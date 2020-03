Testujeme Samsung Galaxy S20 Ultra: podívejte se, jak fotí a nahrává 8K video

V redakci pečlivě testujeme vlajkový model Samsungu – Galaxy S20 Ultra. Ten z celého tria modelů nabízí nejen největší displej, ale také nejlepší výbavu v čele se 108Mpx fotoaparátem a 100x přiblížením. Celkově by se novinky u smartphonu Galaxy S20 Ultra daly shrnout do šesti bodů – vylepšený design, nové fotoaparáty, 8K video, lepší výdrž baterie, špičková výbava a podpora 5G. Poslední bod nás zatím může nechat zcela chladnými, ale příští rok už by sítě páté generace pro českého uživatele (doufejme) mohly být zajímavějším tématem.

Podrobnou recenzi a videopohled pro vás připravuje kolega Petr Uhlíř, nicméně do redakční pošty nám chodí poměrně velké množství dotazů ohledně toho, jak Samsung Galaxy S20 Ultra fotí. Rozhodli jsme se proto připravit článek s galerií, kde si snímky z jednotlivých fotoaparátů můžete prohlédnout.

Všechny snímky a video jsme pořídili s novým (prodejním) firmware G988BXXU1ATBK, který byl vydán 3. března.

Přikládáme také ukázku záznamu videa v 8K rozlišení. To, stejně jako 100x zoom, považuji spíše za marketingová lákadla a ukázku toho, co všechno jsou dnešní mobily schopné zvládnou. Reálně tyhle dvě funkce ale téměř nevyužijete, ale to neznamená, že nemůžete pracovat s nižšími úrovněmi přiblížení, kde jsou naopak výsledky nečekaně slušné.

Videopohled

Parametry fotoaparátů

Galaxy S20 a Galaxy S20+ mají zcela identické trio fotoaparátů v kombinaci hlavní, širokoúhlý a teleobjektiv. Model S20+ přidává ještě 3D ToF kamerku (VGA, Tx & Rx). Parametrově se jedná o hlavní 12Mpx snímač se světelností objektivu f/1.8 (1/1.76″, 1.8μm) a optickou stabilizací obrazu, doplněný 12Mpx širokoúhlým fotoaparátem (f/2.2, 1/2.55″, 1.4μm) a 64megapixelovým teleobjektivem s trojnásobným optickým přiblížením a OIS (f/2.0, 1/1.72″, 0.8μm).

U Galaxy S20 Ultra zůstává shodný pouze širokoúhlý objektiv, ale zbytek se výrazně liší – hlavní fotoaparát má úctyhodných 108 megapixelů (f/1.8, 1/1.33″, 0.8μm) a samozřejmě mu nechybí optická stabilizace. Velikost fotosnímače je mimochodem téměř 3x větší, než u Galaxy S10, díky čemuž se skvěle hodí nejen pro tvorbu nočních fotografií. V případě klasických modelů Galaxy S20 a S20+ je čip 1,7x větší ve srovnání s loňskou řadou.

U 108Mpx fotoaparátu Galaxy S20 Ultra software automaticky detekuje množství světla na scéně. Pokud je dostatečné, fotí na plných 108 megapixelů (0.8μm), ale při horším světle využívá technologie Nona Binning, kdy z devíti pixelů vytvoří jeden. Rozlišení fotografie sice klesne na 12 Mpx (2.4μm), ale se zachováním velkého množství detailů.

Teleobjektiv u Galaxy S20 Ultra láká na 10x hybridní přiblížení a optickou stabilizaci (f/3.5, 1/2.0″, 0.8μm). Tady se Samsung chlubí tím, že bez ztráty kvality, nicméně reálně se jedná o kombinaci čtyřnásobného optického zoomu (objektiv 102 mm) a dat z dalších objektivů, výsledkem čehož je právě 10x hybridní zoom.

Je libo 100x zooom?

Úplně nová je u fotoaparátu technologie Space Zoom, která kombinuje hybridní optické přiblížení s daty ze všech fotoaparátů, výsledkem čehož je až 100x přiblížení u Galaxy S20 Ultra, či 30x zoom u Galaxy S20/S20+.

Určitě nepůjde o funkci, kterou byste využívali každý den, nicméně čas od času se takhle masivní zoom může hodit, a minimálně se jedná o zajímavou technologickou ukázku toho, jak je možné pracovat s obrazovými daty, a pro Samsung je to i skvělé marketingové lákadlo, které v reklamách jednoduše bude znít dobře. V reálu fotka se 100x přiblížením příliš použitelně nevypadá, nicméně do 30x přiblížení jsou výsledky velmi slušné – pořád bychom neměli zapomínat, že fotíme „pouze“ telefonem.

Testovací fotografie (1x, 5x, 10x, 30 a 100x)

Noční režim s delším časem

Noční režim (Bright Night) se celkově dočkal celé řady vylepšení. Při focení z ruky dokáže snímat po dobu až 7,5 vteřiny, během které pořídí 30 snímků. Pro srovnání – u řady Galaxy S10 byl maximální čas 5 vteřin při 7 snímcích. Software umí automaticky rozpoznat, pokud je telefon umístěný na stativu – v tomto případě nabídne čas v rozsahu 29 až 240 vteřin.

Pozor ale, manuálně čas upravovat bohužel nelze, software automaticky nastaví odpovídající hodnotu podle zabírané scény. Při držení v ruce obvykle nastaví 3 či 4 vteřiny, pouze pokud je opravdu temná scéna, nabídne vám čas až 7,5 vteřiny.

Selfie kamera

V miniaturním 3,7mm velkém výřezu uprostřed displeje se nachází 40megapixelové selfie kamerka s automatickým ostřením, která protí opravdu fantasticky (f/2.2). Za dobrého světla optika skvěle detekuje objekty v záběru, za kterými se rozmaže pozadí (intenzitu lze upravit i po vyfocení snímku). V případě, že software detekuje více osob v hledáčku, rozšíří záběr. Nahrávat skrze ni lze i video ve 4K rozlišení.

8K záznam videa

Řada Galaxy S20 jako první na světě podporuje nahrávání videa v 8K rozlišení. Natáčí se při 24 snímcích za vteřinu a i při tomto rozlišení se využívá stabilizace obrazu. 8K je reálně 7680 x 4320 pixelů. Jedna minuta záznamu tak zabere přibližně 600 MB. Podobně, jako tomu dříve bývalo u 4K, je pro 8K nyní nastaven limit délky záznamu na 5 minut. Video se ukládá v úsporném kodeku h.265.

Z jednotlivých snímků 8K záznamu je rovněž možné vytvářet fotografie v 33Mpx rozlišení. Náročnější fotografy a tvůrce videí potěší, že profesionální režim bude dostupný nejen pro fotky, ale nově také pro video. Jen škoda, že výsledná kvalita videa, respektive snímkovací frekvence, v reálu není ideální – obraz by rozhodně mohl být plynulejší. V praxi tak 8K zatím příliš nevyužijete, ale z marketingového hlediska je to opět něco, na co budou zákazníci slyšet.

V případě záznamu ve 4K rozlišení lze vybírat mezi 30 a 60 fps. Kvalita obrazu je v tomto případě naprosto špičková, o čemž se můžete přesvědčit z vložené ukázky.

Pokud máte k Samsungu Galaxy S20 Ultra nějaké dotazy, využijte prostoru v komentářích. Telefon budeme v redakci testovat do příštího týdne a rádi vám zodpovíme vaše otázky.