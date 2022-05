Tohle nesmíte propásnout: Xiaomi Mi Band 7 bude představen už za pár dní

V segmentu nositelné elektroniky je jen málokterý produkt populárnější než chytrý fitness náramek Xiaomi Mi Band. Jeho aktuální šestá iterace si získala celosvětovou popularitu především díky kombinaci přesného měření a celé řady funkcí s přijatelnou cenou, která nezruinuje rozpočet. Odnedávna je k dispozici také varianta s NFC, skrze kterou lze platit také u nás. Není proto divu, že následník je velmi očekávaný, a to nejen mezi technologickými nadšenci.

Stejně jako u modelu 6, i v případě Mi Bandu 7 se dočkáme dvou variant – jedné klasické a druhé s NFC pro bezkontaktní placení. AMOLED panel by si měl zachovat velikost 1,56″ a rozlišení 490 × 192 pixelů, ovšem rámečky údajně budou zase o něco tenčí. Jak bude Mi Band 7 vypadat a jakými funkcemi bude oplývat, to se nejspíše dozvíme už 24. května na avizované čínské premiéře, kde by se měl náramek představit společně s Redmi Note 11T.