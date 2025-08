Test Mini John Cooper Works Electric (2025): váží jako slon, ale kope jako kůň

Elektrické Mini sází především na styl

Surový výkon vyžaduje pevnou ruku; pokud vás baví řídit, budete velmi nadšeni, jak to jen u předokolky jde

Podvozek nedělá kompromisy a odpustí i mnoho chyb, ale za cenu velmi nízkého komfortu

Automobilový svět zná několik legend. A jednu z nich je John Cooper Works. Označení těch nejzábavnějších vozů značky Mini. Spolupráce s Johnem Cooperem začala už v roce 1961, tedy když většina z nás byla ještě na houbách. A co by mělo být symbolem vozů označených písmeny JCW? To zásadní je „go-kart feel“.

Tedy pocit z řízení auta by měl být stejný jako řízení motokáry. Zvládne to i čistě elektrická verze?

Rozdíl v aerodynamice

Kdybyste vedle sebe postavili benzinové a elektrické Mini JCW, vypadají na první pohled stejně a rozdílů byste našli jen pár. Okamžitě uvidíte rozdíl při pohledu zepředu.

Zatímco spalovací verze musí mít v přední části velké díry jak pro nasávání vzduchu, tak pro chlazení, elektrická verze nic takového nepotřebuje. Právě naopak, kvůli nižší spotřebě řeší aerodynamiku a přední část vozu je tak kompletně zakapotovaná. Ale jinak? Jinak je to pravověrné Mini.

Vjet na váhu

Mnohem zásadnější rozdíl byste poznali po najetí na váhu. Elektrický model je o 3 metráky těžší, tedy jako byste jeli s plně obsazeným benzinovým protějškem. Vadí to? 1730 kg hmotnosti není nijak zničujících a pocitově bych tuto váhu vozu vůbec nehádal, naopak, Mini mi přišlo jako nejlehčí elektromobil, jaký jsem kdy řídil.

Puritánům možná bude vyšší hmotnost vadit, ale pevnost a extrémně nízké těžiště jsou více než slušnou protiváhou.

Musí se líbit

Během týdenního ježdění jsem nenašel nikoho, komu by se auto nelíbilo. Kombinace černé barvy a červených doplňků – střechy, zpětných zrcátek a „rychlých pruhů“ na přední kapotě působí velmi stylově.

A vůbec, celé Mini je velmi stylové, to mu nikdo upřít nemůže. Ostatně, podívejte se na fotky!

Atmosféra v interiéru

Také po usednutí dovnitř musí být každému jasné, že o styl tu jde na prvním místě. Sportovní sedadla s výrazným bočním vedením také kombinují červenou a černou barvu, aby vše spolu ladilo.

Palubní deska je potažena látkou (jak jinak než černo červenou) a interiéru dominuje velký kruhový displej, který do Mini patří. Nechybí odkládací místo na mobil (s bezdrátovým nabíjením) ani USB porty. Zklamaný jsem byl z ovládacích čudlíků pod displejem.

Jsou takové obyčejné. Něco stylovějšího, třeba kovové, by do takového interiéru sedla víc.

Tvrdé plasty

Vyloženě nepříjemné jsou pak velmi tvrdé plasty ve spodní části palubní desky.

Nic proti tvrdým plastům, ale jsou v místě, kde naráží do řidičovy pravé nohy a už po pár minutách jízdy musím hledat takovou pozici za volantem, aby mě noha nebolela. Tohle šlo vyřešit jistě lépe.

Infotainment

Jak může fungovat kruhový displej? Výborně. Je vidět, že s optimalizací si dali v Mini hodně záležet a oříznutí do tvaru kruhu nepřináší žádné bolesti.

Na druhou stranu je ale počítat s tím, že systém není úplně intuitivní. Po usednutí do vozidla doporučuji věnovat 10 minut jeho procházení. Co udělají ikony po stranách, jak mění ovládání tlačítko „Experiences“, kde najdete některá nastavení. K těm vybraným se totiž dostanete až po stisknutí fyzického tlačítka pod displejem, což může být matoucí. Jak systém vypadá, to najdete v našem komentovaném videu.

Elektrická předokolka

Kolik znáte elektromobilů s pohonem předních kol? Většina výrobců se rozhodla elektrická auta tlačit, nikoliv táhnout. Proč tomu tak je? Těch důvodů je velmi mnoho. Hlavním důvodem je přenos síly na silnici. Pokud začne zrychlovat vůz s pohonem zadních kol, přední část vozu se odlehčí (auto se vzpíná na zadní) a více hmotnosti se přenese na zadní nápravu.

Ta má tak dostatek přilnavosti a snadno může přenést výkon na silnici. Pokud jsou poháněna přední kola, je přenos síly dost podobný, ale problém je ten, že přední kola se nadlehčí a mají tak mnohem větší tendenci prokluzovat. A to je zrovna u elektromobilů s vysokým točivým momentem problém.

Hrabe i na suchu

Udržet přilnavost Mini JCW předních kol tak dává elektronice dost zabrat. V případě elektrického pohonu může elektronika protiprokluz řídit mnohem přesněji, rychleji a snáz než u spalovacího motoru, to dá rozum, ale stejně tak vlastně přicházíte o výkon. I přes použití kvalitních pneumatik Hankook má vůz s přenosem síly na vozovku problém a tendence protočit kola přichází i ve velmi vysokých rychlostech. A samozřejmě na rovině, o zatáčkách nemluvě. Když k tomu přidáte mokrou silnici, tak jste vlastně smutní z toho, že nemáte šanci výkon využít, přenést na asfalt.

A to se bavím o hladké a nepoškozené silnici, nikoliv rozbité okresce, kam se auto vůbec nehodí. Nerozumím tomu, proč inženýři autu nepřidali samosvorný diferenciál, který by aspoň částečně tento neduh odstranil.

Torque steer

S tím vším souvisí i jev zvaný torque steer, nebo-li tahání za volant, který je pro výkonné předokolky s citlivým řízením tak typický. Ale je to špatně? Za mě ne. Mě to baví, že mě auto tahá za volant a já musím řídit. Korigovat jej, ukazovat, kdo je tady pánem a kam pojedeme, prostě se s ním přetahovat.

A pokud rádi řídíte, tak to nejspíš budete cítit podobně, prostě je to takové milé přetahování.

Podvozek

Bylo by asi hloupé vybrat si Mini JCW a očekávat, že podvozek bude komfortní. Toto auto je skutečně tak tvrdé jako zmiňovaná motokára. V zatáčkách neexistují náklony, i při prudkém brždění se ani nehne, na horizontu nečekejte, že by se karoserie nějak nadzvedla. Tady se plně zúročí nízké těžiště a kdo má rád přesné a nekompromisní podvozky, ten bude samozřejmě nadšen.

Ani při sportovní jízdě nedostanete podvozek do úzkých a můžete dělat řidičské chyby jak na běžícím páse a Mini se jako anglický gentleman tváří, že se vůbec nic neděje. Tohle je prostě úžasné a musí to vykouzlit úsměv na tváři každému nadšenému řidiči. A pokud nejste nadšený řidič, vyhněte se JCW.

Ještě k tomu BOOST

A o jakém výkonu že se tu vlastně bavíme? Elektromotor nabídne 190 kW a 350 Nm. Komu je to málo, ten má k dispozici tlačítko BOOST pod volantem, které na 10 sekund přidá ještě dalších 10 Nm a 20 kW. S tímto výkonem zrychlí na 100 km/h za 5,9 sekundy a maximální rychlost končí na čísle 200 km/h.

Ve zrychlení tak za sebou nechá spalovací JCW, ale to se zase umí rozjet až na 250 km/h.

Malá baterie

V Mini jistě bojovali za to, aby hmotnost vozu příliš nevzrostla, takže v autě najdete baterii o kapacitě 49,2 kWh, což není mnoho. Dojezd podle WLTP má být 364 – 371 km a spotřeba 15,3 – 15,5 kWh/100 km. Že jsou tato čísla utopie, to potvrzuje i sám infotainment, který při plné baterii hlásí dojezd 315 km.

A to se ještě musíte ovládat. Pokud si budete užívat výkon motoru na okreskách, počítejte s dojezdem pod 300 km, o dálnicích nemluvě.

Nabíjí pomalu, i když vlastně ne

Překvapí, že maximální nabíjecí výkon je jen 95 kW. To je hluboko pod standardem, na který jsme u nových elektromobilů zvyklí. Jenže má to své opodstatnění. A tím je právě malá baterie. Takže i když není nabíjecí výkon velký, za 30 minut budete mít dobito.

Ruku na srdce, Mini JCW E není auto, kterým byste chtěli jezdit na dlouhé trasy, takže vlastně všechno v pořádku.

Mobilní appka

Velkou pochvalu si zaslouží mobilní aplikace. Vidíte v ní stav vozidla, nabití, dojezd, auto lze na dálkou odemknout, zamknout, klimatizovat, zkrátka vše, co čekáte. Kromě toho se s aplikací Remote kamera můžete podívat dovnitř vozu.

K dispozici jsou také statistiky nabíjení a hlavně přes aplikaci si z mobilu vytvoříte mobilní klíč, takže pak už nepotřebujete ten fyzický. K tomuto nemám žádných výhrad.

Mini JCW E Stupeň výbavy JCW Maximální výkon 190 kW Zdroj energie Elektřina Udávaná spotřeba na 100 km 15,5 kWh Dojezd (WLTP) 364 km Pohon Pohon předních kol Převodovka Jednostupňová automatická Akcelerace 0–100 km/h 5,9 s Maximální rychlost 200 km/h Délka 3 858 mm Šířka 1 967 mm (bez zrcátek) Výška 1 460 mm Rozvor 2 495 mm Základní cena 1 101 100 Kč Cena testované výbavy 1 206 014 Kč

Zábava s chybami

Na jedné straně je Mini JCW E úchvatné. Zaujme ikonickým designem jak v exteriéru, tak v interiéru. Přitáhne zraky kolemjdoucích a uvnitř si budete pochvalovat styl. Ale zároveň jsou zde chyby v podobě tvrdých plastů v interiéru, které tlačí do nohy. Stejně rozporuplná je jízda. Podvozek je fantastický, neuvěřitelně zábavný a skutečně máte pocit, že řídíte, na druhou stranu návykovou akceleraci si kvůli pohonu předních kol nebudete užívat tak moc, jak by to šlo.

MINI JCW E 8.8 Vzhled a zpracování interiéru 9.0/10

















Propojitelnost s telefonem 10.0/10

















Technologická výbava 10.0/10

















Jízdní vlastnosti 8.0/10

















Dojez a nabíjení 6.0/10

















Uživatelský zážitek 9.5/10

















Klady Ikonický design

Nízké těžiště

Stylový interiér

Moderní infotainment

Řidičské auto

Perfektní volant

Okamžitá odezva na plyn

Pocit lehkosti Zápory Problémy s trakcí

Omezený dojezd

Pomalejší nabíjení

Tvrdé plasty v interiéru

Omezená praktičnost Koupit Xiaomi Smart Band 10

Autor článku Vratislav Klega Milovník automobilů, chytrých hračiček, gadgetů. Analytik každým coulem, který miluje matematiku, fyziku a sociální sítě.