úpravy dělat nechtěl.
Ani tam, kde se Divnosvět běžně promítal, ho publikum nepřijalo s velkým nadšením. Samotnou cenzurou se jeho propad vysvětlit nedá. Celosvětově film utržil necelých 75 milionů dolarů, ani polovinu výrobního rozpočtu, a měsíc po premiéře už byl na Disney+.
Odhadovaná ztráta: 197 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 49 %
John Carter: Mezi dvěma světy (2012)
Příběh Edgara Rice Burroughse o pozemšťanovi na Marsu začal vycházet na pokračování v roce 1912, sto let před premiérou filmu. Burroughsovy nápady si mezitím vypůjčila řada sci-fi včetně Hvězdných válek, a tak mohl John Carter působit jako odvar filmů, které kdysi čerpaly z jeho předlohy. Disney film svěřil Andrewu Stantonovi, který měl za sebou úspěšné animované snímky Hledá se Nemo a VALL-I. John Carter byl jeho první zkušeností s režií hraného celovečerního filmu.
Na plátně nechybějí velkolepé bitvy ani podivuhodní tvorové. Orientaci ale komplikuje spletitý příběh. Film narychlo vysvětluje válku na Marsu, zájmy soupeřících vládců i zásahy tajemných bytostí. Sotva se divák rozkouká, už má rozumět dalšímu spojenectví. Ani propagaci nepomohlo, že z názvu zmizel Mars. Marketingový průzkum naznačoval, že by mohl odradit část publika, především ženy, a tak zůstalo jen obyčejné jméno hrdiny.
Výroba vyšla na 264 milionů dolarů a kampaň na dalších 100 milionů. Celosvětové tržby 284 milionů na to nestačily. Už necelé dva týdny po premiéře Disney oznámil, že mu film v daném čtvrtletí přinese ztrátu 200 milionů dolarů. Propad filmu přispěl i k odchodu šéfa studia Riche Rosse, přestože projekt schválil jeho předchůdce. Plánovaná pokračování skončila v šuplíku.
Odhadovaná ztráta: 200 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 66 %
Marvels (2023)
Kapitánka Marvel utržila v roce 2019 přes miliardu dolarů a od pokračování si Disney sliboval další hit. Místo toho začalo sbírat rekordy z opačného konce tabulky. Za úvodní víkend v Severní Americe utržilo 46 milionů dolarů, což byl nejslabší start v historii filmového vesmíru Marvelu. Celosvětově film skončil na 206 milionech, nejméně ze všech filmů MCU.
Kapitánku Marvel tentokrát doplnila dvojice hrdinek, jejichž příběhy rozvíjely seriály na Disney+. Vzájemné popichování hrdinek má vtip, film ale doplácí na roztříštěný příběh a prudké změny nálady. Od ohrožených planet přeskakuje k muzikálové odbočce ve světě, kde se místo mluvení zpívá. Hlavní protivnice navíc dostává tak málo prostoru, že zůstává nevýrazná. Film údajně prošel několika týdny dotáček, aby vůbec držel pohromadě.
K problémům se přidala stávka hereckých odborů, během níž ústřední trojice hereček film nesměla propagovat. Stávka skončila až těsně před uvedením, takže Brie Larson stihla televizní propagaci na poslední chvíli. Šéf Disney později část viny přičetl tomu, že během natáčení v době covidu chyběl na place dohled vedení studia.
Odhadovaná ztráta: 237 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 44 %
Tom Cruise může prodělat ještě víc
Ani rok 2026 hollywoodským účetním klid nepřinesl. Komiksová Supergirl vstoupila do světových kin v červnu, ale celosvětově utržila jen 127 milionů dolarů. To nestačilo ani na výrobu za 170 milionů, natož na reklamu. Už po úvodním víkendu se přitom ztráta odhadovala na 125 milionů dolarů.
Odhadovaná ztráta: 125 milionů dolarů
V říjnu navíc dorazil Digger, satira, v níž Tom Cruise s pupkem a prořídlými šedinami hraje ropného magnáta, jehož vrty spustí ekologickou katastrofu. Výroba stála odhadem 170 milionů dolarů a film doprovázelo nákladné Cruisovo propagační turné po světě. Přesto za první víkend celosvětově utržil jen 21 milionů.
Promítání ještě pokračuje, ale už po slabém startu se objevily odhady ztráty až 250 milionů dolarů. I mírnější odhad počítá s nejméně 200 miliony. Pokud se naplní horní odhad, překoná Digger i odhadovanou ztrátu Marvels. Na ČSFD má přitom zatím vyšší hodnocení než kterýkoli film z desítky. Do účetnictví Warner Bros. se ale procenta z ČSFD nepočítají.
Odhadovaná ztráta: až 250 milionů dolarů
Hodnocení ČSFD: 77 %
Pro diváka nemusí být tahle desítka seznamem filmů, kterým je lepší se vyhnout. Král Artuš i John Carter si našli příznivce, jejich zájem ale nestačil na zaplacení drahé výroby a reklamy. Zvlášť tvrdě studia narazila u druhého Jokera a Marvels: obě pokračování navazovala na miliardové hity, přesto skončila se ztrátami ve stovkách milionů dolarů. Publikum, které přišlo na první díl, se zkrátka nemusí vrátit.