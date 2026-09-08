Tohle příslušenství bychom od Applu nečekali: ve hře mají být hned dva herní ovladače

- Apple údajně chystá hned dvojici herních ovladačů
- Prozradily to střípky kódu v macOS Tahoe 26.7 release candidate
- Jestli se jich doopravdy dočkáme prozatím není jisté
Vztah Applu a videoher by vydal na samostatný článek. Ačkoli v začátcích se hrám společnost z Cupertina rozhodně nevyhýbala, časem k nim zaujmula poměrně chladný přístup a přenechala počítačové hraní především platformě Windows. I když se v posledních letech karta trochu obrací a stále více her se může těšit ze své macOS verze, hráči mají přeci jen na výběr z výrazně omezenějšího katalogu her. Podle kódu ukrytého v beta verzi macOS 26.7 bychom se ale mohli dočkat překvapivého příslušenství od Applu, které ocení především hráči.
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Herní ovladače od Applu?
Zdá se, že kód macOS Tahoe 26.7 release candidate obsahuje řadu odkazů na dosud neoznámená zařízení, včetně AirPodů vybavených kamerou, novou generaci zařízení HomePod mini či pravděpodobně i bezpečnostní kamery, o kterých se v minulosti spekulovalo. Nejvíce pozoruhodné zmínky se však pravděpodobně týkají zařízení s kódovým označením T6502 a T1057 – ta jsou označena jako herní ovladače.
O chystaných ovladačích toho prozatím moc nevíme. Oba modely disponují rozložením tlačítek ABXY, dvěma joysticky, dvojicí bumperů a analogových triggerů či tlačítky Home a Menu – což je v podstatě zlatý standard pro moderní videoherní ovladač. T6502 má být základním modelem a podporovat pouze připojení přes USB. Chybět by mu měly také pohybové senzory a dočkat se nemáme ani takových vychytávek, jako je touchpad, mikrofon či reproduktor. Varianta T6502 má navíc tlačítko Options a podporuje čtyři samostatné haptické kanály – dva pro levý haptický motor a další dva pro pravý.
Model T1507 kromě připojení přes USB podporuje také Bluetooth, a je vybaven akcelerometrem a gyroskopem, které by mělo jít využít během hraní. Zajímavostí je, že této variantě chybí tlačítko Options a má k dispozici jen jeden motorek pro haptickou odezvu. Jestli se herního ovladače s logem Applu někdy dočkáme je otázka. Z informací, které máme k dispozici, totiž jejich výroba nedává příliš smysl. Ovladače ke konzolím Xbox a Playstation, potažmo Nintendo, nejspíše budou z technologického a bezesporu i ergonomického hlediska pokročilejší, přičemž výrobci třetích stran také příliš nezaostávají.