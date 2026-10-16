Testujeme Oppo Find X10 Pro Max: podívejte se, jak fotí se třemi 200Mpx fotoaparáty

- V redakci testujeme špičkový fotomobil Oppo Find X10 Pro Max
- Telefon láká na trojici 200Mpx fotoaparátů, technologie Hasselblad a externí telekonvertor
- Přinášíme první ukázkové snímky, kompletní představení proběhne 21. října na Mallorce
Oppo patří mezi výrobce, kteří se v posledních letech výrazně prosazují na poli mobilní fotografie. Jeho nejlepší smartphony pravidelně obsazují přední příčky fotografických žebříčků a s chystaným modelem Find X10 Pro Max chce čínský výrobce na dosavadní úspěchy navázat. Novinku už druhý týden testujeme, a přestože si na její kompletní (evropské) představení musíme ještě chvíli počkat, můžeme vám už nyní nabídnout malou ochutnávku toho, jak fotí.
Oficiální evropská premiéra je naplánovaná na 21. října na španělské Mallorce, kde samozřejmě nebudeme chybět. Do té doby platí embargo na zveřejnění všech podrobností, proto si kompletní hardwarovou výbavu, podrobnější dojmy z používání i další zajímavosti necháme až na příští týden. O několik ukázkových fotografií pořízených samotným telefonem i s přídavným telekonvertorem se však můžeme podělit už nyní, stejně jako o specifikace čínské verze telefonu.
Systém, čipset a konstrukce
Rozměry: 161,32 × 76,57 × 8,4 mm, hmotnost: 233 g (měsíční bílá), 235 g (oranžová, titanová), zvýšená odolnost: IP68/IP69
Displej, konektivita a baterie
5G: , NFC: , Bluetooth: 6.0, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, GPS: , konektor: USB-C
Baterie: 7150 mAh, rychlé nabíjení: , bezdrátové nabíjení:
Fotoaparáty
Tři 200Mpx fotoaparáty a spolupráce s Hasselbladem
Největší pozornost ale pochopitelně přitahují fotoaparáty. Oppo do Find X10 Pro Max nasadilo hned tři 200Mpx snímače, na jejichž vývoji spolupracovalo s Hasselbladem. Hlavní fotoaparát má 1/1,3″ snímač, světelnost f/1.5, ohnisko 24 mm a optickou stabilizaci. Druhý 200Mpx snímač pracuje jako ultraširokoúhlý objektiv s ohniskem 13 mm a úhlem záběru 124°. Třetím do party je 200Mpx teleobjektiv s ohniskem 70 mm, světelností f/2.1 a optickou stabilizací. Ten zvládá také makro fotografie ze vzdálenosti pouhých 10 centimetrů.
- Hlavní – rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,3″, clona f/1.5, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 24 milimetrů, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření PDAF.
- Teleobjektiv – rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,56″, clona f/2.1, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 70 milimetrů, 3× optické přiblížení, až 120× digitální zoom, optická stabilizace obrazu (OIS), fázové ostření PDAF, ostření od 10 centimetrů.
- Širokoúhlý – rozlišení 200 Mpx, velikost čipu 1/1,56″, clona f/2.2, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 13 milimetrů, úhel záběru 124°, fázové ostření PDAF.
- Přední – neznámý fotočip, rozlišení 50 Mpx, velikost čipu 1/2,76″, clona f/2.0, ekvivalentní ohnisková vzdálenost 18 milimetrů, fázové ostření PDAF.
Oppo svou novou fotografickou koncepci označuje jako Hasselblad True-to-Life Camera. Důležitou roli v ní hraje obrazový procesor LUMO True Image Engine, který se stará o zpracování fotografií. Výrobce slibuje především věrnější zachycení barev, přirozenější pleťové tóny a lepší zachování jemných detailů. Na realistické podání scény se zaměřuje také fotografický režim Master Mode, který má nabídnout přirozenější tonalitu bez přehnaných softwarových zásahů.
Zajímavým doplňkem je rovněž externí telekonvertor Hasselblad. Ten rozšiřuje možnosti teleobjektivu při fotografování vzdálených objektů a z telefonu vytváří podstatně univerzálnější fotografický nástroj. Jak dobře tato kombinace funguje v praxi, bude jedním z témat našeho podrobného testování.
Z přiložených fotografií je patrné, že když chce fotit s telekonvertorem, nebudete kvůli aretační podložce moci využívat hlavní fotoaparát ani širokáč. Obdobná situace mimochodem panuje i u konkurenčního Viva a modelu X500 Pro Max. Zajímavé ale je, že loňské vlajkové model Oppo i Vivo při použití telekonvertoru zbývající dva fotoaparáty zakryté neměly.
První fotografie z Oppo Find X10 Pro Max
Během dosavadního testování jsme měli možnost vyzkoušet fotografické schopnosti novinky v různých světelných podmínkách. Níže proto přikládáme výběr snímků, na kterých si můžete sami prohlédnout podání barev, množství zachycených detailů i celkový charakter snímku. U každé fotky také naleznete informace o ekvivalentu ohniska & další parametry.
Samostatnou pozornost si zaslouží také externí telekonvertor Hasselblad. Právě možnost fotografovat výrazně vzdálenější objekty je u moderních fotomobilů stále zajímavějším tématem. Vedle běžných snímků proto přidáváme také několik fotografií pořízených s tímto příslušenstvím.
Zatím nechceme vynášet konečné soudy. Na detailní hodnocení kvality fotografií, jejich srovnání s konkurencí i rozbor jednotlivých režimů přijde řada až v plnohodnotné recenzi. Už nyní ale můžete sami posoudit, jakým směrem se fotografický projev nové vlajkové lodi Oppo ubírá.
Fotografie z telekonvertoru
Česká cena & recenze: dočkáte se 21. října
Na kompletní evropské představení Oppo Find X10 Pro Max už naštěstí nebudeme dlouho čekat. Už příští týden ve středu (21. října) se přímo na Mallorce zúčastníme globální premiéry, během které výrobce odhalí zbývající podrobnosti včetně cen a dostupnosti pro český a slovenský trh.
Aktuálně už ale na telefon běží rezervace, a to na oficiálním e-shopu Oppo, případně na Mobil Pohotovosti, kde si zároveň o Find X10 Pro Max můžete zasoutěžit. Zájemci složí depozit 250 Kč, za který jim firma garantuje dodání mezi prvními zákazníky v Česku. Pokud po premiéře nákup dokončí, dostanou k telefonu chytré hodinky Oppo Watch S v uváděné hodnotě 4 490 Kč bez dalšího doplatku.
Oficiální české ceny telefonů řady Oppo Find X10 budou zveřejněny v den globálního představení, tedy 21. října v 16:00. V tento termín na našem webu vyjde také podrobná recenze včetně spousty nových testovacích fotografií a ukázkového videa.
Na internet už ale unikly evropské ceny: Základní Oppo Find X10 údajně přijde na 1 399 eur (asi 34 200 korun s DPH) ve variantě s 256GB úložištěm, verze s dvounásobnou pamětí pak bude údajně stát 1 599 eur (asi 39 100 korun s DPH). To je poměrně bezprecedentní zdražení, uvážíme-li, že loňský Oppo Find X9 se na náš trh dostal pouze ve vyšší 512GB verzi za cenu 24 999 korun (999 eur). Pokud se tato informace potvrdí, bude se jednat o 60% navýšení ceny.
Vrcholný Oppo Find X10 Pro Max má být k dispozici pouze v jedné verzi s 512GB úložištěm, přičemž evropská cena je údajně stanovena na 1 799 eur (asi 44 tisíc korun s DPH). Loňský model Find X9 Pro přišel na 1 299 eur (na našem trhu 31 999 korun), což by znamenalo mezigenerační zdražení ve výši 38 procent.