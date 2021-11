Vyzkoušeli jsme placení s Xiaomi Mi Band 6. Podpora českých bank zatím pokulhává

Chytrý náramek Xiaomi Mi Band 6 patří mezi to nejlepší, co v dané kategorii můžete pořídit. Relativně přesné měření, kvalitní doprovodná aplikace, kompaktní design a především větší displej oproti jeho předchůdci z něj dělá skvělý doplněk pro každodenní využití.

s náramkem Xiaomi Mi Band 6 NFC konečně můžete platit, cena náramku je 1 290 Kč

zatím funguje jen MasterCard karta od ČSOB, později se má přidat mBank a další banky

pokud vaše banka není podporována, můžete si kartu do náramku přidat skrze službu Curve

Nad jednou chybějící funkcí jsme si nicméně zvykli postesknout pokaždé, když nám dorazila do redakce na otestování nová verze – tou je placení skrze NFC. Xiaomi se nyní rozhodlo (nejen) naše nářky vyslyšet a přineslo na náš trh inovovanou verzi náramku s názvem Xiaomi Mi Band 6 NFC, která bezkontaktní platby hravě zvládá. Má to však jeden háček.

Nejprve jedna informace na začátek – kromě bezkontaktního placení spolupracuje nový náramek také s chytrou asistentkou Amazon Alexa. Bohužel jakmile aktualizujete náramek a nahrajete do něj češtinu, tato možnost z něj zmizí. Je to sice škoda, ale pro náš region jsou přeci jen důležitější bezkontaktní platby.

Jak nastavit placení skrze Xiaomi Mi Band 6 NFC?

Ačkoli je placení skrze NFC pro náramek Xiaomi Mi Band 6 zásadní novinkou, rozhodně zatím není pro každého. Bez větších problémů lze do aplikace nahrát pouze platební karty společnosti MasterCard od banky ČSOB. Pokus o aktivaci jiné karty MasterCard či od jiného poskytovatele (např. Maestro či Visa), respektive od jiné banky, skončí hláškou o „abnormálním bankovním systému“ a následným nezdarem. Podpora pro ostatní banky je nicméně v plánu a například zákazníci mBank by se měli dočkat ještě letos.

Přesto je tady jedna možnost, jak s chytrým náramkem Xiaomi Mi Band 6 NFC platit, aniž byste museli přecházet k jinému bankovnímu domu. Oním řešením je fintechová společnost Curve, která umožňuje placení nejen u náramku od Xiaomi, ale například také v telefonech Huawei bez služeb Google.

Pohodlné placení skrze Curve

Pro vyřízení platební metody Curve stačí pouze stáhnout jejich aplikaci z Google Play či App Store a zaregistrovat se. Registrace je jednoduchá a zvládne ji každý – jedinou zásadní nevýhodou je plně anglické rozhraní, neboť se jedná o britskou společnost. Aplikace vás celým procesem registrace přehledně provede, díky čemuž se obejdete i bez hlubších znalostí angličtiny. Jen mějte po ruce občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, který budete potřebovat pro ověření vaší identity. Poté už stačí jen nahrát do Curve vaše platební karty, ať už jde o Mastercard, Maestro či Visa.

Výhodou je, že do Curve lze nahrát více platebních karet od různých bank. V aplikaci si už sami nastavíte, z jaké karty chcete mít částku strženou. Nemusíte mít ani obavy, že jste zaplatili špatnou kartou – Curve nabízí funkci „Zpět v čase“, která umožní strhnout finanční prostředky z jiné karty až 14 dní po provedení transakce. Pokud často cestujete, jistě oceníte výhodné směnné kurzy a výběry ze zahraničních bankomatů zdarma do částky 200 liber měsíčně (cca 6 tisíc korun).

Samotná služba je zdarma, ale v rámci některého z předplatných můžete vlastnit například kovovou kartu či získáte přístup například ke cashbacku až 1 procento u vybraných partnerů. Za zmínku stojí také transakční limity, které ale běžný uživatel jen tak nepřekročí – denní limit je 2 000 liber (cca 60 tisíc korun), měsíční 5 000 liber (cca 150 tisíc korun) a roční 10 000 liber (cca 300 tisíc korun).

Konfigurace v aplikaci Mi Fit

Dalším krokem je nahrání karty Curve do aplikace Mi Fit. V záložce Profil klepněte na Mi Smart Band 6 NFC v kategorii Moje zařízení a následně hledejte položku Karty. Zde poté potvrďte volbu Bankovní karta a přidejte kartu Curve či tu od ČSOB.

Celý proces spočívá v podstatě jen z opsání či naskenování karty do aplikace a následného vyčkání, než dojde k ověření a schválení. Aplikace vás během autorizace vyzve k zadání bezpečnostního kódu, který vám pošle SMSkou.

Během celého procesu mějte telefon poblíž náramku, aby nedošlo k chybě během autorizace. Zároveň vás aplikace také vyzve k nastavení hesla pro náramek, pokud jste tak ještě neučinili. Po přidání doporučuji zamířit do Nastavení náramku a následně do Nastavení zástupce a přidat si záložku Karty do náramku Mi Band 6 NFC, abyste měli bezkontaktní platby vždy po ruce.

Každou platbu je nutné inicializovat z menu náramku

Před každým placením je nutné na náramku vybrat záložku s platebními kartami, klepnout na šipku ve spodní části displeje a do 60 sekund zaplatit u terminálu. Platba poté probíhá stejně, jako byste k terminálu přiložili fyzickou kartu. Iniciace placení skrze menu náramku sice není příliš pohodlná, na druhou stranu se jedná o ochranu proti nechtěnému zaplacení.

Platit lze také v případě, že je náramek odpojen od zařízení, nicméně se může stát, že v tomto případě bude po určité době placení pozastaveno do doby, než náramek opět k telefonu připojíte. Zároveň nemusíte mít obavy, že by vám náramek někdo ukradl a bezostyšně s ním platil – bez zadání hesla NFC platby nefungují.