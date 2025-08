Těšíte se na ohebný iPad? Apple na něm pracuje, máme nové informace

Kromě ohebného iPhonu má Apple pracovat i na trochu větší skládačce

Poslední informace od Jeffa Pu ale příliš pozitivní nejsou

Dle jeho mínění se velké skládačky s nakousnutým jablkem ve znaku jen tak nedočkáme

Ohebná zařízení jsou podle řady technologických firem budoucností. Jedna z nich si ovšem tímto segmentem stále není jistá a vyčkává. Řeč je pochopitelně o Applu, v jehož případě se delší dobu spekuluje, že bychom se mohli dočkat ohebného smartphonu, či dokonce snad tabletu, avšak gigant z Cupertina stále s představením otálí. Spekulace se v průběhu let zaměřovaly jak na samotnou podobu zařízení, která se v různých uniklých informacích velmi měnila, tak jsme se mohli dozvědět i něco o překážkách, které chce Apple údajně vyřešit ještě před tím, než vypustí na trh první přístroj.

Dočkáme se ohebného iPadu?

V poslední době se ale spekulace zúžily prakticky jen na ohebný smartphone ve stylu knížky, jenž by měl konkurovat především Galaxy Z Foldu. Nejeden fanoušek se ovšem těší také na o trochu větší skládačku, konkrétně na ohebný iPad, který mnohým technologickým nadšencům dával smysl. Ten se měl dostat do výroby společně s ohebným iPhonem, konkrétně na konci příštího roku, avšak nyní to vypadá, že se jej jen tak nedočkáme.

Hlavní analytik investiční firmy GF Securities, Jeff Pu, je totiž jiného názoru. Konkrétně očekává, že chystaná řada iPhonů 17 nabídne jen minimum inovací, přičemž Apple má šetřit síly právě na příští rok a řadu iPhone 18, v rámci které má gigant z Cupertina představit i svou skládačku. Té by měla padnout za oběť snaha představit větší ohebné zařízení, tedy jakéhosi hybrida mezi iPadem a MacBookem. „18,8″ skládačka od Applu bude pravděpodobně odložena,“ tvrdí Pu. Jaký by k tomu měl mít Apple důvod nicméně Pu neuvedl.

Mark Gurman z Bloombergu věří, že ohebný iPad s 20″ panelem se objeví v roce 2028, zatímco analytik Ross Young je toho názoru, že se s ním Apple vytasí někdy v roce 2026 či 2027. Informátoři z oboru se nedokáží shodnout ani na možné podobě zařízení – Pu tvrdí, že půjde o hybrid MacBooku a iPadu s operačním systémem macOS, Ming-Chi Kuo míní, že půjde o MacBook a Ross Young také zastává názor, že půjde o notebook. S trochou do mlýna přišel také deník The Wall Street Journal, který o potenciálním zařízení hovoří jako o 19″ MacBooku s ohebným displejem. Vzhledem k tomu, že se ani samotní informátoři nedokáží shodnout, je otázkou, jak na tom Apple skutečně je.

Autor článku Dominik Vlasák Redaktor, cestovatel, fanoušek technologií, Star Wars a dobré kávy.