TikTok zakázal americký stát Montana. Blíží se plošný zákaz?

Spadla klec. TikTok byl oficiálně zakázán na vůbec prvním západním trhu, konkrétně v americkém státě Montana. Zákaz je plošný, dopadá tedy nejen na státní správu, ale i na běžné občany – uživatele. „Abychom ochránili osobní a soukromé údaje obyvatel Montany před Komunistickou stranou Číny, zakázali jsme v Montaně službu TikTok,“ potvrdil na Twitteru guvernér Montany Greg Gianforte.

Zákon SB 419 konkrétně hovoří o tom, že služba TikTok nesmí působit na území státu Montana. Obchody s mobilními aplikacemi nesmí aplikace této společnosti nabízet. Uživatelům, kteří si však aplikaci opatří neoficiálně, žádné sankce nehrozí.

To protect Montanans’ personal and private data from the Chinese Communist Party, I have banned TikTok in Montana.

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023