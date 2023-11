Test 512Wh nabíjecí stanice Anker 535: záložní energie domů i do karavanu

Přenosnou nabíjecí stanici Anker 535 pohání LiFePO4 baterie z elektromobilů

K dispozici je USB-C, USB-A a také dvě 250V zásuvky

Pořídit se dá v černé barvě za 11 990 Kč s DPH

Anker 535 je přenosná nabíjecí stanice, která poslouží nejen na cestách, ale i třeba doma při výpadku elektrické sítě. Díky obří kapacitě 512 Wh a výkonu až 716 W dokáže například nabít až 40 smartphonů, udržet cestovní lednici v chodu po dobu 10 hodin, či třeba 8× dobít standardní notebook. Aby stanice vše zvládla bez problémů, je vybavena hned několika konektory. Tři USB-A doplňuje jeden USB-C s podporou Power Delivery. Dále nabízí dvě klasické zásuvky s napětím 250 V a v neposlední řadě 12V autozásuvku. Potěší také svítilna a malý displej, na kterém se zobrazují informace ohledně nabíjení a kapacity.

Za nabíjecí stanicí stojí společnost Anker, která je celosvětově známá kvalitními produkty pro nabíjení. Ať už jde o powerbanky, adaptéry či kabely, které nabízí v perfektním poměre cena / výkon. Postupně se firma dostává i do dalších segmentů jako jsou bezdrátová sluchátka, projektory či bezpečnostní kamery. Na českém trhu si Anker postupně vydobyl stabilní pozici a obdobně je vnímán i v zahraničí.

Anker 535 se prodává za 11 990 Kč s DPH. Ve stejné řadě je k dispozici i levnější model Anker 521 s poloviční kapacitou 256 Wh, který pořídíte za 6 590 Kč. Úplný extrém pro ty nejnáročnější je pak model Anker 767 s kapacitou 2048 Wh, který stojí bezmála čtyřicet tisíc korun. Vzhledem k hmotnosti převyšující 30 kg je model 767 dokonce vybaven kolečky pro snadnější manipulaci. Naopak mnou testovaný Anker 535 se dá bez problémů přenášet na kratší vzdálenosti.

Box se čtyřiceti moderními články

V balení této přenosné nabíjecí stanice najdete kromě samotného zařízení 120W adaptér do zásuvky, nabíjecí kabel do auta a manuál se základními informacemi. Na první pohled je to možná málo, třeba přibalení Anker kabelů pro nabíjení zařízení by bylo příjemným bonusem, ale zároveň je nutné dodat, že je přibaleno vše k plnohodnotnému používání.

Vzhledově ani zpracováním se nejedná o nic speciálního. Tělo je vyrobeno z pevného plastu v černé barvě bez kovových prvků. Na spodní straně mají své místo dvě pogumované plochy, díky kterým se stanice vůbec nehne z místa. Ke konstrukci nemám žádné výhrady – nikde nic nevrže a jednotlivé části k sobě dobře lícují. Zároveň je dobré poznamenat, že nabíjecí stanice není prachu vzdorná a neodolá ani vodě. Rozhodně by vám tedy při kempování neměla zmoknout.

To důležité se však ukrývá uvnitř, kde je celkově čtyřicet článků o kapacitě 4 000 mAh. Konkrétně se jedná o lithium-železo-fosfátové (LiFePO4) baterie, které se dají ve větší verzi najít v elektromobilech. Jednoduchou matematikou se tak dá vypočítat celková kapacita Anker 535, která činí 160 000 mAh neboli jinak řečeno 512 Wh.

Základní parametry Typ baterie: LiFePO4

Kapacita: 512 Wh

Kapacita: 160 000 mAh

Nabíjecí výkon ze sítě: 120 + 60 W

Maximální výstup: 716 W

Počet USB-A: 3×

Počet USB-C: 1×

Počet zásuvek: 2

Počet autozásuvek: 1

Rozměry: 292 × 251 × 188 mm

Hmotnost 7,6 kg

Takový počet článků se odrazí i na hmotnosti. Ta se zastavila na hodnotě 7,6 kilogramu. Rozměry stanice jsou 292 × 251 × 188 mm. Není to tak zrovna něco, co byste nosili v batohu, ale krátká cesta od auta do místa kempování nebude problém i díky pohodlnému madlu.

Rychle nabíjení s mnoha konektory

Samotná stanice se nabíjí hned několika různými způsoby. Ten hlavní využívá 120W adaptér, který se zapojuje na zadní straně do DC konektoru. Nabití z „nuly na sto“ zabere necelých pět hodin. Využít se dá také 60W USB-C na přední straně, skrze který stanici dobijete přibližně za 9,5 hodiny. Skvělá je možnost využití těchto dvou způsobů nabíjení zároveň, čímž se stanice kompletně dobije už za tři a půl hodiny.

Dále se dá nabíjet přes 12V autozásuvku, a také solárním panelem. Zatímco nabíjecí kabel do auta je přibalen, solární panely už si musíte dokoupit zvlášť za necelých 6 tisíc Kč. Důležitá je funkce průchozího nabíjení. Díky tomu můžete například při jízdě autem stanici nabíjet a zároveň využívat celou řadu konektorů, ať už je to pro notebook, tablet či třeba telefon. Zároveň je přímo na stanici k dispozici jedna autozásuvka, takže nepřijdete o možnost připojení libovolného příslušenství primárně určeného pro automobil.

Naměřená rychlost nabíjení 120W adaptérem Úroveň 30 % 50 % 80 % 100 % Čas 78 minut 134 minut 216 minut 289 minut

Drobným minusem je pouze jeden USB-C konektor. Přeci jen v dnešní době už většina produktů přechází právě na tento standard. Naopak tři klasické USB-A konektory jsem nebyl schopen zaplnit a raději bych uvítal o jeden USB-C více. Výstupní výkon USB-A je 12 W, celkově je tak k dispozici 36 W. Jsou tak vhodné pro menší zařízení jako jsou hodinky, sluchátka či pokud u svého telefonu preferujete pomalejší nabíjení.

USB-C se pak může chlubit maximálně 60 W a nechybí rovněž podpora standardu Power Delivery. Nabíjení fungovalo perfektně a rychlost nabíjení odpovídala udávaným hodnotám. V případě, že 60W nabíjení je pro váš telefon „pomalé“, nabízí se možnost využít jednu ze dvou zásuvek s adaptérem, který máte ke svému smartphonu.

U obou zásuvek je celkově nastaven maximální výstupní výkon 500 W. Jakmile stanice zjistí, že je výkon vyšší, automaticky se vypne. Klasické mikrovlnné trouby, rychlovarné konvice či třeba elektrické grily tak přes tuto nabíjecí stanici nelze použít. Maximální výkon stanice je pak 716 W, musí se již ale rozložit nejen na obě zásuvky, ale také USB konektory.

Pokud byste chtěli hrát na cestách, může se jednat o zajímavou volbu. Odzkoušeno to mám s herním notebookem od Asusu, připojeným monitorem a pro jistotu ještě aktivním nabíjením telefonu. Stanice vše zvládla bez sebemenších problémů a celou „sestavu“ v plném zatížení udržela při životě lehce přes tři hodiny.

Trochu otravným jevem je tzv. kvílení cívky (coil whine), které bylo obzvlášť v prvních dnech testování nepříjemné. Slyšitelné bylo ihned, jakmile se aktivovaly zásuvky a bylo jedno, jestli na nich běželo nabíjení hodinek nebo herní notebook. Naštěstí postupem času pískání vymizelo a nyní už je hluk slyšitelný jen prvních pár minut při spuštění. Občas také slyšíte ventilátor, který má výstup na levé straně stanice, ale s ním nebyl rozhodně takový problém jako s cívkami, které připomínaly zvuk vytáčeného připojení k internetu.

Miniaturní displej a praktické osvětlení

Přední strana stanice Anker 535 není jen o konektorech. Důležitým prvkem je také informační displej. Ten kromě zbývající kapacity baterie ukazuje dalších několik užitečných věcí jako třeba zbývající čas do vybití / nabití, vstupní / výstupní výkon, jaké porty jsou aktivní a v neposlední řadě signalizaci ohledně vysoké či naopak nízké teploty.

Tlačítek je na stanici celkem pět. Zásuvky mají své vlastní zapínací tlačítko, dále je k dispozici aktivace rozsvícení displeje na cca 30 sekund. Úplně napravo si můžete všimnout přepnutí do úsporného režimu. Při jeho aktivaci se nesníží rychlost nabíjení, ale slouží k automatickému vypnutí stanice, jakmile se všechna zařízení nabijí na sto procent. Při deaktivovaném úsporném režimu zůstane Anker 535 zapnutý, i když bude vše nabité.

Bílý pásek pod konektory a tlačítky ohraničuje LED osvětlení, které zjednodušuje připojení kabelů obzvlášť u USB-A portů v nočních hodinách. S nějakým silnějším osvětlení okolí však nepočítejte, diody jsou poměrně slabé. Jedinou funkcí je SOS režim, který se aktivuje při podržení tlačítka svítilny. Po aktivaci začnou LEDky blikat.

Závěrečné hodnocení

Anker 535 je rozhodně povedenou nabíjecí stanicí, každopádně cena 11 990 Kč s DPH rozhodně není zanedbatelná. Pokud však pravidelně kempujete, nebo v horším případě často řešíte problémy s výpadky elektřiny, může být výsledná cena ospravedlnitelná. I při náročném využívání zajistí stanice energii na celý večer, častokrát i na mnohem delší dobu. Velice rychle se tak může stát neocenitelným pomocníkem.

Použitý typ baterií LiFePO4 navíc nabízejí výrazně delší životnost než běžné akumulátory. Výrobce v tomto případě garantuje až 3 000 nabíjecích cyklů, po kterých postupně dojde ke snížení celkové kapacity o zhruba 20 %. V případě, že byste stanici plně nabily a rok ji nechali v domácích podmínkách ležet ladem, vybije se zhruba o polovinu.