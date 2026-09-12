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Tim Cook začal používat Samsung Galaxy Z Fold 8. Akorát jiný, než si myslíte

Jakub Fišer
Jakub Fišer 12. 9. 13:30
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Tim Cook a Samsung Galaxy Z Fold 8
  • iPhone Duo nenechává Samsung v klidu ani několik dní po premiéře
  • Vrchol kreativity představuje nový reklamní spot s Timem Cookem
  • Nejde však o ex-šéfa Applu, nýbrž o muže z Nového Zélandu se stejným jménem

Samsung ani několik dní po premiéře skládacího iPhonu Duo neopustil svůj agresivní marketing. V nové kampani si najal Tima Cooka – nejde však o bývalého generálního ředitele společnosti Apple. V reklamě vystupuje muž, který je mu nápadně podobný, tvrdí, že se jmenuje stejně a že se totálně zamiloval do skládacího Galaxy Z Foldu 8. A virální hit je na světě.

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Tim Cook přešel na Samsung

Oficiální novozélandský účet Samsungu na Instagramu zveřejnil sadu spotů s údajným Timem Cookem. Má jít o muže z Palmerston North, městě v severní části Nového Zélandu. Jako na potvoru je herec z reklam korejského giganta velmi podobný ex-řediteli Applu – má krátké bílé vlasy, brýle a široký úsměv.

 

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Příspěvek sdílený Samsung New Zealand (@samsungnz)

„Velká novinka: Tim Cook přešel na telefon Galaxy. Ano, ten Tim Cook. Ten z Palmerston North. Co? Jakého jiného Tima Cooka jste měli na mysli?“ stojí v příspěvku na oficiálním kanále novozélandské pobočky Samsungu. Sám herec se pak v reklamách představuje jako „Tim Cook z Palmy“.

Samsung tím doplňuje masivní kampaň, ve které se vysmívá či jinak pošťuchuje Apple kvůli představení vůbec prvního skládacího smartphonu. Během středeční premiéry oficiální americký profil Samsungu na síti X zvyšoval dosah kousavými komentáři o tom, že nový iPhone Duo „je stále to samé“ a že Apple jen „ohřívá zbytky po Samsungu“. Do kampaně se zapojil i český Samsung, který sdílel fotku z kinosálu, kde zaběhlé modely Galaxy Z Fold drží místo pro jablečnou skládačku.



Iphone Duo 01



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Mimochodem, nápad na to zapojit do reklamy někoho s obskurním jménem připomínajícím jinou firmu, není nový. Před dvěma lety čínský Honor vyslal do Berlína, kde se zrovna konal veletrh IFA 2024, auta s reklamními poutači, které hlásali, že „nový Magic V3 chválí dokonce i Sam Sung“. Tehdy mělo jít o dva muže se stejným jménem, jeden z Glasgow a druhý z Londýna. Skutečnou identitu svých reklamních panáků však Honor nikdy nezveřejnil.

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Zdroj článku
Autor článku Jakub Fišer
Jakub Fišer
Novinář, fanoušek moderních technologií, letních měsíců a asijského jídla. Mám rád filmy od Lynche, obrazy od Pollocka, french house a fotbalový klub Arsenal. Ve volném čase hraju na PlayStationu a chodím běhat.

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