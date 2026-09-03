Miliardář Ternus: nový šéf Applu má pohádkový plat. Ale co ty daně?

- John Ternus bude mít coby nový ředitel Applu pohádkovou výplatu
- I s akciovými bonusy dostane zhruba 1,2 miliardy korun ročně
- Velkou část mzdy mu však spolykají daně, pravděpodobně až 50 %
Apple zveřejnil podrobnosti ohledně finančního ohodnocení svého nového generálního ředitele Johna Ternuse. Ten se vedení společnosti ujal 1. září a v prvním celém fiskálním roce ve funkci může získat kompenzační balíček v hodnotě přibližně 58 milionů dolarů, tedy v přepočtu více než 1,2 miliardy korun. Tim Cook, který po 15 letech v čele Applu nově působí jako výkonný předseda představenstva, dostane přibližně 47 milionů dolarů.
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Ternus dostane základní plat 3 miliony dolarů
Apple informace zveřejnil v dokumentu zaslaném americké Komisi pro cenné papíry (SEC), a to hned v první den Ternusova působení ve funkci CEO. Jeho roční základní mzda bude činit 3 miliony dolarů. Naprostou většinu plánované odměny ale tvoří akcie. Pro fiskální rok 2027 dostane Ternus akciový balíček s cílovou hodnotou 55 milionů dolarů (1,14 miliardy korun). Jeho skutečná hodnota se přitom bude v čase měnit podle vývoje akcií Applu.
Zajímavé je také rozdělení akciové odměny. Přibližně 75 % bude záviset na výkonnosti Applu ve srovnání s ostatními společnostmi z indexu S&P 500. Zbylá čtvrtina bude tvořena časově vázanými akciovými jednotkami, které budou postupně nabývat nároku dvakrát ročně. Ternus navíc za aktuální fiskální rok, který Applu končí v září, obdrží poměrnou část akciového bonusu v hodnotě zhruba 2,5 milionu dolarů.
John Ternus zapláče na daních
Z plánované odměny 58 milionů dolarů Ternusovi rozhodně nezůstane celá částka. Pokud je daňovým rezidentem Kalifornie, jeho efektivní daňová zátěž může u takto vysokého příjmu dosáhnout přibližně 50 %. Nejvyšší federální sazba v roce 2026 činí 37 %, zatímco Kalifornie u nejvyšších příjmů uplatňuje 13,3 %.
Zjednodušeně tak lze říct, že z 58 milionů dolarů by mu po zaplacení daní mohlo zůstat přibližně 29 milionů dolarů. Pro zajímavost, pokud by ovšem žil a danil například v New Yorku, kde se k federální a státní dani přidává ještě městská daň, může nejvyšší kombinovaná marginální sazba dosáhnout téměř 52 %. V takovém případě by na daních teoreticky spolykalo zhruba 30 milionů dolarů.
Tim Cook si jako předseda pohorší
Tim Cook si naopak po přesunu do role výkonného předsedy představenstva finančně výrazně pohorší. Jeho základní roční plat klesne ze 3 na 2 miliony dolarů. Také Tim „Apple“ ale dostane štědrou akciovou odměnu. Její cílová hodnota pro fiskální rok 2027 činí 45 milionů dolarů, takže celková plánovaná kompenzace dosahuje přibližně 47 milionů dolarů (980 milionů korun).
U Cooka bude přitom výkonnostní složka méně výrazná než u jeho nástupce. Zatímco u Ternuse jsou tři čtvrtiny akciového balíčku navázány na výkonnost Applu vůči S&P 500, u Cooka půjde pouze o polovinu. Pro srovnání: v roce 2025, kdy byl ještě generálním ředitelem, činila Cookova celková odměna 74,3 milionu dolarů (1,55 miliardy dolarů).
Based on a quick search, Cook’s $47 million pay package as chairman is basically unprecedented and double the highest chairman earners for public companies. It may speak to how involved Cook will actually be, as I alluded to the other day. This is high-end CEO compensation. https://t.co/ByXGSs66H6
— Mark Gurman (@markgurman) September 1, 2026
Ternus dostane výrazně víc než jako šéf hardwaru
John Ternus před nástupem do čela Applu působil jako senior viceprezident pro hardwarové inženýrství. Apple jeho předchozí odměňování nikdy detailně nezveřejnil, podle obvyklých poměrů na této manažerské úrovni se však celková roční kompenzace mohla pohybovat kolem 25 milionů dolarů (521 milionů korun) včetně platu, akcií a bonusů.
Přechod do pozice CEO tak pro 51letého Ternuse znamená výrazný skok v potenciální odměně. Apple navíc zatím nezveřejnil přesnou výši případných hotovostních bonusů. Ty se u vedoucích představitelů společnosti obvykle pohybují kolem dvojnásobku základního platu. Podrobnější informace by měl Apple tradičně zveřejnit před začátkem valné hromady akcionářů na začátku příštího roku.
Cook předal firmu v mimořádné kondici
Ternus přebírá Apple v době, kdy za sebou Tim Cook nechává mimořádně úspěšnou éru. Během jeho 15 let ve funkci se roční tržby Applu vyšplhaly téměř k hranici půl bilionu dolarů a společnost výrazně rozšířila své produktové portfolio. Ještě výraznější je vývoj hodnoty akcií. Za Cookova působení akcie Applu vzrostly o více než 2 200 %, což výrazně překonalo vývoj širšího trhu.
Právě na tento odkaz nyní bude muset Ternus navázat. Apple od něj očekává nejen pokračování úspěšné produktové strategie, ale také další růst společnosti v době, kdy se technologický gigant snaží prosadit v oblasti umělé inteligence a připravuje další významné produktové novinky. Cook přitom z Applu rozhodně nemizí. Jako výkonný předseda představenstva plánuje ve společnosti zůstat dlouhodobě a bude nadále hrát důležitou roli při jejím strategickém směřování.
Naše setkání s Johnem Ternusem
Já osobně jsem se s Johnem Ternusem setkal již dvakrát – na londýnské premiéře čipu M4 a iPadu Pro v květnu 2024 a pak také na mnichovském novinářském briefingu k novým iPhonům 17. Setkání s novináři si užívá, je jistý ve svých prohlášeních a působí, že má i dobrou znalost prostředí a trhu. Až čas ukáže, ale i nám se jeví jako ideální nástupce Tima Cooka v roli CEO společnosti Apple.