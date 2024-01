Tohle jste ještě neviděli! Pes pomůže vybrat peníze na charitu hraním videoher

Charitativní livestreamy jsou poměrně běžnou záležitostí

Že by ale hraním her pomáhali vybrat peníze zvířata zase tak obvyklé není

Talentovaného psa a jeho páníčka můžete sledovat od 19:25 na Twitch kanálu Games Done Quick

Charitativních livestreamů, tedy živých přenosů lidí, kteří se skrze svou činnost snaží vybrat peníze na dobrou věc, je na internetu celá řada. Obzvláště populární jsou dlouhé přenosy trvající nepřetržitě i několik dní, kde se kupříkladu střídají lidé a hrají videohry. Výjimkou není ani stream Games Done Quick, který dvakrát ročně vybírá touto formou peníze na charitu. V právě probíhajícím streamu si pro diváky tento kanál přichystal zajímavé překvapení.

Pes hrající videohry pomůže vybrat peníze na charitu

Na nepřetržitém maratonu, kde se scházejí hráči z celého světa a snaží se co nejrychleji pokořit různé hry, se objeví také pes. Peanut Butter je prvním psem, který bude na akci provozovat hru společně se svým páníčkem Jamesem, známým pod přezdívkou JSR_. Pes plemene Shiba-Inu absolvoval roky výcviku, aby se naučil hrát, přičemž James mu dává povely hlasem a signály rukou. Dvojice bude hrát hru Gyromite, která byla původně vydána pro Nintendo Entertainment System.

JSR_ svěřil ovladač do mnohem schopnějších tlapek svého psího společníka Peanut Butter, který bude otevírat a zavírat brány, aby JSR_ mohl pokračovat v procházení úrovní. Peanut Butter má upravený ovladač s extra velkými tlačítky, aby je mohl snadněji ovládat. Talentovaný Shiba-Inu je odměňován s pomocí klikeru a pamlsku, společně s řadou pochval, pokud se mu podaří pokyny správně pochopit a vykonat. Dvojice si na YouTube říká PB&J podle oblíbeného amerického sendviče (peanut butter and jelly, sendvič s arašídovým máselm a marmeládou, pozn. aut.), ale PB má i jiný význam – v angličtině se takto zkracuje spojení Personal Best, tedy osobní rekord.

Pokud chcete dvojici sledovat akci, můžete tak učinit dnes, 16. ledna v 19:25 našeho času na Twitch kanálu Games Done Quick. V případě zájmu můžete také přispět finančními prostředky, které poputují organizaci zabývající se prevencí rakoviny.